เกลือจิ้มเกลือ "ซุปเปอร์เล็ก" พร้อมจัดหนักปิดเกมไว "แฮ็กเกอร์ตี" ในศึก ONE 168

“เครื่องจักรนักเตะ” ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) งัดกลยุทธ์เกลือจิ้มเกลือ เตรียมแผนเด็ดมาปิดเกมไว เพื่อกระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) มาจากอ้อมอกของ “The General” โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี เจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบัน จากสหราชอาณาจักร โดยจะสู้กันในฐานะคู่เอกของศึก ONE 168 ที่เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วง 07.00 น. ของเช้าวันเสาร์ที่ 7 ก.ย. นี้ ตามเวลาไทยสำหรับ "ซุปเปอร์เล็ก" ขึ้นชกในรุ่นฟลายเวต มาตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2562 โดยจนถึงปัจจุบันชกในรุ่นนี้ไปแล้ว 15 ไฟต์ แพ้เพียงครั้งเดียว ซึ่งหลังจากปราบคู่ต่อสู้จนเกลี้ยงแผง เจ้าตัวจึงตัดสินใจขยับขึ้นสู่รุ่นแบนตัมเวต เพื่อหาความท้าทายใหม่ด้วยการท้าชิงแชมป์มวยไทยจาก "แฮ็กเกอร์ตี" อย่างไรก็ตาม แม้การปะทะกันของทั้งคู่จะถือเป็นคู่มวยนัดหยุดโลกที่แฟน ๆ ทุกคนตั้งตารอ แต่ยังคงมีแฟนมวยบางส่วนที่ตั้งคำถามว่าทำไม "ซุปเปอร์เล็ก" ถึงได้โอกาสชิงแชมป์ทันทีที่ขยับขึ้นรุ่นขึ้นมา ซึ่งเจ้าตัวได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่า“ผมคิดว่าเหมาะสม เพราะผมเป็นแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตที่เป็นรุ่นเล็กกว่า และ แฮ็กเกอร์ตี เป็นแชมป์โลกรุ่น 65 กก. นี่จะเป็นการชกครั้งแรกของผมในรุ่นแบนตัมเวต บางคนอาจไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ เพราะมองว่าทำไมผมถึงได้ชิงทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคยชกในรุ่นนี้ แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อยากดูว่าผมขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวตแล้วจะเป็นยังไง”ย้อนกลับไปในปี 2561 "ซุปเปอร์เล็ก" และ "แฮ็กเกอร์ตี" เคยปะทะกันในการแข่งขันมวยไทยที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเกมการชกในวันนั้นเป็นทางด้าน "ซุปเปอร์เล็ก" ที่บุกไปเอาชนะทีเคโอ "แฮ็กเกอร์ตี" ถึงถิ่นอย่างดุเดือด โดยหลังจากผ่านไป 6 ปี ทั้งคู่จะได้เผชิญหน้ากันอีกครั้ง ซึ่ง "ซุปเปอร์เล็ก" เองก็มองเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกมิติของคู่ปรับเก่ารายนี้ เมื่อเทียบกับการพบกันครั้งก่อน“จากครั้งนั้นจนถึงตอนนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรง ด้านความไว และใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจ ตอนเจอกันครั้งก่อนเหมือนเขายังเด็ก เพิ่งเริ่มชกมวยได้ไม่กี่ไฟต์ แต่ตอนนี้ประสบการณ์เขาดีขึ้น เขาแข็งแกร่งขึ้น เขามีความมั่นใจสูง”“ตอนที่เขาขยับรุ่นขึ้นไปรุ่นแบนตัมเวต ผมยังไม่คิดนะว่าเขาจะได้เป็นแชมป์โลก เพราะหนึ่งเลยคือยังมี พี่โอ๋ (น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย) อยู่ ซึ่งตัวผมเองมองว่า พี่โอ๋ แกร่งที่สุดในรุ่นแบนตัมเวต แต่ว่าเขาเอาชนะ พี่โอ๋ ได้ เขาก็เก่งขึ้น พัฒนาเร็วขึ้น แต่เกมวันนั้นมันจบเร็วไป ยังไม่เห็นอะไรที่มากกว่านั้น”โดยไฟต์นี้ "ซุปเปอร์เล็ก" ตระหนักดีว่าเขากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ เมื่อต้องปะทะกับ "แฮ็กเกอร์ตี" ที่หวังจะปิดเกมเร็วตนให้ได้ หลังความมั่นใจกำลังมาเต็มจากการปิดเกมคู่ชกระดับแนวหน้ามา 3 ไฟต์ติด อย่างไรก็ตาม "ซุปเปอร์เล็ก" ก็ได้เตรียมกลยุทธ์พิเศษเอาไว้เพื่อปิดเกมเร็วให้ได้เช่นกัน และกระชากเข็มขัดแชมป์จาก "แฮ็กเกอร์ตี" มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2“เขาชนะน็อกมา 3 ไฟต์รวด ซึ่งทั้ง 3 ไฟต์เป็นการป้องกันแชมป์และชิงแชมป์ที่เป็นการชก 5 ยก แต่เขาชกแค่ 2-3 ยกตลอด แน่นอนว่าเขาก็คงอยากปิดเกมไวผม ตัวผมเองก็ซ้อมไปเพราะอยากปิดเกมไวเหมือนกัน เพราะในการชก ทุกคนอยากชนะน็อกกันทั้งนั้นครับ”“เขาอาจคิดว่าผมมีแค่ลูกศอกและลูกเตะที่อันตราย แต่เขาอาจศึกษาผิดพลาดก็ได้ ซึ่งไฟต์นี้อยากให้ทุกคนเห็นผมในรูปแบบที่ไม่คาดคิด ไม่ใช่ ‘เครื่องจักรนักเตะ’ แบบเดิม แต่เป็นเวอร์ชันใหม่ของผมครับ”