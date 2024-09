ฟุตซอลไทย ซ้อมครั้งแรกที่ อุซเบกิสถาน “โค้ชมิเกล”เผยอุ่นเครื่องกับ อิหร่าน ช่วยให้ไทยพร้อมก่อนพบ โครเอเชีย

วันที่ 10 กันยายน 2567 เวลา 20.00 น. ณ สนาม INRM Bukhara มิเกล โรดริโก้ เฮดโค้ชชาวสเปน นำทีมฟุตซอลไทยลงฝึกซ้อมมื้อแรกหลังเดินทางถึงประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติโครเอเชีย ในเกมเปิดสนามศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2024โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ นักเตะทั้ง 15 คน ได้ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากเดินทางเป็นระยะเวลานานกว่า 16 ชั่วโมง จากนั้นได้ฝึกซ้อมกับลูกฟุตซอลด้วยเกมที่โค้ชกำหนดกติกา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง"โค้ชมิเกล" เผยว่า "การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นเพียงการยืดเส้นยืดสายและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมีการซ้อมกับบอลบ้างประมาณ 30 นาที หลังจากนี้ก็จะให้นักเตะกลับไปพักผ่อนหลังการเดินทางไกล ส่วนแมตช์กับอิหร่านจริงๆ ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นการอุ่นเครื่องเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมร่วมกัน แต่ก็มีประโยชน์มากเพราะอิหร่านเองก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่และมีหน้าเป้าที่ดีเป็นการจำลองการเจอโครเอเชียที่เราต้องเจอในนัดแรกฟุตซอลโลกได้"สำหรับทีมชาติไทยมีคิวฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติอิหร่าน (Co-Training) ในวันที่ 11 กันยายน นี้โปรแกรมของทีมชาติไทย ในรอบแบ่งกลุ่ม FIFA Futsal World Cup 2024 จะแข่งขันทุกนัดที่ สนามบูคารา ยูนิเวอร์เซล สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ประเทศอุซเบกิสถานนัดแรก โครเอเชีย VS ทีมชาติไทยวันที่ 14 กันยายน 2567เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)นัดที่สอง ทีมชาติไทย VS คิวบาวันที่ 17 กันยายน 2567เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทย VS บราซิลวันที่ 20 กันยายน 2567เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)