เยาวชนร่วมคัดเลือกสุดคึกคัก “Honda Academy Thailand” ปีที่ 9 ก้าวแรกสานฝันเยาวชนไทยสู่นักบิดระดับโลก!

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย โดยสายงานกีฬายานยนต์ เปิดคัดเลือกเยาวชนนักบิดเข้าสู่โครงการ Honda Academy Thailand 2025” ซึ่งเป็นบันไดก้าวแรกภายใต้แผนงาน “Honda Race To The Dream” ผลักดันนักบิดหน้าใหม่เข้าสู่เวทีระดับโลก “The Next Successor To Become The World Class Riders” โดยเหล่าเยาวชนที่มีใจรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตเดินทางเข้าร่วมทดสอบความสามารถในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบิดมาตรฐานระดับโลกแห่งเดียวในเมืองไทย “Honda Academy Thailand” ปีที่ 9 อย่างคึกคัก ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สมุทรปราการ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการร่วมทดสอบความสามารถในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบิด “Honda Academy Thailand” ปีที่ 9 นักแข่งเยาวชน อายุระหว่าง 9-13 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ ที่ผ่านการคัดเลือกหลังจากการสมัคร ได้เดินทางเข้ารับการอบรม พร้อมทดสอบสมรรถนะร่างกายเข้าฐานฝึกซ้อม (กลุ่ม) และทดสอบทักษะการขับขี่ ที่ใช้รถจักรยานยนต์ มินิไบค์ สไตล์สปอร์ต (Mini Sport Bike) Honda MSX125 ใน 3 สถานี คือ สถานีขับขี่เลขแปด (Figure 8) สถานีขับขี่สลาลม (Slalom) สถานีขับขี่จิมคาน่า (Gymkhana) โดยได้ 15 เยาวชนนักบิดที่ผ่านไปลุ้นต่อในรอบต่อไป ณ สนาม Go-Kart (Chang International Circuit) จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคมนี้ ด้วยเรซแมชชีน Honda NSF100 ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับทำการแข่งขันในสนามโดยเฉพาะ เพื่อลุ้นเป็น 10 ตัวจริง ของ “Honda Academy Thailand 2025”สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกฝนทักษะรวมถึงเทคนิคการขับขี่โดย Head Coach มืออาชีพ นำโดย “โค้ชฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ “โค้ชมุกข์” มุกข์ลดา สารพืช “โค้ชดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากนักแข่งในสังกัด “Honda Racing Thailand” พร้อม Adviser Coach “Mr. Shinichi Ito” อดีตนักแข่ง World GP ที่กวาดรางวัลมาแล้วหลายสมัย ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังผลักดันนักแข่งไทยสู่สนามระดับโลก เพื่อสร้างให้กีฬามอเตอร์สปอร์ตเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยทุกเพศทุกวัยและให้คนไทยได้เชียร์นักแข่งไทยในสนามระดับโลกแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของนักบิดฮอนด้าทุกคนได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู เดอะ ดรีม : www.facebook.com/HondaRacingTeamTH