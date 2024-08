“ทรูวิชั่นส์" คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกครบทุกแมตช์ ประเดิมฤดูกาลใหม่เริ่มวันที่ 9 สิงหาคม

ทรูวิชั่นส์ ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ย้ำความเป็น “คิง ออฟ สปอร์ต” คว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดศึกไทยลีก 2024/25 ในฐานะ Official Broadcaster ให้เชียร์แบบจุใจทั้งในรูปแบบชมสด ดูย้อนหลัง และไฮไลท์สำคัญ สด ครบ ทุกคู่ รวม 240 แมตช์ ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษอย่าง TIME SHIFT ย้อนดูช็อตที่ชอบ ช็อตเด็ดที่พลาด ในระหว่างการถ่ายทอดสด เชียร์บอลด้วยความคมชัดระดับ HD สนุกกับทัพนักพากย์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่แฟนบอลชาวไทยคุ้นเคย ชมได้ง่าย และสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน “ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่)” ได้ทั้งบนจอสมาร์ททีวี จอสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านทรูไอดี แอป เว็บไซต์ กล่องทรูไอดี โดยลูกค้าทรู และดีแทค ร่วมเชียร์บอลไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 149 บาทต่อเดือน หรือดูยาวตลอดฤดูกาลเพียง 1,299 บาท เพื่อไม่พลาดทุกช็อตสำคัญเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทย ประเดิมแมตช์นัดเปิดสนาม 9 สิงหาคมนี้นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู คอร์ปอเรชั่นพร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะเคียงข้างวงการฟุตบอลไทย ร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เรารู้สึกภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมฟุตบอลไทยครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการตอกย้ำภาพ King of Sports ที่เป็นผู้นำคอนเทนท์การถ่ายทอดสดกีฬาทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเป็นผู้เดียวในประเทศที่ถ่ายทอดสด การแข่งขันไทยลีก ฤดูกาลใหม่ 2024/25 แบบครบทุกคู่ รวม 240 แมตช์ ซึ่งพร้อมแล้วที่จะส่งมอบประสบการณ์รับชมคอนเทนต์การถ่ายทอดสดบอลไทยไปสู่สายตาแฟนบอลทั่วประเทศ พิเศษ !! ชมฟรีตลอดฤดูกาล สำหรับลูกค้าแพ็กเกจ TrueVisions NOW MAX และ TrueVisons NOW PLATINUM รวมไปถึงสมาชิกทรูวิชั่นส์แพลตินัมระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล ก็สามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน “ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่)” ตามแพ็กเกจเดิมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางช่อง True Ball Thai 1, 2, 3, 4 (613, 614, 615, 616) บนแอปพลิเคชัน “ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่)” ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของลูกค้าชาวไทยที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ที่จะได้รับความสะดวกสบายให้ได้เชียร์ มัน สะใจ แบบต่อเนื่องในการรับชม สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเชียร์มันสะใจยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) บนจอทีวีขนาดใหญ่ ทั้งบน Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV ให้คุณได้รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในสนามการแข่งขัน อีกทั้งยังสามารถชมสด ดูย้อนหลังแมตช์ที่พลาด ไฮไลท์สำคัญ รวมถึงคุณสมบัติพิเศษอย่าง TIME SHIFT ย้อนดูช็อตที่ชอบ ในระหว่างการถ่ายทอดสดได้ ทำให้คุณไม่พลาดช็อตสำคัญและอีกสิ่งหนึ่ง ที่เหล่าคอบอลทั้งหลายพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของทัพนักพากย์ ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นทางด้านฟุตบอลของทางทรูวิชั่นส์ ทางทรูวิชั่นส์ยังได้จัดทัพนักพากย์ระดับแถวหน้าของไทย เป็นเสียงที่แฟนบอลคุ้นเคย มาเพิ่มสีสันการเชียร์บอลให้สนุกมากยิ่งขึ้น นำทัพโดย น้าหัง - อัฐชพงษ์ สีมา, ชิต - ชิตพล ทรัพย์ขำ, ถม - ปฐมภพ อินทร์บำรุง, ท็อป - นุสรณ์ ศิลปพันธ์, ฟลุ๊ค - ธีรยุทธ บัญหนองสา, ไช้ - ศรุต วิทูวินิต, วาว-จารุวัฒน์ พริบไหว, กอล์ฟ - ณรงค์ฤทธิ์ ศรีวรเวียง และสามารถติดตามรายการพิเศษตลอดฤดูกาล อย่าง The Stadium ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 18.00 – 19.00 น. ทาง Facebook, Youtube, Tiktok ของ TrueVisionsปัจจุบันราคาตั๋วเข้าชมเชียร์สดบอลไทยลีกที่สนามเฉลี่ยแมตซ์ละประมาณ 100 จนถึงสูงสุด 1,000 บาท ทรูวิชั่นส์ จึงพร้อมนำเสนอความคุ้มค่ายิ่งกว่าให้แฟนบอลไทยลีกได้เชียร์สดทั้งเดือนครบทุกแมตซ์แบบเต็มอรรถรสทุกมุมกล้อง รีรันได้ตลอดเวลา ในราคาพิเศษกับแพคเกจ “NOW BALL THAI” โดยลูกค้าทรู และดีแทค พิเศษกับราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 149 บาท (ลูกค้าทั่วไป 199 บาทต่อเดือน) สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2568 หรือจะเลือกรับชมตลอดฤดูกาลกับแพ็กเกจ “SEASON PASS” ในราคา 1,299 บาท สำหรับลูกค้าทรู และดีแทค (ลูกค้าทั่วไป 1,799 บาท) สมัครได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ทั้งแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) และทรูไอดี แอป เว็บไซต์ กล่องทรูไอดีนายองอาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่เราลงทุนซื้อคอนเทนต์ลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทย เป็นความตั้งใจของทางทรูวิชั่นส์ ที่เราอยากจะสนับสนุนสมาคมฟุตบอลไทย ให้วงการฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปได้ ให้แฟนกีฬาขาวไทยได้มีความสุขกับกีฬาฟุตบอล เราไม่อยากให้คนไทยต้องไปรับความเสี่ยงกับเว็บเถื่อน อยากให้ทุกคนช่วยกันในเรื่องของลิขสิทธิ์ เพราะยังถือว่าเป็นการต่อยอดให้ภาคเอกชนมีกำลังในการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ที่ดีมาให้กับลูกค้าทุกคนมาร่วมเชียร์บอลไทย ให้มันสะใจ กับไทยลีก ซีซั่นใหม่ 2024/25 สนุกได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi อีกทั้งชมมันส์ เชียร์มันส์ ได้ครบทั้งแอป เว็บ และกล่องทรูไอดี ทีวี คลิก https://bit.ly/46CCP61ติดตามความเคลื่อนไหว ไทยลีก 2024/25 ได้ทาง Facebook, Youtube, Tiktok และ X ของ TrueVisions สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://truevisions.co.th/