จัดใหญ่ MotoGP Fan Fest 2024 กกท.มอบประสบการณ์สุดล้ำค่า ให้กับแฟนคลับ โมโต จีพี ตัวจริง

แฟนความเร็วได้เฮ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สานต่อความสำเร็จ เดินหน้าจัด MotoGP Fan Fest 2024 Road to PT Grand Prix of Thailand อุ่นเครื่องก่อนแข่งขัน-ขยายฐานแฟนคลับ เชียร์นักบิดคนโปรด มันส์ไปกับสเปเชียลคอนเสิร์ตศิลปินดัง พร้อมลุ้นรางวัลสุดพิเศษ ที่นี่ที่เดียวกับ “บัตร Paddock และ Pit walk” มอบประสบการณ์สุดล้ำค่า พบปะซูเปอร์สตาร์นักบิด ชมพิตการทำงานและรถแข่งคู่ใจอย่างใกล้ชิดดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากความสำเร็จและกระแสการตอบรับในการจัดเชียร์โมโตจีพีในประเทศไทยปีที่ผ่านมา รวมทั้งหลังเปิดแถลงข่าวและขายบัตรชมการแข่งขันของศึก โมโตจีพี สนามประเทศไทยในปีนี้ บัตรแกรนด์ สแตนด์ Sold Out ด้วยเวลา 03.12 นาที สร้างไวรัลอีกครั้งในโลกมอเตอร์สปอร์ต จึงเป็นที่มาของการนำกิจกรรมที่แฟนความเร็วรอคอยนี้กลับมาอีกครั้งในการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG, น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ช้าง และ ค่ายรถจักรยานยนต์ชื่อดัง ฮอนด้า ยามาฮ่าและดูคาติ ตอกย้ำความยิ่งใหญ่และกระแสความนิยมโมโตจีพีในประเทศไทย จัดกิจกรรม MotoGP FAN FESTIVAL 2024 Road to PT Grand Prix of Thailand เพื่ออุ่นเครื่องก่อนแข่งขัน และสร้างความคึกคักให้แฟนโมโตจีพี รวมถึงเพิ่มฐานแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ต ก่อนที่ประเทศไทย จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 5 ระหว่าง 25– 27 ตุลาคม 2567 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์สำหรับ กิจกรรม MotoGP FAN FESTIVAL 2024 Road to PT Grand Prix of Thailand เปิดโอกาสให้แฟนโมโตจีพี ร่วมงานฟรี ร่วมชม-เชียร์ ร่วมลุ้นนักบิดที่ตัวเองชื่นชอบกับการแข่งขัน สนามที่ 12 อรากอน จีพี ประเทศสเปน พร้อมลุ้นชัยชนะ นักบิดที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย “ก้อง”สมเกียรติ จันทรา วันที่ 1 กันยายน 2567 เวลา 16.00-23.00 น. ที่ร้านจับแพะชลแกะ ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ โดยมีสเปเชียล คอนเสิร์ตจากศิลปินร็อกรุ่นใหญ่ วงร็อกหัวดำ BLACKHEAD ที่เตรียมเพลงฮิตข้ามกาลเวลามาให้ฟังอย่างจุใจกิจกรรมภายในงานยังมีการจัดเตรียมความสนุกไว้เอาใจแฟนคลับโมโตจีพีแบบจัดเต็ม นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร กับการลุ้นรับรางวัลสุดเอ็กซ์ คลูซีฟจากฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่จะส่งมอบประสบการณ์สุดล้ำค่าให้กับแฟนคลับโมโตจีพี อาทิ บัตร Paddock สำหรับกระทบไหล่นักบิดดังแบบใกล้ชิด และบัตร Pit Walk ที่มอบโอกาสพิเศษในการชมรถแข่งมูลค่า หลายร้อยล้านอย่างใกล้ชิด, ของที่ระลึก ThaiGP Collection ลิขสิทธิ์แท้ และของรางวัลอื่นๆติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Chang Circuit Buriram ส่วนบัตรชมการแข่งขันยังสามารถจับจองกันได้ผ่านช่องทาง Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเว็บไซด์ allticket