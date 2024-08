ไดกิ้น ขอบคุณนักกีฬาโอลิมปิก ปารีส 2024 มอบเครื่องฟอกอากาศ 130 เครื่อง ส่งต่ออากาศสะอาดเพื่อทุกคน

ไดกิ้น ร่วมให้กำลังใจและส่งความปราถนาดี มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 130 เครื่อง ให้ทัพนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 เพื่อส่งต่ออากาศสะอาดและสุขภาพที่ดีเพื่อนักกีฬาทุกคน พร้อมสนับสนุนความมุ่งมั่นที่พัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จ ที่สะท้อนถึง ไดกิ้น กับความมุ่งมั่นในการส่งต่ออากาศที่สมบูรณ์แบบให้กับผู้คนทั่วโลก ภายใต้แนวคิด Perfecting the Air มาอย่างต่อเนื่องกว่า 100 ปีนายไดสุเกะ มุราคามิ ประธาน บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ไดกิ้น รู้สึกถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นอย่างดี ต่อการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองต่อความหวังและการเติมพลังบวกให้กับผู้คนมากมาย จนสามารถประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักบนเวทีโลกอีกทั้ง ด้วยการได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนกีฬาทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้เราเห็นคุณค่าของความพยายามนี้ ไม่ต่างจาก ไดกิ้น ที่ได้มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอด จนก้าวมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศ เพื่อส่งต่ออากาศที่สมบูรณ์แบบให้กับผู้คนทั่วโลก ภายใต้แนวคิด Perfecting the Air มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 100 ปีเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ ไดกิ้น จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกล่าวขอบคุณและสนับสนุนความมุ่งมั่นของนักกีฬา ในงาน “Welcome Back Thai Team ขอบคุณที่สุดแห่งนักกีฬาไทย!” ในบรรยากาศการต้อนรับทัพนักกีฬากลับบ้านสุดอบอุ่น พร้อมมอบเครื่องฟอกอากาศ จาก ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำนวน 130 เครื่อง ให้กับผู้เป็นตัวแทนประเทศไทย ที่เข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ทั้ง 16 ชนิดกีฬา และพาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ทั้ง 13 ชนิดกีฬา เพื่อมอบอากาศสะอาดให้นักกีฬาทุกคนในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปหรือระหว่างการฝึกซ้อม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา, บรรดากองเชียร์คนไทย รวมถึงเยาวชนที่กำลังเติบโตเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไป“แนวคิด Perfecting the Air ของไดกิ้น เป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของอากาศที่มีต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของทุกคน รวมถึงกิจกรรมกีฬา ไดกิ้น จึงต้องการส่งต่ออากาศที่ดีให้กับนักกีฬาไทยทุกคน ที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก ผ่านเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติพิเศษในการขจัดฝุ่น ยังยั้งเชื้อไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ“จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ไดกิ้น ได้มีส่วนในการสร้างสุขภาพดีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต อีกทั้ง เรายังได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ในครั้งนี้ เพื่อให้คนไทยได้ส่งแรงเชียร์และกำลังใจไปถึงตัวแทนคนสำคัญของพวกเขาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย” นายไดสุเกะ กล่าวเสริมสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ จาก ไดกิ้น เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Daikin Thailand