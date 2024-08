เทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Pattaya Spartan ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่! สล็อตแข่งขันเต็ม 100 % 2 ปีซ้อน

เทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Spartan Race Thailand 2024 สนามแรกในรายการ Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr ที่ Wisdom Valley พัทยา จังหวัดชลบุรี ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่! โดยสล็อตของการแข่งขันเต็ม 100 % ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยกองทัพนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1.5 หมื่นคนจาก 40 ประเทศร่วมชิงชัย รวมทั้งยังมี Spartan Kids โดยมี “น้องคีริน, น้องไนร่า และน้องเอเดน” ลูกๆ ของกาย-รัชชานนท์ และฮารุ สุประกอบ เข้าร่วมประชันความแข็งแกร่ง และสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - TCEB จับมือแน่นผู้จัด RUNRIO Thailand พร้อมบรรดาเหล่าพันธมิตรกว่า 10 องค์กร ทั้ง บูลทรี ภูเก็ต, วิสดอม วัลเล่ย์, พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท, Isuzu, Optimum Nutrition, Supersports, Amino Vital, Suunto, Tigerplast, Eastpana, Pocari Sweat, Eastpana Hotel, Bangkok Sports Massage และอื่นๆ ร่วมกันจัดงานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Spartan Race Thailand 2024 ทั้ง 2 สนาม โดยเปิดฉากสนามแรกในรายการ 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr ที่ Wisdom Valley พัทยา จังหวัดชลบุรี ในช่วงวันที่ 10-11 สิงหาคมล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม การแข่งขัน 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr ได้จัดการชิงชัยในประเภท SUPER - COMPETITIVE โดยมีบรรดานักสปาร์ตันเข้าร่วมประชันเส้นทางวิ่งวิบากสุดทรหดกันอย่างคึกคัก และเต็มไปด้วยสีสันแห่งความสนุกสนานท่ามกลางด่านวิบากสุดโหดไฮไลต์อยู่การประชันความแข็งของฝ่ายชาย อันดับ 1 ตกเป็นของ เกบ เฮค จอมแกร่งชาวสหรัฐอเมริกาวัย 32 ปี ที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 53.13 นาที ส่วนอันดับ 2 เรียวมะ ซูกาตะ จากญี่ปุ่น ทำเวลาได้ 54.34 นาที และอันดับ 3 มิซูกิ มาเอดะ ทำเวลาได้ 55.51 นาที ขณะที่ฝ่ายหญิง อันดับ 1 เป็น แซนดี้ เมนชี อาบาฮาน สาวฟิลิปปินส์วัย 34 ปี ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 2.43 นาที ส่วนอันดับ 2 มาริเตส นอคเยา จากฟิลิปปินส์เช่นกัน ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 7.34 นาที และอันดับ 3 เมลิซ่า คัมโปส อีกหนึ่งสาวฟิลิปปินส์ ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 11.11 นาทีขณะเดียวกันทางผู้จัด RUNRIO Thailand ได้จัดให้การแข่งขัน Spartan Kids ในรายการ 2024 Chonburi Spartan Kids ที่ Pattana Sports Resort จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม โดยแบ่งเป็นระยะ 0.8 กม., ระยะ 1.6 กม. และระยะ 3.2 กม. โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนามมีน้องๆ อายุระหว่าง 4-14 ปีมาเข้าร่วมประชันความแข็งแกร่งฝ่าด่านต่างๆ สุดทรโหดจนพิชิตเส้นชัยได้สำเร็จ รวมทั้งมีลูกทั้ง 3 คนของ กาย-รัชชานนท์ และฮารุ สุประกอบ คือ “น้องคีริน, น้องไนร่า และน้องเอเดน” ที่ต่างชื่นชอบกิจกรรมแอดวานเจอร์ได้มาเข้าร่วมศึก Spartan Kids ในครั้งนี้ ซึ่งสร้างสีสันให้กับการแข่งขันได้เป็นอย่างมากสำหรับเทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr ทางผู้จัด RUNRIO Thailand มุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ และพอใจกับภาพรวมของสนามแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตัน รวมกับผู้ติดตามกว่า 15,000 คนจากกว่า 40 ประเทศตบเท้าเดินทางมาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ซึ่งสล็อตของการแข่งขันเต็ม 100 % ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังมีการแข่งขันสปาร์ตัน คิดส์ ให้ครอบครัวได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกันอย่างถ้วนหน้า และที่สำคัญช่วยรายได้สะพัดกว่า 350 ล้านบาทจากเทศกาลในครั้งนี้โดยสนามที่ 2 จะจัดที่สนามจังหวัดภูเก็ตที่ บลูทรี ภูเก็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียน กรุณาเข้าชม www.runriothailand.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางของเราที่ Facebook : Spartan Race Thailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง