กกท. จัดการแข่งขันกรีฑาระดับโลก "Golden Fly Series Qualifier Chiang Mai 2024 presented by SAT"

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาระดับโลกรายการ "Golden Fly Series Qualifier Chiang Mai 2024 presented by SAT" ณ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 3 ในประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วยกระโดดไกลและกระโดดค้ำ ชาย-หญิง ใช้อุปกรณ์พิเศษ "The FlySwat" สนามกรีฑาเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์กีฬากรีฑาโลก WA ซึ่งการแข่งขันจะได้รับการรับรองสถิติระดับ ผู้ชนะในการแข่งขันจะได้รับสิทธิเข้าร่วมในการแข่งขัน Golden Fly Seriese 2025 พร้อมมุ่งสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬา กระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจท้องถิ่นนายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า “การแข่งขัน Golden Fly Series Qualifier Chiang Mai 2024 ณ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกรีฑาระดับโลกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศในทุกด้าน ทั้งในเรื่องของการจัดการ การสนับสนุนเทคโนโลยี และการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมสนามเคลื่อนที่ 'The FlySwat' หรือการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ PrimeLine ที่ทำให้การแข่งขันมีความแม่นยำและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่และเยาวชนทั่วประเทศ รวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืน ทั้งในเชียงใหม่และทั่วประเทศ โดยการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมในประเทศ แต่ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการกีฬาและนวัตกรรมระดับโลก”นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า “การที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน Golden Fly Series Qualifier Chiang Mai 2024 นับเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เชียงใหม่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ เราได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การแข่งขันนี้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นและน่าประทับใจ การแข่งขันนี้ไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักกีฬาระดับโลกและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาสู่เชียงใหม่ แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยเฉพาะในแง่ของการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางที่ไม่เพียงแต่มีวัฒนธรรมที่งดงาม แต่ยังเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาระดับโลก ผมมั่นใจว่าในการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีแก่ทุกคน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจดจำในสายตาของคนทั่วโลก”การแข่งขัน Golden Fly Series ครั้งนี้จะเป็นรายการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Golden Fly Series 25 ปีที่ โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วย 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ กระโดดไกลชาย-หญิง และกระโดดค้ำชาย-หญิง บนลู่ "The FlySwat" ซึ่งเป็นสนามกรีฑาเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการรับรองจาก World Athletics มีความยาวสูงสุดถึง 83.30 เมตร และน้ำหนักรวมทรายกว่า 25 ตัน เทียบเท่ารถบัสสองชั้นสองคันไฮไลต์ของการแข่งขันคือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวัดผลและแสดงผลการแข่งขัน เช่น เลเซอร์ "PrimeLine" ที่ใช้แสดงระยะกระโดดในการแข่งขันกระโดดไกล ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน Golden Fly Series ร่วมกับบริษัท MediaLas จากเยอรมนีนอกจากนี้ ผู้ชมจะได้เห็นความเร็วและความแข็งแรงของนักกีฬาระดับโลกอย่างใกล้ชิด โดยในการกระโดดไกล นักกีฬาชายจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง 41 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้แรงกดบนเท้าขณะกระโดดสูงถึง 1 ตัน ในเวลาเพียง 1/10 วินาที ส่วนการกระโดดค้ำ นักกีฬาจะใช้ไม้ค้ำยาวถึง 5.2 เมตร และต้องใช้แรงดึงสูงถึง 700 กิโลกรัมในการดัดไม้ค้ำให้โค้งงอสำหรับผลการแข่งขันของแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้1.การแข่งกระโดดค้ำประเภทชายรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โมกูโตฟิติ แซนดู จากฝรั่งเศส 7.74รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จันนี อูบัส จากฟิลิปปินส์ 7.64รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ งาย ฮิม ลอว์ จากฮ่องกง 7.562.การแข่งกระโดดค้ำประเภทหญิงรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คัทเทอรีนา เชอนอสกา จากสาธารณรัฐเช็ก 6.02รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ แดเนลา โวนา จากสาธารณรัฐเช็ก 6.02รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สุภวัทน์ ชูทอง จากประเทศไทย 5.983.กระโดดไกลประเภทชายรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชาร์ลี ไมเยอส์ จากสหราชอาณาจักร 5.21รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อเล็กซานเดอร์ อาบัธน็อต จากออสเตรเลีย 5.014.กระโดดไกลประเภทหญิงรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นิกิ จวนนิดู จากสาธารณรัฐเช็ก 4.10รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชญาณิศา ชมชื่นดี จากประเทศไทย 3.90ทั้งนี้การแข่งขัน Golden Fly Series มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก โดยมียอดผู้ชมเฉลี่ยกว่า 150 ล้านคนต่อการแข่งขันแต่ละรายการ และมีเวลาออกอากาศเฉลี่ย 800 ชั่วโมงต่อรายการ ผ่านช่องโทรทัศน์กว่า 80 ช่องทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการกีฬาของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย พร้อมยังมุ่งหวังให้เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจกีฬากรีฑามากขึ้น โดยผู้ชมจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของกีฬากรีฑาในระยะประชิด และเห็นศักยภาพของนักกีฬาระดับโลกอย่างใกล้ชิดสามารถดูภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา Golden Fly Series Qualifier Chiang Mai 2024 ณ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ หรือติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ Facebook : GoldenflyseriesThailand