"แบล็คแพนเธอร์" ตัดพ้อถอนชก "ทาเครุ" เพราะเจ็บเรื้อรัง เผย ถูกตัดออกจากค่าย ขอพักร่างกายชั่วคราว

แบล็คแพนเธอร์ นักมวยไทยชื่อดัง ตัดพ้อหลังมีอันต้องถอนชกกับ ทาเครุ เซกาว่า ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 81 ถึงกับต้องแยกทางกับค่าย "วีนั่ม" โดยเจ้าตัวเผยว่าที่ผ่านมาบาดเจ็บที่ขาเรื้อรังมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้มีการยืนยันจาก วัน แชมเปียนชิพ ว่า แบล็คแพนเธอร์ ขอถอนตัวจากการขึ้นสังเวียนพบ ทาเครุ เซกาว่า ยอดคิกบ็อกเซอร์ชาวญี่ปุ่น ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 81 ปลายเดือนกันยายนนี้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าคู่ชกคนใหม่ของกำปั้นจากแดนปลาดิบนั้นคือใครล่าสุด แบล็คแพนเธอร์ ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ว่า ตนปรึกษาทีมแพทย์แล้วจากการอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ขา ควรจะงดขึ้นชกในไฟต์นี้ และมารักษาอย่างเต็มรูปแบบ สุดท้ายจึงขอตัดสินใจถอนตัว แต่ก็ต้องแลกมากับการที่เขาต้องกลายเป็นนักมวยไร้สังกัด เพราะมีปัญหากับค่ายวีนั่ม"ก่อนอื่นผมต้องขอโทษทาง ONE Championship ที่ได้ถอนชกในไฟท์นี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านผมพยายามฝืนซ้อมแล้ว แต่ยิ่งฝืนมันก็ยิ่งทำให้อาการเจ็บของผมยิ่งแย่ลง" แบล็คแพนเธอร์ เริ่มกล่าว"ผมได้ไปปรึกษาและรักษากับแพทย์หมอกระดูกและข้อโดยตรง หมอได้ประเมินอาการแล้วว่า ไม่เห็นควรให้ต่อยในไฟท์นี้ เนื่องจากร่างกายไม่พร้อม เพราะเจ็บขาเรื้อรังมาระยะยาว ไม่ได้รับรักษาอย่างต่อเนื่อง หากผมยังฟืนต่อยในครั้งนี้ อาจจะมีผลกับร่างกายของผมในระยะยาวได้""ตัวผมเองก็อยากต่อยกับทาเครุ เขาคือระดับโลก ถ้าได้ต่อยผมไม่มีอะไรจะเสีย กลับกันถ้าผมชนะขึ้นมามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยก็ได้""ซึ่งการถอนในครั้งนี้ ผมเองก็ไม่สบายใจมาสักระยะแล้ว ทำให้ผมมีปัญหากับค่าย ผมจึงกลายเป็นนักมวยไร้สังกัดโดยปริยาย เพียงเพราะไม่ได้ต่อยในไฟท์นี้ เนื่องจากร่างกายไม่พร้อม""ผมจึงขอพักร่างกาย พักเรื่องต่อยมวยไปก่อน ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจ ขอบคุณ ONE ที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ครับ" กำปั้นชาวไทย กล่าวปิดท้าย