ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ สนามบุรีรัมย์จัดเต็มความเดือด 3 รุ่น 23-25 ส.ค.

เรซซิ่ง สปิริต ส่งต่อความมันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกทัพรถแข่งจากรายการ B-Quik Thailand Super Series 2024 ประกอบไปด้วยรุ่น Thailand Super Eco, Compact และ Pickup D1 / D2 ดวลความเร็วสนั่นสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด บุรีรัมย์ 23-25 ส.ค.บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ รายการ B-Quik Thailand Super Series และ TSS The Super Series by B-Quik เคลื่อนทัพรถแข่งรุ่น Thailand Super Eco, Compact และ Pickup D1 / D2 จากรายการ B-Quik Thailand Super Series สู่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด บุรีรัมย์ เตรียมปล่อยความดุเดือด ชิงชัย เรซที่ 5 และ 6 ประจำฤดูกาล 2024หลังจากดวลความเร็วมาแล้ว 2 สนาม 4 เรซ รุ่น Thailand Super Eco เฮย์เดน ไฮคาล นักขับหนุ่มชาวมาเลเซีย จากทีม V-Are Pro Garage Racing Team Dyno Dynamics คว้าแชมป์ไปอย่างสวยงามทั้ง 2 สนาม ส่งผลให้คะแนนสะสมนำโด่งขึ้นมาครองอันดับ 1 บนตาราง และอีก 2 นักแข่งที่เก็บคะแนนตามมาติดๆ ได้แก่ วรัญชิต วัฒนาธนกุล จากทีม Ruk Team Nexzter Racing และ วงศพัทธ์ เกตุศิริ จากทีม Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong สนามนี้ต้องมาลุ้นกันว่า นักแข่งคนไหนจะเก็บแต้มได้มากกว่ากันขณะที่รุ่น Thailand Super Compact ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ จากทีม YK Motorsports เก็บไปแล้ว 58 คะแนนนำเดี่ยวในตาราง Overall สนามนี้จะจับคู่กับ ฐนภัทร สุทธิสว่าง และที่ตามมาติดๆ ในอันดับ 2 ด้วยคะแนนสะสม 46 คะแนน คู่หู ภูวภณ ทวีไกรกุล กับ เผ่าพงศ์ จันทร์เฉลี่ย จากทีม Alpha Factory Racing Team by Pulzar สนามนี้ต้องเร่งสปีดเพื่อคว้าคะแนนเพิ่มส่วนรุ่น Thailand Super Pickup (Class A) “เบส”ธนพล ชูเจริญผล จากทีม Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง กวาดไปแล้ว 50 คะแนน ครองผู้นำบนตารางทั้งประเภท Overall และ Class A ด้านรุ่น Thailand Super Pickup (Class 😎 สุวัฒน์ ลิ้มจิรภิญญา จากทีม ISUZU SUPHAN EXPLORER LIQUIMOLY RACING TEAM เก็บคะแนนสะสม 55 แต้ม ขึ้นเป็นอันดับ 1 บนตารางด้านรุ่น Thailand Super Pickup (Class C) ศรัณญู อ่อนใจเอื้อ จากทีมอภิชาตฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเก้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport-by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง ผ่านครึ่งฤดูกาล ครองอันดับ 1 ด้วยคะแนนสะสม 42.5 คะแนน นอกจากนี้ยังมี 2 นักแข่งจากสำนักเดียวกันคือ ศุภมงคล เดชเพชร ตามมาเป็นอันดับ 2 และ เอกชาติ มีพร้อม ครองอันดับ 3 ที่ 40 คะแนนเท่ากันขณะเดียวกัน เรซที่ 5 และ 6 รุ่น Thailand Super Pickup ยังต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาสร้างสีสัน และความดุเดือดให้เกมมากขึ้น โดยมี เพิก เลิศวังพง ลงแข่งขันในรุ่น Thailand Super Pickup (Class 😎 จากทีม AlphaFactoryRacingTeam ByPulzar ตามมาด้วยอีก 2 นักแข่งหน้าใหม่ในรุ่น Thailand Super Pickup (Class C) คือ รุสตา มะลี จากทีมบังต้าจัดหนัก เบิร์ดเหม่งโปรการาจ และ สุนันท์ เหงียมผักแว่น จากทีม สำเพ็งshop ตู่บางมด โต๊ะกัง89 รวมไปถึงสนามนี้ยังมี Support Race จากรายการ TCR Asia เข้ามายกระดับความมันด้วยทัพรถแข่งหลากหลายแบรนด์ และนักแข่งหลากหลายสัญชาติทั้ง อินโดนีเซีย เกาหลี จีน ไอร์แลนด์ และไทยสาวกมอเตอร์สปอร์ต สามารถชมฟรีติดขอบสนาม หรือรับชมถ่ายทอดสดได้ทางผ่านระบบ Live Streaming ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้ www.facebook.com/ThailandSuperSeries, YouTube : Thailand Super Series และ www.thailandsuperseries.net พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ YouTube : PPTV Sportsนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์ได้ที่ True Visions ช่อง TRUESPORT 2 และ TrueID Sports ช่อง 621 รวมถึงแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ https://ttid.co/KupK/dtq4pd7v วันที่ 24 ส.ค. เวลา 09.45 น. - 16.30 น. และวันที่ 25 ส.ค. เวลา 09.45 น. - 16.00 น.