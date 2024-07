ดาวรุ่งพุ่งแรงประจันหน้า “ฌอน คลิมาโค” ดวล “โยฮัน เอสตูปินาน” ศึก ONE 168

เปิดโปรแกรมความดุเดือด ศึก ONE 168 วันเสาร์ที่ 7 ก.ย.นี้ ที่ ONE จะยกทัพกลับไปจัดการแข่งขันครั้งที่ 2 ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดย “ฌอน คลิมาโค” นักสู้อเมริกัน วัย 30 ปี ดีกรีแชมป์ Road To ONE สหรัฐอเมริกา เตรียมลงแข่งขันในบ้านเกิด ดวลกับ “โยฮัน เอสตูปินาน” จอมบู๊สายดีด วัย 21 ปี จากโคลอมเบีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)สำหรับ “ฌอน” สร้างชื่อเป็นที่รู้จักในฐานะนักชกด่าวรุ่งฟอร์มแรง มาพร้อมดีกรีแชมป์ Road To ONE สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2566 ได้ประเดิมไฟต์แรกในศึก ONE Fight Night 22 เมื่อ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยฉายแววความเก่งกาจจากการไล่น็อก “โจชัว ครูซ” นักชกเม็กซิกัน วัย 28 ปีในขณะที่ฟากของ “โยฮัน” จอมดีดจากโคลอมเบีย ในวัย 21 ปี มีสถิติรวมชนะ 22 ไฟต์รวด โดยประเดิมสังเวียน ONE เป็นครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 64 เมื่อ 24 พ.ค. ปีนี้ โดยเปิดตัวได้อย่างสวยงามจากการน็อก “โคอูตะ โอโมริ” นักชกญี่ปุ่น ด้วยเวลาเพียง 27 วินาที พร้อมกับคว้าโบนัส 350,000 บาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้อีกด้วยด้วยลีลาการชกด้วยพลังเหลือล้น และฝีมือมวยไม่ธรรมดา ทำให้ “โยฮัน” ได้รับโอกาสขึ้นสังเวียนรายการใหญ่อย่างศึก ONE 167 เมื่อ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมาเจอกับ “ซาเฟอร์ ซายิก” นักชกจากตุรกี ซึ่ง “โยฮัน” โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม เรียก 2 นับ ในช่วงยกแรก ก่อนจะเอาชนะคะแนนแบบเอกฉันท์ คว้าชัย 2 ไฟต์ติดต่อกัน สั่งสมสถิติปัจจุบันอยู่ที่ชนะ 24 ไฟต์ติดต่อกัน ส่งให้เจ้าตัวได้รับโอกาสมาสู้ในศึกใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งไฟต์นี้เจ้าตัวจะลดน้ำหนักจากรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) มาสู่รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)สำหรับศึก ONE 168 แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Ticketmaster คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh