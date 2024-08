มันสุดติ่ง “ผึ้งหลวง” คืนฟอร์มต้อนแต้ม “สมิงดำ” ศึก ONE ลุมพินี 76

มันสุดติ่ง “ผึ้งหลวง” คืนฟอร์มต้อนแต้ม “สมิงดำ”, “ดวงสมพงษ์” เบียดชนะ “โจอาคิม” ในศึก ONE ลุมพินี 76ศึก ONE ลุมพินี 76 จัดเต็มความมันให้กับแฟนมวยทั่วโลกตลอดทั้งรายการ โดยนักกีฬาทั้ง 12 คู่ ต่างงัดอาวุธเด็ดออกมาโชว์กันอย่างสุดฝีมือ ในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกนำรายการ “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” นักสู้อาวุธครบเครื่อง วัย 24 ปี จากอุบลราชธานี กลับมากู้ฟอร์มเก่ง ท้าชนแกร่ง “สมิงดำ ลูกสวน” จอมบู๊ขวาอันตราย วัย 22 ปี จากจันทบุรี ที่ฟอร์มกำลังดีเก็บชัยมาสองไฟต์รวด ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)ผึ้งหลวง vs สมิงดำ“สมิงดำ” เปิดเกมด้วยความมั่นใจ ปักหลักแลกอาวุธกับ “ผึ้งหลวง” ไม่ยอมน้อยหน้า ยกสอง หัวใจของคนดูเต้นรัว เมื่อทั้งคู่เร่งเครื่องเปิดเกมบู๊แบบคู่คี่สูสี ยกตัดสิน “ผึ้งหลวง” แข้งซ้ายทำงานดี เล่นงาน “สมิงดำ” ได้สวยงามหลายจังหวะ ครบ 3 ยก “ผึ้งหลวง” ชนะแต้มเอกฉันท์ กลับมาเก็บแต้มชัยครั้งที่ 7 ได้สำเรคู่เอกภาคอินเตอร์ “ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์” กำปั้นชั้นเชิงดี วัย 26 ปี จากสงขลา มุ่งมั่นฝ่าด่านคู่ชกต่างชาติรายแรกในรายการ “โจอาคิม อูรากี” นักสู้สัญชาติฝรั่งเศส-แอลจีเรีย วัย 28 ปี ที่ตั้งเป้าเรียกคืนฟอร์มเก่ง ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตยกแรกยังมองเห็นภาพอะไรไม่ค่อยชัด เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างคุมเกมเน้นดูเชิงแบบระมัดระวัง ช่วงที่เหลือ “ดวงสมพงษ์” ปรับเกมใหม่ด้วยการเปิดหน้าสู้ บุกออกอาวุธครบเครื่องเข้าเป้ามากกว่านักชกผู้มาเยือน หลังครบ 3 ยก “ดวงสมพงษ์” เบียดชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เก็บแต้มชัยสองไฟต์ติดในรายการนี้โดยค่ำคืนนี้มีนักสู้ฟอร์มดุดัน โชว์หัวใจปิดเกมถึง 6 ราย แสดงผลงานเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงได้รับโบนัสพิเศษติดมือกลับบ้านไปคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.1 ล้านบาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ได้แก่ “กอไผ่ ส.ยิ่งเจริญการช่าง”, “มาซาโตชิ ฮิราอิ”, “เอ มุย”, “เพชรชาคริต ทีเอ็นไดมอนด์โฮม”, “ตุย ลิน ทัต” และ “กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 76- คู่เอก ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า ชนะคะแนนเอกฉันท์ สมิงดำ ลูกสวน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)- คู่รอง ธานท์ ซิน ชนะน็อก ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย นาทีที่ 1:14 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)- ไข่มุกขาว วันของโอม MBK ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรเก้าล้าน สิงห์มาวิน (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)- มิสเตอร์แก่น บางแสนไฟต์คลับ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรพัทยา ซิลค์มวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)- ตุย ลิน ทัต ชนะคะแนนเสียงข้างมาก กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)- เพชรชาคริต ทีเอ็นไดมอนด์โฮม ชนะน็อก เพชรตาเสือ สีโอปอล นาทีที่ 2:44 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)- ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โจอาคิม อูรากี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)- เอ มุย ชนะน็อก เรอิโตะ ทากาโซโน นาทีที่ 2:18 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- มาซาโตชิ ฮิราอิ ชนะน็อก ซา โซ ติฮา นาทีที่ 1:24 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 117 ป.)- กอไผ่ ส.ยิ่งเจริญการช่าง ชนะน็อก สุไลมาน ลูกสวน นาทีที่ 0:16 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 133 ป.)- ฝาม วัน นาม ชนะทีเคโอ เอสตราดา ดองกาอาส นาทีที่ 3:53 ของยก 2 (MMA แคตช์เวต 128 ป.)- โทโมชิเกะ เซระ ชนะซับมิชชัน มากาเมต มาติเอฟ นาทีที่ 3:06 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)