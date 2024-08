"ซุปเปอร์เล็ก" ยกย่อง "เลียม แฮร์ริสัน" ครบเครื่อง อันตราย การันตีดวล "เสกสรร" มันแน่นอน

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ยกย่อง “เลียม แฮร์ริสัน” จอมบู๊เดือดวัย 38 ปี จากสหราชอาณาจักร ให้เป็นนักชกต่างชาติที่มีอาวุธมวยไทย ครบเครื่องและอันตราย นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ศึกระหว่าง “เลียม” ที่จะปะทะกับ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” จอมบู๊หัวใจใหญ่วัย 35 ปี ชาวไทย ในศึก ONE 168 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เช้าวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.นี้ด้วยโดย “เลียม” และ “ซุปเปอร์เล็ก” เคยมีโอกาสได้ฝึกซ้อมด้วยกัน ซึ่งทั้งคู่ได้รับรู้ถึงความสามารถของอีกฝ่ายเป็นอย่างดี ซึ่งทางแชมป์โลกชาวไทยยกย่องให้นักชกรุ่นพี่จากเกาะอังกฤษ เป็นนักมวยต่างชาติที่ครบเครื่องและอันตรายเป็นอย่างมาก“เลียม แฮร์ริสัน ผมได้เรียนรู้จากเขา เพราะเขาเป็นนักมวยต่างชาติที่มีเทคนิคเยอะมาก เขาเดินได้ ตั้งรับเป็น มีอาวุธที่ไม่คาดคิดเหมือนกัน โดยเฉพาะศอกที่มาจากหลากหลายมุม สำหรับผมเขาเป็นนักชกต่างชาติที่อันตรายครับ”นอกจากนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” ยังเปิดเผยมุมมองส่วนตัวถึงไฟต์ดุเดือดระหว่าง “เลียม vs เสกสรร” ในศึก ONE 168 อีกด้วย โดยเจ้าตัวไม่ฟันธงว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะ แต่เจ้าตัวยืนยันว่าศึกครั้งนี้จะเป็นไฟต์ที่ดุเดือดสมกับที่แฟนมวยรอคอยอย่างแน่นอน“ผมคิดว่าคู่ เลียม แฮร์ริสัน กับ พี่เสกสรร น่าจะสนุกนะ เพราะสไตล์เขาทั้งคู่คล้ายกันมาก บ้าดีเดือด น่าจะสนุกมาก ๆ ครับ”สำหรับศึก ONE 168 นอกจากคู่ “เลียม vs เสกสรร” ทาง “ซุปเปอร์เล็ก” เองก็มีคิวจะขึ้นสังเวียนในฐานะคู่เอกของรายการนี้เช่นเดียวกัน โดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาท้าชิงบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ของ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบัน จากสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์มากมายมาสร้างความมันเร้าใจให้แฟน ๆ ทั่วโลกรับชม เช้าวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.นี้ เริ่มคู่แรกในเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป แฟนมวยห้ามพลาด!