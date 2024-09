เปิดฉากยิ่งใหญ่มวยไทยเยาวชนโลก ที่พารากอน หนุนซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาล คาดสะพัด 500 ล้าน

เปิดฉากศึกมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลก ประจำปี 2567 "อิฟม่า ยูธ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2024" นักชกกว่า 100 ชาติประชันฝีมือ พร้อมร่วมส่งเสริมนโยบาย "มวยไทย ซอฟต์พาวเวอร์" ของรัฐบาล หนุนการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาทเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน พันเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา การแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลก ประจำปี 2567 รายการ "อิฟม่า ยูธ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2024" พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (AMTAT) รวมทั้งนักกีฬามวยไทยเยาวชนกว่า 100 ชาติ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และมีความยิ่งใหญ่ภายในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลก ประจำปี 2567 รายการ "อิฟม่า ยูธ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2024" ได้มีขบวนธงและนักกีฬาเข้าสู่สนาม และมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ตามด้วยพิธีอัญเชิญธงชาติไทย และธงการจัดการแข่งขัน รวมทั้งพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนโดยคณะผู้ตัดสิน, คณะผู้ฝึกสอน, คณะนักกีฬา ปิดท้ายด้วยการแสดงในพิธีเปิดงานชุด "One World One Muaythai One Standard" ให้ได้ชมแม่ไม้มวยไทย ศิลปการต่อสู้ประจำชาติไทยอันงดงาม และโด่งดังไปทั่วโลกสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ร่วมกับ สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (AMTAT) และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดการแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลก ประจำปี 2567 รายการ "อิฟม่า ยูธ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2024" กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 12-19 กันยายน 2567 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีนักมวยไทยเยาวชนจากทั่วโลกสมาชิกของ IFMA เข้าร่วมชิงชัยกว่า 100 ชาติ มีนักกีฬาประมาณ 2,000 คน และผู้เกี่ยวข้องอีก 1,500 คน ทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 3,500 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 กลุ่มอายุ ได้แก่ 8-9 ปี, 10-11 ปี, 12-13 ปี, 14-15 ปี และ 16-17 ปี ทั้งประเภทชาย และหญิง มีแข่งขันทั้งไม้มวย, มวยไทย และไหว้ครู ซึ่งในช่วงเช้าของวันที่ 12 กันยายน ได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปไหว้ครูมวยไทย ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ก่อนที่นักกีฬาจะเข้าร่วมพิธีเปิดการชิงชัยในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 9 MCOT HD ทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. และสามารถชมฟรีแบบติดขอบสังเวียนได้ที่พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว และจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม เพราะนักมวยเยาวชนจากทั่วโลกจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมาเข้าพัก และแข่งขันย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ นักมวยแต่ละคนจะมีครอบครัวติดตามมาด้วย ซึ่งก่อนที่จะแข่งขัน 1 สัปดาห์บางประเทศเดินทางเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยแล้ว อีกทั้งหลังการแข่งขันจบลงในวันที่ 19 กันยายน นักกีฬาและครอบครัวนักกีฬาส่วนใหญ่วางแผนไปเที่ยวพักผ่อนยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของประเทศไทย โดยมีการประเมินกันว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งจะสร้างมูลค่าเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (AMTAT) เปิดเผยว่า การแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลก ประจำปี 2567 จะเป็นการช่วยส่งเสริมนโยบาย "มวยไทย ซอฟต์พาวเวอร์" ของรัฐบาลไทยในการผลักดันกีฬามวยไทยไปสู่ระดับโลก ซึ่งการชิงชัยครั้งนี้จะทำให้เยาวชนทั่วโลกได้ซึมซับมวยไทยได้อย่างแท้จริง ทำให้มวยไทยจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นสำหรับทีมนักมวยเยาวชนไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลก ประจำปี 2567 รายการ "อิฟม่า ยูธ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2024" ควบคุมทีมโดย นาวาอากาศเอก บุญส่ง นวลย่อง ส่งนักมวยเข้าร่วมแข่งขันดังรายชื่อต่อไปนี้ประเภทชายรุ่น 30 กก. อายุ 10-11 ปี พัชรวัฒน์ เวียงวิเศษ (เพชรกาฟิวส์ หมีทางด่วน),รุ่น 34 กก. อายุ 10-11 ปี ฐาติกร ไทรนิเวศไกรศร (สามสิงห์ ศูนย์กีฬาบ้านโพธิ์),รุ่น 38 กก. อายุ 12-13 ปี กฤษณะ หอยสังข์ (อัจฉะริยะ อ.อู๊ดอุดร),รุ่น 40 กก. อายุ 12-13 ปี ก้องเกียรติ ไกรวิเชียร (แองกี้เบิร์ด รร.กีฬานครศรี),รุ่น 45 กก. อายุ 14-15 ปี ภัทรนันท์ พิกุลวิสัย (โชกุล รร.กีฬาขอนแก่น),รุ่น 45 กก. อายุ 16-17 ปี บารมี สุวรรณสะอาด (คมณี สวนจากคาเฟ่),รุ่น 48 กก. อายุ 14-15 ปี ฐิติพันธ์ คำแร่ (นะโม ผดุงชัยมวยไทยยิม),รุ่น 48 กก. อายุ 16-17 ปี ตัสนิม โคตรภักดี (ดีเซลเล็ก ศ.ศรีทอง),รุ่น 51 กก. อายุ 14-15 ปี อภิเดช กาญจนะ (อภิเดช สุราษฎร์ยิม),รุ่น 51 กก. อายุ 16-17 ปี สิทธินนท์ ดำเนียม (นำขบวน ช.เกตุวีณา,รุ่น 54 กก. อายุ 16-17 ปี วิวิธวินท์ เลนทำมี (ฟีโน่ ช.เกตุวีณา),รุ่น 57 กก. อายุ 16-17 ปี สงกรานต์ ก้อนทรัพย์ (ตะวันเดือด รร.กีฬานครสวรรค์),รุ่น 60 กก. อายุ 16-17 ปี โจเดิ้น ดูทอยท์ (โจเดิ้น รร.เมืองพญาแล)ประเภทหญิงรุ่น 30 กก. อายุ 10-11 ปี บัญฑิตา เพรซุ้ม (ปาตี้ รร.กีฬานคร),รุ่น 36 กก. อายุ 12-13 ปี อารยา มั่นคง (หยกเพชร สิงห์มาวิน),รุ่น 38 กก. อายุ 12-13 ปี ศิวปรียา ทองเผือก (อังกอร์ ส.จิตรสนองชาติ),รุ่น 38 กก. อายุ 14-15 ปี ณัฐธิดา กันย์บุรี (พลอยสตาร์ ศิษย์ผู้ใหญ่จุก)รุ่น 40 กก. อายุ 12-13 ปี ลักษณาพร มูสิโก (เพชรมินตรา ท.ย่านดินแดง),รุ่น 40 กก. อายุ 14-15 ปี นยยา ตาลรัตน์ (ดีเจ ศิษย์อ๊อดน้อย),รุ่น 42 กก. อายุ 14-15 ปี อนุศรา นุ่นเอียด (อักษรทอง เขาหลักมวยไทย),รุ่น 45 กก. อายุ 16-17 ปี นิรชา ตังจิว (เสน่ห์งาม กำนันเชษฐ์เมืองชล),รุ่น 48 กก. อายุ 16-17 ปี ธิดารัตน์ กันย์บุรี (ธิดาพลอย ศิษย์ผู้ใหญ่จุก),รุ่น 51 กก. อายุ 16-17 ปี ลักษิกา กาญจนะ (เพชรสยาม สุราษฎร์ยิม),รุ่น 54 กก. อายุ 16-17 ปี โสศศินันท์ แก้วปักษา (บัวชมพู หนึ่งชัยวัฒน์)รุ่น 57 กก. อายุ 16-17 ปี เอวิตรา สอนฤทธิ์ (ยอดขวัญใจ รร.พญาแล)รุ่น 60 กก. อายุ 16-17 ปี ปิยะวัน อุ่นคงพะเนาว์ (เพชรใบหยก รร.กีฬาโคราช)