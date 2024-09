โรงเรียนโสมาภาพัฒนาเปิดคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 9-12ปี ชิงทุนการศึกษาฟรี

โรงเรียนโสมาภาพัฒนา เปิดรับสมัครน้องนักฟุตบอล ๆ ระดับชั้นประถมศึกษา รุ่นอายุ 9-12 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น และ เชื่อในฝีเท้าของตนเองเข้าทดสอบคัดตัวในโครงการ " Where The Legend Are Born " สานฝันเยาวชนไทยสู่นักเตะระดับอาชีพ ฝึกสอนโดย โค้ชและทีมงานมืออาชีพ ระดับไทยลีก อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยสวัสดิการหลังผ่านการคัดตัวจะได้ทุนการศึกษาจากโรงเรียนโสมาภาพัฒนา, ค่าฝึกซ้อมฟุตบอล, ชุดนักเรียน ชุดแข่งขัน, อาหารตามหลักโภชนาการ, ห้องพักรวม (แอร์), วัคซีนโรคประจำถิ่น, ประกันอุบัติเหตุ, การแข่งขันภายนอกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ.2567 ลงทะเบียนผ่านสมัครผ่าน QR Code หรือสอบถามผ่านท่าน inbox เพจ somapa4sportเปิดคัดตัว รุ่นอายุ 9-10ปี วันที่ 5 ตุลาคม 2567 , รุ่นอายุ 11-12ปี วันที่ 6 ตุลาคม 2567 เปิดรับลงทะเบียนยืนยันตน ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป, เริ่มคัดตัว 08.30 น. ( พักเบรกช่วง 12.00 - 13.00 น ), สิ้นสุดการคัดตัว 16.00 น.สถานที่คัดตัว สนามฟุตบอลโรงเรียนโสมาภาพัฒนา 12 ซอย 35 ถนนพระยาสุเรนท์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เบอร์ 02-175-3100, เบอร์ 083-116-9999 ( หากติดปัญหาขัดข้องใดๆ ให้รีบติดต่อกับทางเราทันทีก่อนวันคัดตัว )