ถึงไทยแล้ว! “โจ ณัฐวุฒิ” เก็บตัวซ้อมเข้มค่ายแฟร์เท็กซ์ เตรียมชน “ซุปเปอร์บอน”

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ “Smokin’ Jo” โจ ณัฐวุฒิ จอมบู๊มาดสุขุม วัย 35 ปี จากเมืองย่าโมโคราช เดินทางมาถึงประเทศไทย เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ ในเมืองพัทยา ก่อนมีคิวขึ้นสังเวียนพบกับ “ซุปเปอร์บอน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล วัย 34 ปี จากพัทลุง ในคู่เอกศึกใหญ่ไตรมาสสาม ONE ลุมพินี 81 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ เริ่มเวลา 19.30 น.ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE 167 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา “โจ” ขึ้นชกในฐานะผู้ท้าชิงและพ่ายคะแนนเสียงข้างมากให้กับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ไปอย่างน่าเสียดาย แต่ด้วยผลงานอันโดดเด่นและการวางตัวที่น่าชื่นชม ทำให้เจ้าตัวมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมากในเวลาอันรวดเร็ว“หลังจบไฟต์ล่าสุด ผมมีงานสัมมนามวยไทยที่ครูดามยิม ก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 24 ก.ค. ต่อจากนั้นผมยังมีไปสัมมนานาต่ออีก ทั้งในรัฐมิชิแกน,นิวยอร์ก และ มิสซิสซิปปี กลับไปรอบนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น มีคนมารอเรียนกับเราเยอะทั้งสามครั้ง”ส่วนตอนที่มีการแข่งขัน ONE 168 กระแสของที่นั่นก็ถือว่าดีอยู่ แต่ผมอยู่กันคนละเมืองกับสถานที่จัดแข่งขัน แล้วก็บินกลับมาที่เมืองไทยก่อนด้วย เลยไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีการแข่งขันเกิดขึ้น แต่ว่ากระแสความนิยมของที่นั่นกับ ONE มันดีขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้ว ถือว่าดีขึ้นทุกวันเลยครับ”กลับบ้านเกิดรอบนี้ “โจ” ยังเลือกปักหลักเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานเจ้าถิ่นเช่นเดิม ทำให้เจ้าตัวมุ่งสมาธิเตรียมตัวปะทะกับ “ซุปเปอร์บอน” ได้อย่างเต็มที่“ผมกลับมาไทยรอบนี้เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา เดินทางตรงมาซ้อมที่ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์เลยทันที ผมร่วมซ้อมกับแผนงานเดิมตามที่ค่ายวางเอาไว้อยู่แล้ว คือมีซ้อมทั้งช่วงเช้าและเย็น รอบนี้ผมไม่ได้มีเวลาซ้อมนานหลายเดือนเหมือนไฟต์ก่อน ตอนอยู่ที่อเมริกาผมยังต้องขับรถไปทำงานสอนมวยทุกวัน แต่มาซ้อมที่ไทยผมพักอยู่ที่ค่ายมวยเลย ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง มีเวลาพักผ่อนได้เต็มที่ดีกว่าครับ”“ตอนนี้ผมวางแผนซ้อมอยู่กับที่ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์เพียงที่เดียว โดยยังมีน้อง ๆ นักมวยในค่ายที่คุ้นเคยกัน รวมถึงทีมงานเทรนเนอร์ ช่วยฝึกซ้อมให้ทุกวันเหมือนเดิม ส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ก็เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ก่อนเข้าช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็พร้อมเร่งเต็มที่ครับ”ทั้งนี้หลังจบภารกิจในศึก ONE ลุมพินี 81 เรียบร้อย “โจ” ได้วางแผนคร่าว ๆ เอาไว้ว่าจะขออยู่เที่ยวพักผ่อนในเมืองไทยกับเพื่อน ๆ ก่อนราว 3-4 วัน แล้วจากนั้นถึงค่อยเดินทางกลับไปทำงานที่อเมริกา ก่อนคิดถึงเรื่องเตรียมตัวต่อสู้ชิงบัลลังก์ภาค 3 กับทาง “ตะวันฉาย” ในศึก ONE 169 ที่เมืองแอตแลนตา เช้าวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ เป็นลำดับต่อไป