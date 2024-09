"ซุปเปอร์เล็ก" แชมป์โลก 2 รุ่น 2 กติกา รวมบทสรุปศึก ONE 168 ที่สหรัฐอเมริกา

รูดม่านปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับศึกใหญ่แห่งปีที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกทุกคนเฝ้ารอคอย ในศึก ONE 168 ที่ระเบิดความมันขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ได้สำเร็จ ขณะที่ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” คว้าชัยชนะทีเคโอ ในศึกสายบู๊ระดับตำนาน ได้อย่างสวยงามคู่เอกของรายการเป็นการเปิดศึกนัดหยุดโลก ระหว่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากสหราชอาณาจักร ป้องกันเข็มขัดมวยไทย จากผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นเป็นแชมป์ 2 รุ่น 2 กติกาเกมการชกจบลงอย่างรวดเร็วด้วยชัยชนะของ “ซุปเปอร์เล็ก” หลังโชว์พิษสงเพลงศอกขั้นเทพ ปักเข้าเต็มขมับซ้ายส่ง “โจนาธาน” ร่วงลงไปกองจนถึงกับลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหว ส่งให้จอมเตะขวัญใจชาวไทย ปิดเกมชนะน็อกไปด้วยเวลาเพียง 49 วินาทีของยกแรก ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก ONE 2 รุ่น 2 กติกา ได้อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมพิชิตโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท) เข้ากระเป๋าแบบไม่รวมค่าตัวเป็นของแถมสุดพิเศษขณะที่คู่รอง “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” นักสู้ขวัญใจมหาชน เปิดศึกสายบู๊คู่ในฝัน พบกับ “เลียม แฮร์ริสัน” กำปั้นจอมซ่า จากสหราชอาณาจักร ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ป.หลังเสียงระฆังยกแรกดัง “เสกสรร” เดินเครื่องแจกอาวุธครบเครื่องใส่ “เลียม” อย่างต่อเนื่อง ยกสองนักสู้ขวัญใจคนไทยยิ่งชกยิ่งมั่นใจประเคนหมัดเป็นชุดเรียก 3 นับ ดับซ่า “เลียม” ได้สำเร็จในยกที่ 2 สร้างชื่อก้องแผ่นดินอเมริกา กลับคืนสู่เส้นทางชัยชนะอีกครั้ง พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) ติดมือกลับบ้านสมใจสำหรับนักกีฬาฟอร์มจัดที่คว้าโบนัสอัดฉีดในศึกนี้มีทั้งหมด 6 คน ได้แก่ โยฮัน เอสตูปินาน, โจฮัน กาซาลี, อาเดรียน ลี, จอห์น ลินีเคอร์, เสกสรร อ.ขวัญเมือง และ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ที่ระเบิดฟอร์มโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) รวมยอดเกือบ 10.2 ล้านบาท (สิบล้านสองแสนบาท) ในอีเวนต์เดียว______________________________________สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 168คู่เอก ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะน็อก โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี นาทีที่ 0:49 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)คู่รอง เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะทีเคโอ เลียม แฮร์ริสัน นาทีที่ 1:49 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)ชามิล เออร์โดกัน ชนะทีเคโอ ออง ลา เอ็น ซาง นาทีที่ 2:48 ของยก 2 (MMA แคตช์เวต 213.75 ป.)จอห์น ลินีเคอร์ ชนะน็อก เอซา เทน พาว นาทีที่ 2:50 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)วิกตอเรีย ซูซา ชนะคะแนนเอกฉันท์ อลิส แอนเดอร์สัน (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)อีสิ ฟิติเคฟู ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิโรยูกิ เทตซูกะ (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)อาเดรียน ลี ชนะซับมิชชัน นิโค คอร์เนโฮ นาทีที่ 2:37 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)โจฮัน กาซาลี ชนะน็อก โจชัว ครูซ นาทีที่ 3:00 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)โยฮัน เอสตูปินาน ชนะทีเคโอ ฌอน คลิมาโค นาทีที่ 1:28 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)