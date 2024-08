ยกนิ้วโป้ง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์อีฟุตบอล ไทยแลนด์ โปรลีก 6 สมัย คว้าตั๋วลุยศึกใหญ่ที่อินโดนีเซียสุดยอดความสำเร็จ ชองทีมอีสปอร์ต บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ผงาดคว้าแชมป์ศึกอีฟุตบอล ไทยแลนด์ โปรลีก 2024 (eFootball Thailand Pro League 2024) รอบแกรนด์ ไฟนอล GRAND FINAL 6 สมัยติด คว่ำ คู่แข่ง ตราดเอฟซี 2-0 เกม คว้าเงินรางวัล 650,000 บาท พร้อมได้ตั๋วเข้าแข่งขันรายการ IFel Asia Championship 2024 (ไอเฟล เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ) ที่ประเทศอินโดนีเซีย ด้าน แพลน บี มีเดีย ปลื้มประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สร้างมาตรฐานการแข่งขันนักกีฬาอาชีพอีสปอร์ตไทย ฝีมือทัดเทียมเวทีระดับโลกนายอานนท์ พรธิติ รองประธานอาวุโส บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ ทาง แพลน บี มีเดีย ได้จัด การแข่งขันอีสปอร์ตเกมฟุตบอล รายการ อีฟุตบอล ไทยแลนด์ โปรลีก 2024 eFootball Thailand Pro League 2024 ชิงรางวัลรวมกว่า 2,700,000 บาท รอบแกรนด์ไฟนอล ที่ลานเอ็มสเปซ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ที่จะเป็นการคัดนักกีฬา ไปแข่งขัน IFel Asia Championship 2024 (ไอเฟล เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2024) ที่อินโดนีเซียสำหรับรายการนี้ คัดทีมสโมสรไทยลีกที่ผ่านเข้ามาแข่งขันจากระบบลีกรวม 6 ทีม จาก ทั้งหมด 16 ทีม ประกอบไปด้วย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, นครปฐม ยูไนเต็ด, ชลบุรี เอฟซี, อุทัยธานี เอฟซี, โปลิศเทโรเอฟซี และ ตราด เอฟซีในรอบชิงชนะเลิศ ทีมแชมป์เก่า อย่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ดวลกับ ตราด เอฟซี ซึ่ง ปรากฏว่า ประเภทโมบาย โคออป 3 วี 3 Mobile Co-op 3v3 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประเดิมเอาชนะตราด เอฟซี 2-0 ชนะไปก่อนประเภทแรก ส่วนประเภทคอนโซล 1 วี 1 Console 1v1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นฝ่ายเฉือนชนะ ตราด เอฟซี 2-1 ทำให้ รวม 2 ประเภท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สามารถ เอาชนะ ตราด เอฟซี 2-0 เกม คว้าแชมป์ 6 สมัยติดต่อกัน พร้อมรับเงินรางวัล 650,000 บาท ส่วน รองแชมป์ ตราด เอฟซี รับเงินรางวัล 330,000 บาทอันดับที่ 3 นครปฐม เอฟซี รับเงินรางวัล 230,000 บาท อันดับที่ 4 ชลบุรี เอฟซี รับเงินรางวัล 175,000 บาท อันดับที่ 5 ร่วม โปลิศ เทโร เอฟซี และ อุทัยธานี เอฟซี รับเงินรางวัลทีมละ 110,000 บาทสำหรับรางวัลยอดเยี่ยม เอ็มวีพี เพลเยอร์ MVP Player = BRU_Jxmkt นายจอมคฑา ยูประพัฒน์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท เมเนเจอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ Manager of the year = Bossui นายรุจิกร แต้วัฒนาสกุล รับเงินรางวัล 15,000 บาท ท็อป สกอร์ โมบาย โคออป Top Scorer Mobile CO-OP = TRA Copter นายสิรภูมิ พิมพ์เบ้าธรรม รับเงินรางวัล 15,000 บาท ท็อป สกอร์ คอนโซล Top Scorer Console = BRU_Jeansui นายสิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล รับเงินรางวัล 15,000 บาท ท็อป แอสซิส Top Assists = TRA_Poon14 นายวรธิษณ์ ดำพิทักษ์ รับเงินรางวัล 15,000 บาท ไฟท์ติ้ง สปิริต Fighting Spirit = KKU_NJ_James7 นายพิชญุตม์ เกียรติสุขอุดม รับเงินรางวัล 10,000 บาท อิมพอสซิเบิล โมเมนต์ Impossible Moment = BRU_Jxmkt นายจอมคฑา ยูประพัฒน์ รับเงินรางวัล 10,000 บาทสำหรับ ทัวร์นาเม้นต์ eFootball Thailand Pro League 2024 อีฟุตบอล ไทยแลนด์ โปรลีก 2024เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับคอมมูนิตี้ เกม eFootball อีฟุตบอล และวงการอีสปอร์ตไทย ให้สามารถต่อสู้ทัดเทียมกับคู่แข่งในระดับโลก ตามความหมาย #RISENFIGHT ที่เราตั้งเอาไว้ ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปตลอด 10 สัปดาห์ของการแข่งขัน คุณค่าของ ETPL2024 อีทีพีแอล 2024 จะอยู่ที่ โอกาส ที่เปิดให้ผู้เล่นจากรายการ Next Gen เน็กซ์เจน ซึ่งเป็นกลุ่มหน้าใหม่ล้วน ๆ ได้เข้ามาร่วมแข่งขันกับมืออาชีพตัวจริง ประกอบกับความท้าทายที่ถูกเพิ่มมาอย่าง การแข่งรูปแบบ Co-op 3v3 โคออป 3 วี 3 ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่มีพื้นที่พัฒนาฝีมือจริง ตลอดจนได้สื่อสาร ฝึกซ้อม เล่นร่วมกันเป็นทีมมากยิ่งขึ้น จนสามารถยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้สูงขึ้นอย่างเห็นผล“ที่ผ่านมา eFootball Thailand Pro League อีฟุตบอล ไทยแลนด์ โปรลีก เป็นทัวร์นาเม้นต์ที่ช่วยดึงศักยภาพในตัวนักกีฬา eFootball อีฟุตบอล จนสามารถไปคว้าชัยชนะในเวทีต่างประเทศมาแล้วมากมาย เช่น ในการแข่งขัน AFC eAsian Cup 2024 เอเอฟซี อีเอเชียน คัพ ที่ประเทศกาตาร์ การแข่งเกม eFootball อีฟุตบอล ที่แต่ละประเทศในเอเชียร่วมส่งตัวแทนเข้าร่วม เป็นโมเดลเดียวกับการแข่งฟุตบอล Asian Cup เอเชียน คัพ นักกีฬาจากไทยเราแสดงผลงานคว้าอันดับ 4 ร่วม มาได้สำเร็จ“เช่นเดียวกับในปีนี้ ที่เราได้ร่วมกับทางประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ชนะ ETPL2024 อีทีพีแอล 2024 ได้ร่วมแข่งขันในรายการ IFel Asia Championship 2024 (ไอเฟล เอเชีย แชมเปี้ยนชิพ 2024) ชี้ให้เห็นว่าทัวร์นาเม้นต์ eFootball อีฟุตบอลที่จัดโดยแพลน บี มีเดีย ประสบความสำเร็จในการมีส่วนผลักดันให้เกิดนักกีฬาหน้าใหม่ในวงการ และยกระดับมาตรฐานของนักกีฬาให้สูงขึ้นอยู่เสมอ”นอกจากนี้ แพลน บี มีเดีย ยังได้จับฟีเจอร์เด่นของ eFootball อีฟุตบอล ซึ่งเป็นเกมฟุตบอลเดียวที่มีลิขสิทธิ์สโมสรไทยลีกอยู่ครบในตัวเกม พร้อมทั้งได้นำระบบโค้ชเข้ามาใช้ จนทำให้รายการ ETPL อีทีพีแอล มีความใกล้เคียงกับการแข่งขันฟุตบอลจริง สร้างความดึงดูดให้แฟนบอลแต่ละสโมสรสัมผัสได้ว่าถ้วยรางวัล ETPL อีทีพีแอล เป็นอีกการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ที่ตนเข้าไปมีส่วนร่วมและต้องการไขว่คว้ามาให้ได้ ขณะเดียวกัน ระยะเวลาของการแข่ง ETPL2024 อีทีพีแอล 2024 ที่ถูกปรับให้กระชับมากขึ้น เหลือเพียง 10 สัปดาห์ ทำให้การแข่งทุกแมตช์วีคเต็มไปด้วยความเข้มข้นให้ต้องปรับตัวอยู่เสมอ และสร้างความตื่นเต้นให้แฟน ๆ ได้คอยติดตามอย่างใกล้ชิด