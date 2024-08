หมดแต่หัววัน! ตั๋วชมศึก ONE ลุมพินี 81 เกลี้ยงแผง เต็มทุกที่นั่ง

ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจนบัตรเข้าชมในสนามถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับรายการใหญ่ประจำไตรมาส 3 ที่ทุกคนตั้งตารอดู ศึก ONE ลุมพินี 81 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้สำหรับศึก ONE ลุมพินี 81 นับเป็นศึกใหญ่ครั้งที่ 3 ประจำปีนี้ โดยมีคู่เอกนำรายการ เป็นการพบกันของ 2 อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทย ระหว่าง “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล จากพัทลุง พบกับ “โจ ณัฐวุฒิ” นักชกอินดี้ จากเมืองย่าโมโคราช ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตการพบกันระหว่าง “ซุปเปอร์บอน” และ “โจ” ในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นคู่ในฝันที่แฟนมวยทั่วโลกต่างตั้งตารอ หลังตลอดที่ผ่านมามีกระแสเรียกร้องอยากเห็นทั้งคู่ได้โอกาสโคจรมาวัดฝีมือกันอยู่ตลอด ด้วยศักดิ์ศรีการเป็นอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์ ประกอบกับการเป็นตัวท็อปในแรงกิงของทั้งคู่ จึงมั่นใจได้ว่าไฟต์นี้จะเดือดจัด สมการรอคอยแน่นอนนอกจากนั้น ยังมีอีก 2 คู่ไฮไลต์ที่ทุกคนห้ามพลาด คือการคัมแบ็กกลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งของ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่น ที่จะดวลกับ “แบล็คแพนเธอร์” มวยครบเครื่อง ฟอร์มร้อน จากสงขลา ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เตรียมรับน้องโหด “เคียมรัน นาบาติ” นักชกไร้พ่ายจากรัสเซีย ที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬา ONE โดยจะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตไม่เพียงเท่านี้ ยังมีคู่มวยระดับคู่เอกที่แฟน ๆ ต่างให้ความสนใจอย่างล้นหลาม อาทิ “เสือแบล็ค ท.พราน49” พบกับ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” , “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” พบกับ “อัคราม ฮามิดี”, “นาบิล อานาน” พบกับ “ซอ ลิน อู” และอีกมากมายขอแสดงความยินดีกับแฟนมวยที่มีบัตรอยู่ในมือแล้ว เตรียมตัวรับความมันครั้งประวัติศาสตร์พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป