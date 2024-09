“รถถัง” ชื่นชมผลงาน “ซุปเปอร์เล็ก-เสกสรร” สร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ

ควันหลงการแข่งขันสุดมันในศึก ONE 168: Denver เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ สังเวียน บอล อารีนา สหรัฐอเมริกา โดย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ได้ออกมากล่าวชื่นชมความสำเร็จของสองนักชกรุ่นพี่ทั้ง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” และ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ที่บุกไปเก็บชัยชนะกลับมาฝากคนไทยให้มีความสุขทั้งประเทศได้สำเร็จสำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ใช้เวลาเพียง 49 วินาทีของยกแรก ปิดเกมน็อก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” จอมบู๊จากสหราชอาณาจักร แย่งชิงเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) มาครองได้อย่างสะใจ ขณะที่ “เสกสรร” โชว์ลีลาบู๊เดินชนตามสไตล์ถนัดเอาชนะทีเคโอยก 2 “เลียม แฮร์ริสัน” มวยเก๋าที่มาชกอำลาอาชีพได้ พร้อมจูงมือกันคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) กลับบ้านได้ด้วยกันทั้งคู่หลังการแข่งขันดังกล่าวจบลงไม่นาน “รถถัง” ในฐานะนักชกไทยที่เคยมีประสบการณ์ขึ้นสังเวียนบนดินแดนอเมริกามาก่อน ได้ร่วมชื่นชมความสำเร็จของสองนักชกรุ่นพี่ร่วมชาติ ผ่านทางการไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว รถถัง จิตรเมืองนนท์ โดยในช่วงหนึ่งมีใจความว่า“ก่อนอื่นผมต้องยินดีกับสองนักชกไทยของเราทั้งสองคนที่ไปชกที่อเมริกา พี่เสกสรร และ พี่ซุปเปอร์เล็ก ผมบอกแล้วว่ามวยไทยของเราต้องไประดับโลก เห็นไหมว่าคนไทยเราชนะสองคน ทุกคนดีใจกันหมด คอมเมนต์ชมเชยหมด แต่ในวันที่คนไทยแพ้ อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกัน อย่าไปซ้ำเติมกัน ถ้าคุณให้กำลังใจ นักชกไทยที่ออกไปชกเขาจะมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นครับ”นอกจากนั้นเจ้าของฉายา “ดิ ไอรอนแมน” ยังได้กล่าวชมความยอดเยี่ยมของ “ซุปเปอร์เล็ก” เป็นพิเศษด้วยว่า เป็นนักมวยที่ชกได้อย่างชาญฉลาดคู่ควรกับการเป็นราชัน ONE 2 รุ่น 2 กติกา อย่างแท้จริง"ไฟต์นี้ต้องชม พี่ซุปเปอร์เล็ก ที่ดักทางได้ดีมาก ดักทางได้แม่น ต้องชมเขาว่ามีสติตลอดเวลา คิดเสมอว่าอย่าเข้าถลำ อย่าหลวม ไปเล่นกับ แฮ็กเกอร์ตี ที่ออกมาประกาศท้ารบแบบเต็มตัวครับ"ด้าน “รถถัง” มีคิวคืนถิ่นอเมริกาอีกครั้ง ในศึก ONE 169 ณ สังเวียน สเตตฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ โดยจะลงป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 6 กับคู่ปรับเก่าอย่าง “จาค็อบ สมิธ” วัย 31 ปี จากสหราชอาณาจักร ผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิงคนปัจจุบัน รอลุ้นกันว่า “รถถัง” จะรักษาเข็มขัดที่ครองมานานถึง 5 ปี และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งได้หรือไม่ แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาด