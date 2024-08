หนุ่มญี่ปุ่น ควงสาวฟิลิปปินส์ คว้าแชมป์ระยะ Beast รุ่น Pro Championship “สปาตัน พัทยา 2024”

เทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Trifecta Weekend ความท้าทายใหม่ประจำปี 2024 เปิดฉากสนามแรกในรายการ 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr ที่สนามพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ Wisdom Valley เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งผลวันแรก 'เรียวมะ ซูกาตะ' หนุ่มญี่ปุ่น ควงแขน 'แซนดี้ เมนชี อาบาฮาน' สาวฟิลิปปินส์ คว้าแชมป์ระยะ Beast รุ่น Pro Championship ไปครองสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - TCEB จับมือแน่นผู้จัด RUNRIO Thailand พร้อมบรรดาเหล่าพันธมิตรกว่า 10 องค์กร ทั้ง บูลทรี ภูเก็ต, วิสดอม วัลเล่ย์, พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท, Isuzu, Optimum Nutrition, Supersports, Amino Vital, Suunto, Tigerplast, Eastpana, Pocari Sweat, Eastpana Hotel, Bangkok Sports Massage และอื่นๆ ร่วมกันจัดงานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Spartan Race Thailand 2024 ซึ่งจะกลับมาครั้งใหญ่กว่าที่เคย! พร้อมประกาศขอท้าชาวสปาร์ตันทุกคนอีกครั้งกับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น และเต็มไปด้วยความมันส์ในปีนี้ล่าสุดการแข่งขันเทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Trifecta Weekend ความท้าทายใหม่ประจำปี 2024 เปิดฉากสนามแรกในรายการ 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr ที่สนามพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ Wisdom Valley วันแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม กับภารกิจท้าทาย และประสบการณ์ที่คุณจะได้รับใน Hurricane Heat 12HR คุณจะไม่มีวันลืม! ร่วมกับคุณ เมจิ อโณมา คุ๊ก และกองทัพนักกีฬา และผู้ติดตามเข้าร่วมกันอย่างคึกคักในส่วนผลการแข่งขันไฮไลต์อยู่ที่ในระยะ Beast รุ่น Pro Championship ฝ่ายชาย ปรากฏว่า เรียวมะ ซูกาตะ นักกีฬาหนุ่มจากญี่ปุ่นวัย 26 ปี โชว์ความแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้ยชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 45.14 นาที คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ขณะที่อันดับ 2 เจฟฟรีย์ เรจินิโอ้ จากฟิลิปปินส์ ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 0.47 นาที และอันดับ 3 อเล็ก วินสโลว์ ของไทย ทำเวลา 2 ชั่วโมง ทำเวลาได้ 03.15 นาทีส่วนระยะ Beast รุ่น Pro Championship ฝ่ายหญิง ผลปรากฏว่า แซนดี้ เมนชี อาบาฮาน นักกีฬาสาวฟิลิปปินส์ สุดแกร่งเข้าป้ายเส้นชัยด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 0.55 นาที คว้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปครอง ส่วนอันดับ 2 มาริเตส นอคเยา จากฟิลิปปินส์เช่นกัน ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 11.31 นาที และอันดับ 3 ก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ เมลิซ่า คัมโปส ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 18.26 นาทีสำหรับเทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr จะมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตัน รวมกับผู้ติดตามกว่า 15,000 คนจากกว่า 40 ประเทศตบเท้าเดินทางมาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่ง โดยสล็อตของการแข่งขันเต็ม 100 % ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของการจัดการแข่งขัน โดยผู้จัด RUNRIO Thailand สุดปลื้มกับการประสบความสำเร็จล้นหลาม พร้อมเปิดตัวใหม่ "ด่านโคลน มุดน้ำ" สุดท้าทาย DUNK WALL และคาดการณ์ว่าจะมีรายได้สะพัดกว่า 350 ล้านบาทจากเทศกาลลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกในครั้งนี้ โดยสนามที่ 2 จะจัดที่สนามจังหวัดภูเก็ตที่ บลูทรี ภูเก็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียน กรุณาเข้าชม www.runriothailand.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางของเราที่ Facebook : Spartan Race Thailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง