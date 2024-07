B3 Triple Black Design LTD แรงบันดาลใจจากรถยนต์สปอร์ตสีดำ

Titleist เปิดตัว Scotty Cameron B3 Triple Black Design LTD พัตเตอร์รูปทรงเบลดแบบคลาสสิครุ่นพิเศษ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปลักษณ์สี Tour Black ด้วยแรงบันดาลใจจากรถยนต์สปอร์ตเปิดประทุนสีดำ ที่มาพร้อมกับรูปแบบการดีไซน์ Triple Black จนได้เป็นหัวพัตเตอร์สีดำ ก้านสีดำ และกริพสีดำจุดเด่นของการทำสีแบบ Tour Black ในพัตเตอร์ B3 Triple Black LTD มาจากขั้นตอนเคลือบสีแบบ PVD ลงบนหัวพัตเตอร์ 303 สเตนเลสสตีล ผลที่ได้คือ รูปลักษณ์สีดำเข้มที่ช่วยลดแสงสะท้อน โดยสันด้านบนของพัตเตอร์ถูกพ่นด้วยมืออย่างพิถีพิถัน ขณะที่ด้านหน้าพัตเตอร์และฐานด้านล่างถูกขัดด้วยมือ ส่วนตัวก้านมาพร้อมกับการทำสีแบบ Tour Black ด้วยเช่นกันพัตเตอร์ B3 Triple Black Design LTD เป็นการผสมผสานระหว่างการปรับแต่งแบบคลาสสิคกับรูปทรงหัวพัตเตอร์สมัยใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีหน้าพัตเตอร์ dual-milled ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัวร์ มีให้เลือก 4 โมเดล ประกอบด้วย Newport 2, Newport 2 Long Neck, Santa Fe และ Catalinaเทคโนโลยีหน้าพัตเตอร์ dual-milled ในรุ่นนี้ คือการให้ความรู้สึกผสมผสานระหว่างนุ่มจากการกลึงลึกกับความสม่ำเสมอ และการให้ฟีดแบ็คที่มาจากกลึงแบบปานกลาง นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นการจัดวางน้ำหนักอย่างสมดุล ด้วยหมุดน้ำหนักที่สามารถคัสตอมได้บริเวณโคนและปลายโมเดลเรือธงของตระกูล B3 Triple Black LTD มาพร้อมรูปทรงที่มีความคมชัด เช่นเดียวกันกับ Super Select Newport 2 วางตลาดทั้งรุ่นมือขวา และมือซ้ายรูปทรงที่คุ้นตาของ Super Select Newport 2 มาพร้อมคอแบบ I-beam style long neck เพื่อการปรับแต่งที่ใกล้เคียง face balanced สำหรับการสโตรกพัตต์ในแบบแบ็ค-ตรง-ฟอลโลว์ทรู-ตรงมาพร้อมจุดเด่นที่คอ I-beam style flare 1.5 neck พร้อมโครงร่างรูปทรงที่มีโค้งมนมากกว่า แบบเดียวกันกับ Super Select Newport โดยการปรับแต่งด้วยคอ flare 1.5 neck เข้ากับหัวพัตเตอร์แบบ Newport ซึ่งปกติจะมีเฉพาะแค่ในทัวร์เท่านั้นมีจุดเด่นที่รูปทรงที่มีขนาดกว้างกว่า Newport แบบปกติ ถูกปรับปรุงใหม่ด้วยดีไซน์ก้านที่เสียบตรงเข้ากับหัวพัตเตอร์ พร้อมคอ single bend แบบสมัยใหม่ เพื่อให้นักกอล์ฟได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับ face balancedพัตเตอร์ B3 Triple Black Design LTD ทุกชิ้นมาพร้อมกริพ Pistolini Plus สีดำ รวมถึงปลอกคลุมหัวพัตเตอร์ B3 Triple Black Design LTD ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้วยงานปักแบบพรีเมียม เช่นเดียวกับก้านสี Tour Black แบบไร้ปล้อง ที่มาพร้อมสติ๊กเกอร์ B3 Triple Black Design LTD