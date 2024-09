TOYOTA GAZOO Racing Thailand คว้าแชมป์ประจำปีถ้วยพระราชทาน ซิ่งมาราธอน 6ชม. "RAAT 2024" ปิดฤดูกาลที่ จ.บุรีรัมย์

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต โชว์พลังความแกร่งในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรูปแบบมาราธอน “ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานประจำปี 2567” รายการ RAAT Thailand Endurance Championship 2024 สนาม 3 ปิดฤดูกาล ขึ้นโพเดียมอันดับ 1 และ 3 แบบ Overall และรุ่น Touring Car พร้อมตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานประจำปี 2567 ไปครอง ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2567“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” จัดเต็มพลังความแกร่งของทั้งรถและคนลงสนามมาราธอนทางเรียบนัดปิดฤดูกาล โดยมีเดิมพันเป็นถ้วยแชมป์สนามและแชมป์ประจำปีถ้วยพระราชทาน 2567 งานนี้สู้กันสุดเดือดทั้ง 3 รุ่น หวดกันยาว 6 ชม. เต็มไม่มีพัก จบการแข่งขันผลปรากฏว่า ในรุ่น Touring Car ใช้รถ Toyota Corolla Altis GR Sport Nürburgring รถหมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และมานัต กุละปาลานนท์ ทำผลงานเยี่ยมตั้งแต่ควอลิฟายด์ได้ตำแหน่ง Pole Position จากกริดสตาร์ท ลงสนามจริงการแข่งขันก็ดุเดือดตั้งแต่ชั่วโมงแรก จบการแข่งขันไปแบบสุดมันส์คว้าอันดับ 1 ของรุ่น Touring Car และแบบ Overall วิ่งรวม 168 รอบสนาม และรับตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานประจำปี 2567 ไปครอง ด้านรถหมายเลข 20 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ เฉิน เจี้ยน หงษ์ จบการแข่งขันในอันดับที่ 3 ของรุ่น และแบบ Overall วิ่งรวม 167 รอบสนามในรุ่น Compact ทีมใช้รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง CARBON NEUTRAL FUEL เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนาม ด้วยรถหมายเลข 37 รถ Yaris 1.5 Turbo Carbon Neutral Fuel ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์ และชิบะ เคนทาโร่ จบการแข่งขันไปด้วยอันดับที่ 1 ของรุ่น และอันดับ 5 แบบ Overall วิ่งรวม 162 รอบสนาม และรถ Yaris 1.5 Turbo Carbon Neutral Fuel หมายเลข 23 ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, ณ ดล วัฒนธรรม และ นรรัศมิ์ อภิวาท แท็กทีมสู้เต็มที่จบการแข่งขันไปด้วยอันดับที่ 4 ของรุ่น และอันดับ 8 แบบ Overall วิ่งรวม 161 รอบสนามสุดท้ายในรุ่น Super NZ LADY ส่งรถ Yaris ATIV Lady หมายเลข 89 ขับโดย กิติยา สมิตชาติ และ ทิพวรรณ ภู่ระยับ จบการแข่งขันไปด้วยอันดับที่ 3 ของรุ่น และ 26 แบบ Overall วิ่งรวม 137 รอบสนามหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “สนามปิดฤดูกาลของรายการ RAAT 2024 เป็นการขับแบบมาราธอนรวม 6 ชม. ทีมวางแผนการขับ การเซ็ทรถมาอย่างดี แต่หน้างานวันนี้มีปัจจัยเรื่องฝนที่ตกลงมาในช่วงชั่วโมงที่ 4 ทำให้มีการปรับแผนแต่ก็ทำได้ดี จบการแข่งขันวันนี้แบบสมศักดิ์ศรีได้แชมป์สนาม และตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี 2567 อีกด้วย วันนี้ทุกคนหายเหนื่อยและเตรียมพร้อมสำหรับรายการแข่งต่อไป โดยตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาทีมร่วมกับ TMA เก็บข้อมูลทุกสนามแข่งเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อโลกและให้มีสมรรถนะและตอบโจทย์การใช้งานให้ได้รถที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นครับ”สำหรับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตติดตามชมและเชียร์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ที่มีตารางแข่งต่อในช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปี กับรายการ Thailand Super Series 2024 อีเว้นท์ปิดฤดูกาลระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2567 และรายการ Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy 2024 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2567 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ติดตามชมภาพการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand