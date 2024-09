กลุ่มเซ็นทรัลจัดวิ่งมินิมาราธอนชวน ISSUE และ BeerPitch ร่วมด้วย

ต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับหนึ่งในโปรแกรมวิ่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด Central Group Mini Marathon 2024 – Siren Run by Skechers จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัล เช้าวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ รายได้จากการจำหน่ายบัตร สมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับลำเลียงผู้ป่วยมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยความพิเศษของเซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 นี้ กลุ่มเซ็นทรัลได้เชิญ โรจน์ - ภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ และ พิชญา (ศรีระพงษ์) สถาพรวจนา ศิลปิน Typography ชื่อดัง ร่วมกันสร้างสรรค์งานดีไซน์สุดครีเอทสำหรับเสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล และ ชิ้นงานต่างๆ โดยใช้ความโดดเด่นของศิลปะลายเส้นถ่ายทอดเป็นผลงานที่สวยงามโรจน์ ภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัลที่ให้โอกาสและถือเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Central Group Mini Marathon 2024 – Siren Run by Skechers ซึ่งถือเป็นงานมาราธอนที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามมาตลอด16 ปี โดยผมและแบรนด์ ISSUE ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก แลนด์มาร์คสำคัญของแต่ละจุดบนเส้นทางวิ่งเริ่มตั้งแต่เซ็นทรัลเวิลด์และบริเวณโดยรอบ เสริมสีสันที่สดใส ตื่นเต้น เพื่อส่ง Energy ที่ดีหรือพลังบวกในการวิ่งครั้งนี้ โดยผู้ที่มีส่วนสำคัญในการออกแบบอันสวยงามครั้งนี้คือศิลปิน BeerPitch ที่วาดลวยลายต่างๆได้อย่างตรงโจทย์อย่างที่เราตั้งใจไว้ ซึ่งทำให้ทั้งตัวผมเองและน้องเบียร์ (BeerPitch) รู้สึกภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มาก”พิชญา (ศรีระพงษ์) สถาพรวจนา หรือ BeerPitch บอกถึงความรู้สึกว่า “หลังจากที่ทางเบียร์ได้รับโจทย์จากทางกลุ่มเซ็นทรัลและพี่โรจน์ ISSUE เพื่อให้ออกแบบชิ้นงานสำหรับงาน Central Group Mini Marathon 2024 – Siren Run by Skechers เบียร์ได้นำสไตล์การวาดรูปในลักษณะของงาน Typography และการวาด Pattern, Graphic ต่างๆ มาใช้ออกแบบ มีการวาดสถานที่ต่างๆในลักษณะ Pop Up 3 มิติ โดยเริ่มดูจากแผนที่วิ่งบนกูเกิ้ลว่าผ่านจุดใดบ้างนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราจะวาดขึ้นมา รวมทั้งการออกแบบตัวอักษร Siren Run จากการนำกราฟฟิก เรื่องราว และองค์ประกอบต่างๆในสไตล์ของเบียร์ ออกมาเป็นอักษรที่เป็นมุมเหลี่ยมต่างๆอันโดดเด่น และความท้าทายคือเมื่อลวดลายที่เราวาดไปปรากฏในชิ้นงานต่างๆ เช่น เสื้อ เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ซึ่งปรากฏว่า ทุกฝ่ายชื่นชอบและสวยงามตามที่ตั้งใจไว้”ผู้สนใจสามารถหาซื้อบัตรวิ่งผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2567Runfreetime : https://www.runfreetime.com/en/event/view/30Fanaticrun : https://www.fanaticrun.com/activity/central-group-mini-marathon-2024Thamdee : https://www.tham-dee.com/cg-minimarathonโดยลงทะเบียนรับ BIB ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 10.00-18.00 น. บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ ร่วมวิ่งในวันงาน เช้าวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลาตี 4 เป็นต้นไป ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ห้ามพลาด! ร่วมวิ่งในงาน "เซ็นทรัล กรุ๊ป มินิมาราธอน" ปีที่ 16 ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พบปะเพื่อนใหม่ และได้ร่วมทำบุญสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับลำเลียงผู้ป่วยให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Central Group Thailand และ www.tham-dee.com/cg-minimarathon