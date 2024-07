“ฝูงบินพิฆาต” สุวรรณภูมิ เอฟซี สร้างประวัติศาสตร์ ล้มทีมชั้นนำคว้าแชมป์ “โกเธิยคัพ 2024”

"ฝูงบินพิฆาต" สโมสรสุวรรณภูมิ เอฟซี สร้างประวัติศาสต์ ให้กับวงการฟุตบอลเยาวชนเมืองไทย เมื่อสามารถบุกไปสร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนโลก ในรายการ Gothia cup the world youth cup 2024 ที่ประเทศสวีเดน ในรุ่นอายุ 16 ปี ได้สำเร็จ เป็นครั้งแรกของวงการฟุตบอลไทยนาย วีระ อวยศิลป์ ประธานสโมสร สุวรรณภูมิ เอฟซี เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 14-20 ก.ค. 2024 ทีมสุวรรณภูมิ เอฟซี เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์ เยาวชนโลก รายการ Gothia cup The world youth cup 2024 ที่ประเทศสวีเดน ในรุ่น 16 ปี มีชาติที่เข้าร่วมชิงชัย 182 ทีมจาก 27 ประเทศ ซึ่งรอบแรก ทีมสุวรรณภูมิ เอฟซี( suwannaphum fc )อยู่ในกลุ่ม ที่ 16 ร่วมกับ ทีมจากเจ้าภาพ สวีเดน และ แคนาดาโดยการแข่งขันในรอบแรก สโมสร สุวรรณภูมิ เอฟซี ชนะ IF Lodde ทีมจากประเทศสวีเดน 2-1 , แพ้ FC Union Cannada จากประเทศแคนาดา 2-3 , แพ้ Enskede IK ทีมจากประเทศสวีเดน 0-2 ทำให้จบด้วยอันดับ 3 ของกลุ่ม ลงไปเล่นในระดับดิวิชั่น 2 ที่มีทีมอีกนับ100 ทีม แข่งขันแบบน็อคเอ้าท์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มในรอบนี้ปรากฎว่า สุวรรณภูมิ เอฟซี กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถเก็บชัยชนะน็อคเอาท์ทีมต่างๆ 4 นัดติดในวันเดียวกัน โดยในรอบ 16 ทีม ชนะทีม Orje IL จากนอร์เวย์ 3-0, รอบ 8 ชนะ ทีม IFK Falkoping FF 3-0 , รอบรองชนะเลิศ ทีม ชนะทีม Pumas Tepotzotlan จากเม็กซิโก 2-0 ,รอบชิงชนะเลิศของกลุ่ม ชนะ ทีม FC Tuetonia 05 จากเยอรมัน 2-0 ทำให้ทีมสุวรรณภุมิ เอฟซี ผ่านเข้าไปเล่นในรอบไขว้ รองชนะเลิศกับอีก 3 กลุ่มในวันต่อไปรอบไขว้กลุ่มดิวิชั่น 2 หรือรอบรองชนะเลิศปรากฎว่าทีมสุวรรณภูมิ เอฟซี ยังโชว์ฟอร์มยอดเดียว ชนะจุดโทษทีม Landvetter IS จากสวีเดน 4-1(1-1) ได้ผ่านเข้าชงชนะเลิศในวันเดียวกัน และยังรักษาฟอร์มเก่งที่ยอดเยี่ยม สามารถเอาชนะ Raeling FK1 จากนอร์เวย์ 2-1 คว้าแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นครั้งแรกสร้างประวัติศาสตร์ของทีมเยาวชนไทย ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปี 2023 รุ่นยู15-18 ปีที่สามารถทำได้สำเร็จสำหรับรายชื่อทีมสุวรรณมิ เอฟซี ในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย นาย วีระ อวยศิลป์ ประธานสโมสร และโค้ชป๋อง นายชยพล คชสาร หัวหน้าผู้ฝีกสอน เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย1. นาย วีระ อวยศิลป์ ประธานสโมสร 2. นาย ชยพล คชสาร หัวหน้าผู้ฝึกสอน 3. นาย อรรถสิทธิ์ ปกป้อง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 4. นางสาว วัลยา รัตนภิรมย์ มีเดียร์ทีมส่วนนักกีฬา 20คน ประกอบด้วย1. นาย กันตินันท์ สีหาร 2. นาย พิพัฒน์ พึ่งจันอัด 3. นาย ขอนไม้ เกตุทำ 4. นาย ธนภาค อวยศิลป์ 5. นาย ชิตวร นรนาถตระกูล 6. นาย ธีร์ปพน วงศ์สุวรรณ 7. นาย ปฐมพร ยังคำ 8. นาย สิรภัทร ปิ่นตบแต่ง 9. นาย คิริน ปกป้อง 10. นาย ธีฑัต แสนสุข 11. นาย ธนภูมิ อวยศิลป์ 12. นาย ธนวัฒน์ จำปาพุด 13. นาย กิตติธัช อภิโรจน์ 14. นาย ธีระชัย มีบ้านแท่น 15. นาย นนทกร แก่นคำ 16. นาย นนท์พันธุ์ คำแก้ว 17. นาย ศิริวัฒน์ ตัดโท 18. นาย นราธิป บรูณะพล 19. นาย ชวัลวิทย์ มโนสุจริตธรรม 20. นาย นราวิญซ์ สะอุ