เครือซีพี เบื้องหลังสำคัญ! หนุนพลังกาย-สร้างพลังใจ นำพาทัพไทยไปสู่ความสำเร็จ! โอลิมปิก ปารีส 2024

ถือเป็นความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย จากการคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-11 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งบรรดาเหล่านักกีฬาไทยทุกคนต่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกในครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยทั้งหมด 51 คนที่คว้าโควต้าเข้าร่วมชิงชัยในศึกปารีส 2024 ต่างเสียสละเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้เป็นการสนับสนุนของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพี ออลล์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสารให้กับนักกีฬาไทยต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 8 แล้ว จึงถือเป็นอีกหนึ่งพลังหนุนสำคัญของทัพไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ซีพีเอฟ และซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่จะต้องช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย เพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยได้ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทย และเพื่อให้นักกีฬาได้รับโภชนาการที่ดีมีคุณภาพเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่ เพื่อสู้ได้สุดทุกสนามในงานมหกรรมยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยโดย ซีพีเอฟ และซีพี ออลล์ ได้คัดเลือกอาหารพร้อมรับประทานเมนูยอดนิยม อาทิเช่น เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ, เพนเน่ซอสโบโลเนสเนื้อสับ, ข้าวสามสี อกไก่นุ่มและน้ำจิ้มแจ่ว และยังมีอาหารโปรตีนสูงเช่น อกไก่ซีพี ดีไลท์, ไข่ต้ม, ไข่ลวก, ไข่ตุ๋นซีพี, ไส้กรอกซีพี เวียนเนอร์ และซีพี โบโลน่าพริก และยังมีเมนูเพื่อสุขภาพอาทิเช่น ข้าวไรซ์เบอ์รี่, สลัดพร้อมรับประทาน หรือผลไม้สดส่งตรงจากไร่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นต้น เสิร์ฟให้ทัพนักกีฬาได้อิ่มท้อง และเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมขณะเดียวกัน ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบซิมโรมมิ่งทรู GO Travel บนเครือข่ายพันธมิตร 5G ที่เร็ว แรงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแก่นักกีฬาไทย โค้ช เจ้าหน้าที่ ให้โทรออก รับสาย ส่งข้อความ และใช้ดาต้าโรมมิ่ง 5G ได้ไม่จำกัด เพื่อเชื่อมโยงกำลังใจทุกความรู้สึกกับครอบครัวที่เมืองไทยได้ตลอดเวลา ให้มีจิตใจพร้อมสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จเรียกได้ว่า เครือซีพี นับเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังช่วยทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้ทานอาหารที่มีคุณภาพในช่วงของการเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อให้มีสภาพร่างกายมีความแข็งแกร่งพร้อมสมบูรณ์สำหรับการลุยศึกโอลิมปิก ปารีส 2024 รวมทั้งช่วยสนุบสนุนการสื่อสารของนักกีฬา ในระหว่างการเข้าร่วมชิงชัยที่ปารีส เพื่อติดต่อสื่อสารสร้างกำลังใจจากครอบครัวที่อยู่เมืองไทย ให้จิตใจกล้าแกร่งสำหรับการชิงชัยอีกด้วย รวมทั้งยังช่วยใหสื่อมวลชนได้ใช้รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทย อย่างรวดเร็วทันใจด้วยแรงสนับสนุนเบื้องหลังที่เต็มเปี่ยมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ จากเครือซีพี ส่งผลให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างความสำเร็จคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมด 6 เหรียญจากศึกโอลิมปิกปารีส 2024 พร้อมกับสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ และสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในครั้งนี้ ซึ่งก็มีเสียงจากบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกที่สะท้อนถึงการสนับสนุนจากเครือซีพีจนนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น "เจ้าวิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยว เจ้าของเหรียญเงินประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยในโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งนับเป็นเหรียญแรกของแบดมินตันไทยในรอบ 32 ปี นับตั้งแต่ถูกบรรจุเข้าไปในโอลิมปิกเกมส์ 1992 ได้ออกปากชื่นชมซิมโรมมิ่งทรู GO Travel บนเครือข่ายพันธมิตร 5G ที่เร็ว แรงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ว่าดีมาก และเน็ตแรงมากเลยทีเดียว ช่วยเชื่อมโยงกำลังใจได้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันกับ "น้องออย" สุรจนา คำเบ้า นักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย ฮีโร่เหรียญทองแดง รุ่นไม่เกิน 49 กก.หญิง ก็ได้ขอบคุณทาง ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้มอบซิมโรมมิ่งทรู GO Travel ให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ ทำให้เราได้มีอินเทอร์เน็ตได้ใช้งานในระหว่างการใช้ชีวิต และการแข่งขันอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเน็ตแรงมาก และใช้งานได้ดีอีกด้วยเบื้องหลังสำคัญจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ช่วยสนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านอาหาร และการสื่อสาร ถือเป็นการสร้างพลังกายให้แข็งแกร่ง และสร้างพลังใจอันสำคัญ จนทำให้พวกเขาก้าวไปประสบความสำเร็จในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 จนกลายเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศ!