ซูเปอร์สปอร์ต มอบบัตรของขวัญ 200,000 บาท ให้ "วิว กุลวุฒิ“ หลังสร้างประวัติศาสตร์โอลิมปิก

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา นำโดยคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจ พร้อมมอบบัตรของขวัญมูลค่า 200,000 บาท กับ "วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์" นักแบดมินตันมืออันดับ 4 ของโลก ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการแบดมินตันไทยได้อย่างภาคภูมิใจ คว้าเหรียญเงินประเภทชายเดี่ยวเหรียญแรกให้กับวงการแบดมินตันไทย ในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสโดย Supersports ถือโอกาสฉลองครบรอบ 27 ปีแห่งความสำเร็จ เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสังคมไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง Let’s Grow Stronger, Together! จึงเดินหน้ามุ่งสนับสนุนสร้างสังคมและคอมมูนิตี้ของการออกกำลังกายให้คนรักกีฬาในทุกระดับ ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา พร้อมจัดกิจกรรมส่งแรงใจเชียร์กีฬาโอลิมปิคเกมส์ 2024 ด้วย 2 กิจกรรมสุดพิเศษ Get Fit! และ Get Fun! เอาใจลูกค้าตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกระแสการจัดงานโอลิมปิก 2024 ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ด้วยความตื่นตัวไปกับสีสันของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ทั่วโลกตั้งตารอ และแรงบันดาลใจจากตัวแทนนักกีฬาที่สร้างผลงาน ทำให้กระตุ้นกลุ่มประชาชนให้สนใจหันมาออกกำลังกายและติดตามเทรนด์ของชุดกีฬาใหม่ๆ มากขึ้นด้วยSupersports ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ซึ่งได้มอบความสุขและรอยยิ้มให้คนไทย พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และนำไทยไปชนะบนเวทีโลก Supersports ขอเดินหน้าเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่พร้อมจะสนับสนุนให้นักกีฬาทุกคนทุกประเภทกีฬาก้าวข้ามขีดจำกัด และสร้างชื่อเสียงให้คนไทยในเวทีระดับโลกต่อไป ตามไดเรคชัน Move you, Move Sports.สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports