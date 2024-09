"กุลศิริ" คว้าแชมป์แรกในคลาส C หญิง กอล์ฟ "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง" สนามที่ 4

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนส่วนกลางสะสมคะแนนประจำปี 2567-2568 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง" สนาม 4 ที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.ลพบุรี แข่งขัน 4 รุ่น คลาส C รุ่นอายุ 11-12 ปี, คลาส D รุ่นอายุ 9-10 ปี, คลาส E รุ่นอายุ 7-8 ปี และ คลาส F รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย.67เมื่อวันที่ 1 ก.ย.67 เป็นวันสุดท้าย คลาส C หญิง สู้กันดุเดือด กุลศิริ แก้ววิจิตร กับ ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ ซึ่งได้แชมป์มาแล้ว 2 สนาม หลังจากวันแรกอยู่ที่ 2 ร่วม จากอีเวนพาร์ 72 มาวันที่ 2 ตีเท่ากันที่ 3 โอเวอร์พาร์ 75 จบ 2 วัน เป็นผู้นำที่สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 ต้องดวลเพลย์ออฟหาแชมป์กันถึง 3 หลุม ก่อน กุลศิริ เอาชนะไป คว้าแชมป์สนามแรกของตัวเองสำเร็จส่วนคลาส C ชาย พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง ที่จบวันแรก เป็นผู้นำร่วม 3 โอเวอร์พาร์ 75 ตีวันที่ 2 ประคองตัว ทำอีก 2 โอเวอร์พาร์ 74 สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 คว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามแรกเช่นกัน ทิ้งอันดับ 2 สุวิจักขณ์ ประสิทธิธวณกุล 6 สโตรกขณะที่แชมป์รุ่นอื่น คลาส D ชาย Andy Srisangwarn, คลาส D หญิง พลอยนภัส อมรวานิชย์ คว้าแชมป์เป็นสนามที่ 2/คลาส E ชาย ชินภัทร ผดุงศิลป์, คลาส E หญิง นิชา เชาว์วิศิษฐ พรหมประพัน และคลาส F หญิง เศรษฐีนี ประสิทธวณกุลสำหรับการแข่งขันต่อไปของ "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง" สนามที่ 4 ยังอยู่ที่ สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.ลพบุรี วันที่ 6-8 ก.ย. แข่งรุ่นใหญ่ คลาส S รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป, คลาส A รุ่นอายุ 15-18 ปี และ คลาส B รุ่นอายุ 13-14 ปีการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเก็บคะแนน "สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2024-2025" จัดการแข่งขัน 7 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือบน เหนือล่าง กลาง ตะวันออก อีสาน ใต้ และส่วนกลาง โดยนักกอล์ฟที่มีแรงกิ้งตามที่สมาคมกำหนดจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติหลายรายการ อาทิ กอล์ฟเยาวชนโลก "จูเนียร์ เวิลด์" ที่สหรัฐอเมริกา รวมถึง กอล์ฟนานาชาติ "สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์เวิลด์" ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์