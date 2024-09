รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัด "วิ่งเพื่อหัวใจและสมอง-RUN WITH THE FLOW 2024"

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรม “RUN WITH THE FLOW 2024 presented by BANGKOK HOSPITAL #วิ่งเพื่อหัวใจและสมอง” นำร่องจัดสนามแรกที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ตื่นตัว และดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองและระบบประสาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเวชดุสิตฯแพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ว่า กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ RUN WITH THE FLOW 2024 presented by BANGKOK HOSPITAL #วิ่งเพื่อหัวใจและสมอง จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนทุกท่านมาร่วมวิ่งออกกำลังกาย เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงโรคทางสมองและระบบประสาทที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs ได้และส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว สามารถออกกำลังกายหรือเดินวิ่งได้ทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกิจกรรมงานวิ่ง RUN WITH THE FLOW 2024 presented by BANGKOK HOSPITAL แบ่งเป็นการวิ่ง 2 ระยะทาง คือ 5 กม. และ 10.5 กม. พร้อมด้วย Medical Team ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ร่วมวิ่งและดูแลคุณตลอดเส้นทาง มีนักวิ่งสมัครร่วมวิ่งในครั้งนี้กว่า 1,500 คน รายได้ทั้งหมดจากการสมัครวิ่ง หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไปนอกจากนี้ ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการวิ่งเพื่อหัวใจและสมองในสนามต่อไปได้ที่ จ.เพชรบุรี จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และปิดท้ายสนามสุดท้ายที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ ติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมเข้าแข่งขันได้ผ่านทางเว็บไซต์ Runlah ชมภาพบรรยากาศต่าง ๆ ได้ทางเพจ Facebook Page Run With The Flow 2024