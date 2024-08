พี่ไม่ขัดจัดให้เลย “น้องโอ๋” รับคำท้าฉะ “เคียมรัน” ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 81

เปิดคู่มวยดุเดือดเพิ่มเติมสำหรับศึกใหญ่ประจำไตรมาส 3 ONE ลุมพินี 81 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดย “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) รับคำท้า “เคียมรัน นาบาติ” นักชกรัสเซียอันตราย โดยจะดวลฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต“น้องโอ๋” ยอดมวยเมืองสกล ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักมวยไทยระดับตำนาน โดยครองบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มายาวนาน นับตั้งแต่คว้าแชมป์ครั้งแรก เมื่อ 16 ก.พ.62 จนมาเสียเข็มขัดให้กับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เจ้าของบัลลังก์คนปัจจุบัน ในศึก ONE Fight Night 9 เมื่อ 22 เม.ย.66 ที่ผ่านมาปัจจุบัน “น้องโอ๋” รั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต โดยผลงานไฟต์ล่าสุดชนะคะแนน “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา และหมายมั่นจะปีนกลับไปทวงบัลลังก์คืนให้ได้ ซึ่ง “เคียมรัน” คืออีกหนึ่งคู่แข่งฟอร์มสดที่ “น้องโอ๋” ตั้งใจจะข้ามผ่านเพื่อกู้ตำนาน “ราชันฆ่าไม่ตาย” คืนมาขณะที่ฟากของ “เคียมรัน” นักสู้รัสเซีย เจ้าของสถิติชกอาชีพ 18 ไฟต์ไร้พ่าย ก่อนจะเข้ามาชก ONE ลุมพินี เมื่อปี 2566 โดยแจ้งเกิดอย่างร้อนแรงด้วยการเอาชนะคะแนน 2 นักสู้จอมเดือดอย่าง “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย” และ “อวตาร พีเค.แสนชัย” มาได้โดยล่าสุด เจ้าตัวย้ำแค้นน็อกคู่ปรับเก่าอย่าง “เสือแบล็ค ท.พราน49” ตั้งแต่ยกแรก ในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา และสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) ได้สำเร็จ และเพิ่มสถิติปัจจุบัน 21 ไฟต์ แพ้ใครไม่เป็น ซึ่งหวังจะเอาชนะตำนานอย่าง “น้องโอ๋” เพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดของรุ่นโดยก่อนหน้านี้ “เคียมรัน” เคยเรียกหาอยากปะทะฝีมือกับ “น้องโอ๋” มาแล้วหลายครั้ง และในที่สุด สิ่งที่ขอไว้ก็เกิดขึ้นจริง ต้องมาลุ้นกันว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh