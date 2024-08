สสส. เปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จัดงานเทศกาลต้นแบบ Iconic RUN Fest 2024

สสส. สานพลัง ภาคี จัดใหญ่! เปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จัดงานเทศกาลต้นแบบ Iconic RUN Fest 2024 เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ชู ความงดงามโบราณสถาน-เจดีย์ประธาน-วิหาร เป็น Soft Power ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ-เศรษฐกิจประเทศ “สมศักดิ์” หนุนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน มุ่งลดเสี่ยงโรค NCDs​เวลา 09.30 น. วันที่ 24 ส.ค. 2567 ที่วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จ.สุโขทัย จัดเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series Sukhothai 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 กล่าวว่า The ICONiC Run Fest Thailand Series Sukhothai 2024 เป็นการบูรณาการแนวคิดทั้งการเดิน-วิ่ง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจ นอกจากช่วยสร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มอัตราการมีกิจกรรมทางกาย ส่งต่อองค์ความรู้การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ ปลูกฝังค่านิยมลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ยังทำให้เกิดประโยชน์กับ จ.สุโขทัย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ความสำเร็จการจัดงานครั้งนี้ มาจากการสานพลังความร่วมมือ ทั้งจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะคนในชุมชน ช่วยยกระดับ จ.สุโขทัย เป็นต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพจุดประกายให้เกิดการงานเทศกาลเดิน-วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพในพื้นที่อื่นๆ และส่งต่อความสำคัญขยายผลไปในระดับประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืน” ต่อไป​นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเน้นสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน สานพลังภาคีเครือข่ายรณรงค์สร้างความตระหนักการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งจากรายงานสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2566 โดยศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย พบว่า โควิด-19 ทำให้อัตราการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือ 54.3% ในปี 2563 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 62.0% ในปี 2565 และ 68.1% ในปี 2566 การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างแนวทางและโอกาสเพิ่มอัตราของกิจกรรมทางกายในรูปแบบเทศกาลสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCDs ในอนาคต“The ICONiC Run Fest นำร่องต้นแบบการจัดงานใน 5 จังหวัด ที่ผ่านมา ประเดิมสนามแรกไปที่ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 2,000 คน จ.สุโขทัย นี้ นักวิ่งก็ยังคงสมัครเข้าร่วมกว่า 2,000 คนเต็มอย่างรวดเร็ว สำหรับสนามที่ 3 จ.นครราชสีมา จะจัดขึ้นวันที่ 7-8 ก.ย. 2567 จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ต.ค. และจ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ต.ค. 2567 ระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเป็นของที่ระลึก สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://thai.fit หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Iconic Run Fest” กรรมการกองทุน สสส. กล่าวคุณสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภายในมีเจดีย์ประธาน วิหาร มณฑป อุโบส และเจดีย์ราย ๒๐๐ องค์ การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของ จ.สุโขทัย ผ่านเส้นทางวิ่ง สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่มีความเรียบง่าย งดงาม ช่วยสร้างโอกาสเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในทุกด้านอย่างมหาศาล นอกจากศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก ยังมีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพในท้องถิ่น “ส้มตำไข่ขาวผักรวมน้ำสัปปะรด” ที่มีผักและสมุนไพรไฟเบอร์สูง ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มีปริมาณไขมันต่ำ ช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดเสี่ยงโรค NCDs ในระยะยาว ผมเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืน เพื่อให้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดต้นแบบ จุดประกายให้เกิดเทศกาลเดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป