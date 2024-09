“ทรูวิชั่นส์” จัดกิจกรรม แฟนบอลเกือบ 4 พัน!! เชียร์สนั่นกลางสายฝน ลุ้นศึกแดงเดือดสุดฟินยิงสดผ่านจอยักษ์

“ทรูวิชั่นส์” ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ผู้ถือครองลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก อย่างต่อเนื่อง กลับมาพร้อมกิจกรรมที่เหล่าแฟนบอลตัวจริงไม่เคยพลาด เรียกว่าเป็นศึกแห่งศักด์ศรีก็ว่าได้ กับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก "RED WAR” ศึกแดงเดือด ของทีมคู่รักคู่แค้นอย่าง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ปะทะ “ลิเวอร์พูล” งานนี้ ทรูวิชั่นส์ ทำถึง ยิงสดให้ได้ชม แบบชิดติดจอยักษ์ สุดชิล ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามงานนี้เหล่าแฟนบอลของทั้ง 2 ทีมเกือบ 4,000 คน ต่างเตรียมพละกำลัง ขนทัพมาพร้อมเชียร์การต่อสู้ฟาดแข้งกันอย่างเต็มที่ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละคน่ไม่ย่อท้อ ยอมสู้เพื่อชัยชนะที่สำคัญของทีมโปรดในนัดนี้ภายในงานนอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมายจากผู้สนับสนุน ยังมีของรางวัลให้ได้ติดไม้ติดมือกันกลับบ้านไปอีกด้วย และที่ขาดไม่ได้ ในงานยังจะได้พบกับพิธีกรนักพากย์ชื่อดังจากทรูวิชั่นส์ ฟลุ๊ค - ธีรยุทธ บัญหนองสา และ ไช้ - ศรุต วิทูวินิต พร้อมทั้งเหล่ากูรูลูกหนังเมืองไทยอย่าง แจ็ค แฟนฉัน - เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, นิกกี้ - ณฉัตร จันทพันธ์, โอปอล all in - ณัฐชา เสนาบุตร, มังคุดเกมเมอร์ - FCM Influencer มงกุฎ เมธาศุภสรรค, ต๊อบ - วาทิตย์ ตรีครุธพันธุ์, นิหน่า - สุฐิตา ปัญญายงค์, บี แหลมสิง - สยามพงษ์ ผลมาก, Jetkoy - FCM Influencer เอกศิษฐ์ รัชตะธรรมสิทธิ์ที่จะช่วยมาสร้างสีสัน ความสนุกสนาน ให้แฟน ๆ ทุกคน ได้เพลิดเพลินกับการดูบอลกันมากยิ่งขึ้นโดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ก้าวโรจน์ สุตาภักดี ตัวแทนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, จารุรินทร์ ติรสุวรรณสุข Head of Media Solutions & Sales Department บริษัท ทรู วิชั่นส์กรุ๊ปส์ จำกัด, วิรุฬห์ ภัทรมนัสกุล Head of Sport Sponsorship บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, กิติภพ คุนาพงษ์กิติ ผู้จัดการแผนกฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์ และองค์กร สายงานสื่อสารการตลาด บริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัด, ไพรัช วิเศษสิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, ชัชวาล การุณยะวนิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ EA Sport , ณัฐชนน เพ็ชรทวีพรเดช ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารเเบรนด์สินค้านำเข้า บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต ภายใต้ร้านค้า Supersports, ตัวแทนจากผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรามาม่า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน), เคลียร์ เมน แชมพู,บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ยาสีฟันซอลส์ เฟรช, มาร่วมงานในครั้งนี้สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ลหรือจานดาวเทียม และสมาชิกแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ในครั้งต่อไปได้ทาง Facebook Truevisions