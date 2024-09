“วิ่งการกุศล” Run Together For Autism วิ่งด้วยกันรันเพื่อ...น้อง” นักวิ่งใจฟูร่วมมอบเงินทุนก้อนแรกกว่า 8 แสนบาท

สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Beyond the Spectrum กลุ่มเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเท่าเทียม จัดวิ่งการกุศล Run Together For Autism -วิ่งด้วยกันรันเพื่อ...น้อง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ออทิสติก ที่สามารถเกิดขึ้นในทุกครอบครัว สู่การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ และชี้แนะแนวทางการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข งานนี้มีคนรักสุขภาพสมัครเข้าร่วมวิ่ง 690 คน และ ร่วมมอบรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 876,800 บาท แก่สถาบันฯรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า การจัดวิ่งการกุศลในวันนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเยาวชนจิตอาสา Beyond the Spectrum ในฐานะเริ่มต้นจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยรายได้ทั้งหมดจากงานนี้จะนำไปก่อตั้งกองทุนเด็กพิเศษ เพื่อการดูแลเด็กออทิสติกอย่างถูกวิธี ช่วยให้เด็กออทิสติกใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาพด้านการศึกษากับเด็กปกติ ลดปัญหาความความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยทางสถาบันฯ ได้เริ่มนำเงินจากกองทุนไปฝึกอบรม บุคลากรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในรูปแบบ “คลินิกพัฒนาการเด็กแบบครอบครัวมีส่วนร่วม” ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการได้ทันที จำนวน 13 คลินิก ใน 11 จังหวัดครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และในอนาคตจะมีการขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไปผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว เปิดเผยว่า การจัดคลินิกพัฒนาการเด็กแบบครอบครัวมีส่วนร่วม จะเป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกออทิสติก มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ที่มีต่อการพัฒนาการลูก ผ่านการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งทุกคลินิกที่เข้าร่วมโครงการจะมีบุคคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ อาทิ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น แพทย์ผู้สนใจด้านพัฒนาการเด็ก ทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับแพทย์ ฯลฯ เข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันก่อนเข้ารับทุนสนับสนุน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปปรับใช้และพัฒนาคลินิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน คาดว่าคลินิกนี้จะสามารถเข้าถึงง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็กออทิสติกทั่วประเทศนายอธิป ถวิลวิทู ผู้ก่อตั้ง Beyond the Spectrum กล่าวว่า คณะทำงานเยาวชนจิตอาสาในนาม Beyond the Spectrum ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร มีความมุ่มมั่นและจะไม่หยุดที่จะเป็นส่วนหนึ่งต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ต่อภาวะออทิสติกอย่างต่อเนื่อง พวกเรารู้สึกขอบคุณที่การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานอย่างดีจากทุกภาคส่วน และจะนำความสำเร็จในวันนี้เป็นพลังในการสานต่อ และสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆเพื่อส่งสริมความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปกิจกรรมวิ่งการกุศล Run Together For Autism วิ่งด้วยกันรันเพื่อ...น้อง นอกจากจะมีกิจกรรมวิ่งเป็นไฮไลท์แล้ว ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะครู นักวิชาชีพสาขาต่างๆจัดซุ้มให้ความรู้ด้านออทิสติกอย่างครบถ้วน อาทิ THAI model (home program for autism) หนังสือนิทานสำหรับเด็ก กิจกรรมดนตรี เพื่อการเรียนร่วม และ เพิ่มสีสันสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้ร่วมงาน และมี 4 กิจกรรมเวิร์คช็อปโดยยุวชนนักเรียน High school จิตอาสาในกลุ่ม Beyond the Spectrum ร่วมสร้างสีสัน อาทิ กิจกรรมร้อยลูกปัด ส่งเสริมสมาธิ ฝึกทักษะการใช้มือสองข้างและกล้ามเนื้อมัดเล็ก “Art Painting D.I.Y.” การจุ่มสี..ให้น้องหมี ด้วยสีรักษ์โลก TOA Organic Care สร้างสรรค์น้องหมี Bear Brick หนึ่งเดียวในสไตล์คุณ ลูกโป่งใสไฟ LED ของขวัญสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ กระบองเพชรDIY สร้างเสริมจินตนาการงานนี้ จึงเป็นงานที่นักวิ่งทุกคนนอกจากจะได้รับสุขภาพที่แข็งแรงผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายแล้ว ยังหอบความสุขในการร่วมเป็นส่วนสำคัญ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาน้องๆออทิสติกกลับบ้านอย่างอิ่มเอมใจ ความสุขที่ยั่งยืนนี้จะกลับมาอีกครั้งในปีหน้า จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปติดตามกิจกรรมของเราได้อย่างต่อเนื่องได้ที่ facebook fanpage - Run Together For Autism วิ่งด้วยกัน รันเพื่อ. น้อง และติดตามกิจกรรมของเยาวชนจิตอาสาในนาม Beyond the Spectrum เพื่อเป็นกำลังใจและ ไม่พลาดกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในลำดับต่อไป