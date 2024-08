"นาบิล" เปิดตัว ONE ใหญ่ ชนะ "โลโบ" ด้าน "จาร์เร็ด" ซิวแชมป์ MMA รุ่นเล็ก

ส่งมอบความสนุกสุดมันสู่สายตาแฟนกีฬาการต่อสู้มากกว่า 190 ประเทศทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อย สำหรับศึก ONE Fight Night 24 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “จาร์เร็ด บรูกส์” คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) มาครอง ขณะที่ "เมซซา บาสโตส" นั่งแท่นราชินีปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) คนใหม่ด้านทัพนักกีฬาไทย "นาบิล อานาน", "นักรบ แฟร์เท็กซ์", แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ", และ "อาลีฟ ส.เดชะพันธ์" จูงมือกันคว้าชัยอย่างสวยงาม ส่วน "เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK" และ "เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์" อกหักพลาดท่าพ่ายไปอย่างน่าเสียดายคู่เอกของรายการเป็นการเปิดศึกชิงแชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) เฉพาะกาล ระหว่าง “จาร์เร็ด บรูกส์” อดีตเจ้าบัลลังก์จอมแสบ จากสหรัฐอเมริกา พบกับ “กุสตาโว บาลาร์ต” เตี้ยมหาภัยจากคิวบา โดยไฟต์นี้ “จาร์เร็ด” เป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ครองเข็มขัดเฉพาะกาล เนื่องจาก “กุสตาโว” ทำน้ำหนักไม่ผ่านตามพิกัดของรุ่นนี้ ซึ่งผลปรากฏว่าเป็น “จาร์เร็ด” ระเบิดฟอร์มแกร่ง จัดซับมิชชันปิดเกมไวตั้งแต่ยกแรก คว้าเข็มขัดเฉพาะกาลมาครองอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่คู่รอง “แดเนียล เคลลี” นางฟ้าแห่งวงการปล้ำจับล็อกจากสหรัฐอเมริกา ลงป้องกันเข็มขัด ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ครั้งแรก พบกับ “เมซซา บาสโตส” นักรัดสาวอันตรายจากบราซิล โดยผลปรากฏว่าเป็น “เมซซา” ที่โชว์สกิลการล็อกขั้นเทพ หาจังหวะเล่นงาน “แดเนียล” อย่างต่อเนื่อง ครบ 10 นาที กรรมการเห็นพ้องให้ “เมซซา” เข้าวินไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ นั่งบัลลังก์ราชินีปล้ำจับล็อกคนใหม่ของรุ่นนี้ทันทีด้าน “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งก้านยาว เชื้อสายไทย – แอลจีเรีย – ฝรั่งเศส เปิดตัวบนเวทีระดับโลก ในฐานะนักกีฬา ONE เป็นครั้งแรก เจอด่านหิน “ฟิลิปเป โลโบ” นักชกดีกรีอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์ ชาวบราซิล ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)ยกแรก “นาบิล” เดินรัดกุมพร้อมปล่อยอาวุธยาวสกัด ทำให้ “ฟิลิปเป” บุกโจมตีไม่ถนัด ช่วงเวลาที่เหลือ “ฟิลิปเป” แก้เกมบี้ติดประชิดตัว “นาบิล” แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถเจาะเกมรับของนักสู้ลูกครึ่งชาวไทยได้ ครบยก “นาบิล” สานต่อฟอร์มแรงอัดชนะคะแนนเอกฉันท์ เปิดตัวในระดับโลกได้อย่างน่าจดจำอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยจับตารอดู คือศึกภาคสองระหว่าง “เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK” นักชกอาวุธคล่อง จากขอนแก่น พบกับ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” จอมบู๊ดุดัน จากสุรินทร์ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 139 ป.สิ้นเสียงระฆังยกแรกดัง เป็น “นักรบ” ที่เปิดฉากเดินบู๊ตามสไตล์ถนัด โดยมีหลายจังหวะออกอาวุธให้ได้เสียว ยกสอง “เด็ดดวงเล็ก” โชว์การแก้เกม เน้นต่อยหมัดเตะขา ทำเอา “นักรบ” เข้าทำไม่ติด ความเดือดมาทวีคูณในยกสุดท้าย เมื่อ “นักรบ” ได้โอกาสยิงหมัดขวาตรงเรียกนับ “เด็ดดวงเล็ก” ช่วงกลางยก แต่ยังประครองตัวได้จนจบ เมื่อครบ 3 ยก เป็นฝ่าย “นักรบ” ที่ย้ำแค้นได้อีกครั้งด้วยคะแนนเอกฉันท์ส่วน “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ยอดมวย จากสุราษฎร์ธานี หวนกลับมาโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก ในรอบเกือบ 2 ปี เผชิญหน้ากับ “ดีมิทรี คอฟตุน” กำปั้นหน้าใหม่จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตเริ่มยกแรกเป็น “เฟอร์รารี” เริ่มเดินเข้าทำแต่หาจังหวะเล่นงานไม่ได้ เข้ายกสอง “ดีมิทรี” แก้เกมมาดี เดินวนขวาบุกกดดันโจมตีต่อเนื่อง คุมเกมเหนือกว่า ยกสุดท้าย “ดีมิทรี” จับทางนักชกเจ้าถิ่นได้ และกดหมัดเรียกนับ “เฟอร์รารี” ได้ นักชกเจ้าถิ่นจึงเร่งเครื่องเต็มที่หวังเรียกนับคืนแต่ไม่สำเร็จ ทำให้ต้องพ่ายคะแนนเอกฉันท์ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” มวยซ้ายหนักคม จากชัยภูมิ หวังกลับมาแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกให้ได้ พบกับ “เคร็ก โคกลีย์” นักชกดีกรีแชมป์จากเวทีค้นหาดาวรุ่ง Road To ONE สหราชอาณาจักร ในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 151.5 ป.เปิดเกมมา “เคร็ก” อาศัยข้อได้เปรียบเรื่องความสูงใหญ่เป็นฝ่ายเดินบดบี้เข้าใส่นักชกขวัญใจเจ้าถิ่นต่อเนื่อง ยกสอง “แรมโบ้เล็ก” เริ่มตั้งตัวได้ออกอาวุธโต้กลับดุเดือด ยกสุดท้าย “แรมโบ้เล็ก” ออกมาสู้ด้วยความมั่นใจ คุมเกมเหนือกว่าชัดเจน ครบ 3 ยก “แรมโบ้เล็ก” ปิดเกมด้วยการชนะคะแนนเอกฉันท์ เปิดซิงคว้าแต้มชัยแรกใน วัน แชมเปียนชิพ ได้สมการรอคอยปิดท้ายด้วย “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” มวยหนุ่มก้านยาว วัย 20 ปี ลูกครึ่งมาเลย์-ไทย มาพร้อมความมุ่งมั่นที่จะเก็บแต้มชัยแรกบนเวที ONE ให้ได้ พบกับ “ซากาเรีย เอล จามารี” มวยหมัดรุ่นใหญ่ จากโมร็อกโก ในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 132.75 ป.เกมการชกจบลงอย่างรวดเร็วด้วยชัยชนะของ “อาลีฟ” ที่อาศัยจังหวะมวยเหนือกว่าดักสาดแข้งขวาเข้าก้านคอเรียกนับ “ซากาเรีย” ก่อนจะตามเข้าไปรัวอาวุธชุดใหญ่ เผด็จศึกปิดเกมน็อกไปด้วยเวลาเพียง 1:37 นาทีของยกแรก คว้าชัยบนเวที ONE และพิชิตโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาท) มาครองได้พร้อมกันอย่างน่าประทับใจสำหรับโบนัสอัดฉีดในศึกนี้มีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ เมซซา บาสโตส, อีเลียส มาห์มูดี และอาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ที่ระเบิดฟอร์มโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) รวมยอดเกือบ 5.3 ล้านบาท (ห้าล้านสามแสนบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 24: จาร์เร็ด vs กุสตาโว- คู่เอก จาร์เร็ด บรูกส์ ชนะซับมิชชัน กุสตาโว บาลาร์ต นาทีที่ 4:39 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป. เฉพาะกาล)- คู่รอง เมซซา บาสโตส ชนะคะแนนเอกฉันท์ แดเนียล เคลลี (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)- นาบิล อานาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฟิลิปเป โลโบ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK (มวยไทย แคตช์เวต 139 ป.)- ชามิล กาซานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อารอน คานาร์เต (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)- ดีมิทรี คอฟตุน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย แคตช์เวต 145.5 ป.)- อีเลียส มาห์มูดี ชนะน็อก ทาอิกิ นาอิโตะ นาทีที่ 2:56 ของยกที่ 3 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)- เคอิโตะ ยามาคิตะ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โยซูเกะ ซารูตะ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)- แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เคร็ก โคกลีย์ (มวยไทย แคตช์เวต 151.5 ป.)- เอ็งค์ ออร์กิล ชนะซับมิชชัน คาร์โล บูมินาอัง นาทีที่ 1:57 ของยกที่ 3 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)- อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก ซากาเรีย เอล จามารี 1:37 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 132.75 ป.)- เอมี เพอร์นี น็อก หยู เหยา ปุย นาทีที่ 0:49 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)