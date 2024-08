"ทาเครุ" ลงทุนบินซ้อมไกลถึงอเมริกา รอวันฉะ "แบล็คแพนเธอร์" ศึก ONE ลุมพินี 81

“ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่ง วัย 33 ปี ลงทุนบินไปฟิตซ้อมลับคมอาวุธถึงอเมริกา ก่อนมีคิวต้องดวลฝีมือกับ “แบล็คแพนเธอร์” มวยครบเครื่อง วัย 24 ปี จากสงขลา ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาส 3 ของปี ONE ลุมพินี 81 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.“ทาเครุ” ต้องพบกับความผิดหวังในไฟต์ประเดิมสังเวียน ONE จากการแพ้คะแนนในการชิงบัลลังก์กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในศึก ONE 165 เมื่อ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา พลาดโอกาสกระชากเข็มขัด และยังได้รับบาดเจ็บจนต้องพักรักษาตัว โดยเจ้าตัวอัปเดตอาการบาดเจ็บจากครั้งนั้นว่า“ไฟต์เปิดตัวใน ONE ของผมเมื่อเดือนมกราคม ผมชกกับแชมป์โลกอย่าง ซุปเปอร์เล็ก และแพ้ จากไฟต์นั้น ผมกระดูกหัวเข่าร้าว ต้องพักฟื้นอยู่ระยะหนึ่ง ตอนนี้อาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ และผมฟื้นฟูร่างกายได้เต็มที่ ผมจึงไปเก็บตัวซ้อมที่อเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไฟต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ”หลังจากรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าจนหายดีแล้ว เจ้าตัวจึงกลับมาฟิตซ้อมทำร่างกายอีกครั้ง โดยได้มีโอกาสไปเก็บตัวไกลถึงเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาการกลับมาขึ้นสังเวียนครั้งนี้ แฟนมวยชาวไทยจะได้เห็นซูเปอร์สตาร์จากแดนปลาดิบบุกมาเยือนถึงเวทีลุมพินี ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าศึกครั้งนี้กับ “แบล็คแพนเธอร์” มีเป้าหมายเดียวคือการมาเอาชนะเท่านั้น“ในไฟต์เปิดตัว ผมยังไม่ได้คว้าชัยชนะให้แฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นและทั่วโลกได้เห็น ตอนนี้ผมคิดอยู่แค่เรื่องเดียวคือผมอยากจะคว้าชัยชนะครั้งแรกใน ONE ให้ได้ในวันที่ 27 ก.ย.นี้”