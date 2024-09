ปิดดีลลิขสิทธิ์ "ฟุตซอลโลก" เรียบร้อย "มาดามแป้ง" ยืนยันคนไทยดูฟรีผ่าน T-Sports 7

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยข่าวดี สมาคมฯ​ และ การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ผนึกกำลังกันปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 ได้เป็นที่เรียบร้อย โดยเตรียมถ่ายทอดสดผ่านทาง T Sports 7 ทุกนัดที่ ฟุตซอลทีมชาติไทย ลงทำการแข่งขัน ประเดิมพบกับ โครเอเชีย วันที่ 14 กันยายน 2567 ในฐานะคู่เปิดสนามครั้งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทย เพิ่งคว้าแชมป์ CONTINENTAL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2024 มาครองเป็นครั้งแรก ในการเตรียมทีมก่อนลุยศึกฟุตซอลโลก ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งในทวีปเอเชีย เป็นรองเพียงแค่ อิหร่าน เท่านั้น ที่ได้สิทธิ์ไปฟุตซอลโลก 9 สมัย ติดต่อกัน โดย "ไทย" อันดับ 9 ของโลก อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับ บราซิล ทีมอันดับ 1 ของโลก ,​โครเอเชีย อันดับ 16 ทีมของโลก และ คิวบา ทีมอันดับ 78 ของโลก"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า "หลังจากเรื่องน่ายินดีที่ ฟุตซอลทีมชาติไทย เพิ่งคว้าแชมป์รายการอุ่นเครื่อง CONTINENTAL FUTSAL CHAMPIONSHIP มาครองได้ ล่าสุดเราก็ได้รับข่าวดีต่อเนื่อง เพราะได้รับการยืนยันจาก กกท. โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าเราสามารถปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 ได้เป็นที่เรียบร้อย โดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องฟรีทีวี T Sports 7 ทุกนัดที่ ทีมชาติไทย ลงแข่งขัน รวมถึงนัดชิงชนะเลิศ""แป้ง พูดอยู่เสมอว่า ฟุตซอล เป็นหนึ่งในหน้าตาสำคัญ และ ความภาคภูมิใจที่สุดของ สมาคมฯ เพราะปัจจุบัน เราอยู่ในอันดับ 2 ของเอเชีย อันดับ 9 ของโลก และ ยังได้สิทธิ์ไปฟุตซอลโลก เป็นสมัยที่ 7 ติดต่อกัน ดังนั้น ที่ผ่านมา สมาคมฯ โดยเฉพาะพี่ป๋อม (อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเจรจา ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างหนัก จนวันนี้เรามีช่องทาง ถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดู เชื่อว่าจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้กับทั้งทีมงานโค้ชมิเกล และ น้อง ๆ นักกีฬาเช่นกัน""ขอบคุณพี่ป๋อม (อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ) ในฐานะอุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด อีกครั้ง ที่เป็นคนกลางในการช่วยเจรจากับทาง ฟีฟ่า, ขอบคุณ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ช่อง T Sport 7 ที่อยู่เคียงข้าง และ เล็งเห็นความสำคัญของ ทีมชาติไทยเสมอ แน่นอนว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ยากมากๆ โดยเฉพาะกับ บราซิล ทีมอันดับ 1 ของโลก แต่ แป้ง ก็เชื่อว่าเรามีโอกาสผ่านเข้ารอบ และ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ฝากแฟนบอลชาวไทย ร่วมเชียร์ และ เป็นกำลังใจ ให้เราลุ้นสร้างประวัติศาสตร์​ ไปถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรก” นายกสมาคมฯ ปิดท้ายสำหรับ โปรแกรม FIFA Futsal World Cup 2024 รอบแบ่งกลุ่ม โดย ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่ม B ทุกนัดจะแข่งขันที่ สนามบูคารา ยูนิเวอร์เซล สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ประเทศอุซเบกิสถาน#นัดแรกโครเอเชีย 🇭🇷 VS ทีมชาติไทย 🇹🇭วันที่ 14 กันยายน 2567เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)#นัดที่สองทีมชาติไทย 🇹🇭 VS คิวบา 🇨🇺วันที่ 17 กันยายน 2567เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)#นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทย 🇹🇭 VS บราซิล 🇧🇷วันที่ 20 กันยายน 2567เวลา 19.30 น.(ตามเวลาประเทศไทย)