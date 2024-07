รู้จัก "ดีมิทรี คอฟตุน" ด่านอันตรายของ "เฟอร์รารี" ในศึก ONE Fight Night 24

ทำความรู้จัก “ดีมิทรี คอฟตุน” นักสู้ฝีมืออันตราย จากรัสเซีย คู่ต่อสู้ป้ายแดง ที่รอต้อนรับการกลับมายืนบนเวทีระดับโลกในรอบเกือบ 2 ปี ของ “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ยอดมวยจากสุราษฎร์ธานี โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE Fight Night 24 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ในเช้าวันเสาร์ที่ 3 ส.ค.นี้เดิมทีการกลับมาโชว์ฝีมือบนเวที ONE ในครั้งนี้ของ “เฟอร์รารี” ถูกวางคิวให้พบกับ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” จากรัสเซีย แต่ฝ่ายหลังเกิดอาการบาดเจ็บจึงต้องถอนตัวไป ก่อนจะได้ “ฟิลิปเป โลโบ” เข้ามาแทนที่ แต่เนื่องจากนักชกชาวบราซิล ถูกสลับให้รับน้องนักกีฬา ONE ป้ายแดง “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งร่างโย่ง เชื้อสายไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส ในศึกเดียวกัน ส่งผลให้ “ดีมิทรี” นักสู้จากรัสเซีย ได้โอกาสทองให้เข้ามาเปิดตัวบนเวที ONE ในฐานะคู่ชกใหม่ของ “เฟอร์รารี”การโชว์ความใจกล้าของ “ดีมิทรี” ที่ขันอาสาเข้ามาต่อกรกับ “เฟอร์รารี” ที่ฟอร์มกำลังขึ้น เอาชนะคะแนนเอกฉันท์คู่ชกต่างชาติมาแล้วถึง 4 ไฟต์ติดต่อกัน โดยมีเวลาเตรียมตัวเพียง 2 สัปดาห์ ทำให้เขาถูกจับตาจากแฟนมวยทั่วโลกว่าฝีมือจะเป็นอย่างไร วันนี้เราจึงพาไปทำความรู้จักเขากันให้มากขึ้น“ดีมิทรี” เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 ที่เมืองเชเลียบินสค์ ประเทศรัสเซีย มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน โดย “ดีมิทรี” เริ่มฝึกการต่อสู้ด้วยกีฬาคาราเต้เป็นอย่างแรก ถึงขั้นได้รับสายเขียวมาครอง ก่อนจะย้ายมาเรียนรู้ศาสตร์มวยไทย เมื่ออายุ 14 ปี จากการชักชวนของพี่ชายที่เป็นนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ก่อนจะได้รับโอกาสขึ้นชกครั้งแรกในการแข่งขันที่ประเทศบ้านเกิดในอีก 2 ปีต่อมาอย่างไรก็ตามเส้นทางการเป็นนักกีฬามวยไทยของ “ดีมิทรี” ในช่วงเริ่มต้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเจ้าตัวต้องเผชิญปัญหาอย่างหนักในเรื่องการหารายได้เพื่อดำรงชีพ โดยเจ้าตัวได้เล่าถึงความยากลำบากในช่วงนั้นว่า“ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของผมคือตอนอายุ 22 ปี ผมต้องทำงานและหาเงิน เพราะกีฬาไม่สามารถสร้างรายได้ ผมต้องอดทนทำงานควบคู่ไปกับการฝึกซ้อม ผมแทบจะอยากเลิกเล่นกีฬาและไปทำงานเต็มตัว แต่ผมไม่ยอมแพ้ และตอนนี้ผมมีโอกาสได้เข้ามาแสดงฝีมือใน ONE ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีที่สุดของโลกแล้ว นี่คือความฝันของผม”ท้ายที่สุด ความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร เมื่อ “ดีมิทรี” พัฒนาฝีมือขึ้นมา จนได้รับโอกาสลงแข่งขันมวยไทยระดับสมัครเล่นในนามทีมชาติรัสเซีย และคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ ในปี 2563 ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมา กระทั่งได้รับโอกาสมาโชว์ฝีมือบนสังเวียนดังแห่งแดนหมีขาว อย่างรายการ RCC Fair Fight ที่สร้างนักสู้ชื่อก้องโลกมาแล้วหลายต่อหลายคนโดยหนึ่งในผลงานเด่นของ “ดีมิทรี” บนเวที RCC Fair Fight คือการเอาชนะ “อเล็กเซย์ บาลีโก” กำปั้นจอมแกร่งเพื่อนร่วมชาติ ที่ปัจจุบันกำลังโลดแล่นอยู่ใน ONE ซึ่งหลังสร้างชื่อบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดมานานหลายปี ทำให้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ “ดีมิทรี” จะได้โอกาสมาพิสูจน์ตัวเองใน ONE องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดที่เหล่านักสู้อาชีพทั่วโลกต่างใฝ่ฝันถึงปัจจุบัน “ดีมิทรี” กำลังเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษย์สองพี่น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึงขีดสุดก่อนการแข่งขันนัดสำคัญที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึง 1 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งเจ้าตัวหมายมั่นปั้นมือที่จะพิสูจน์ให้แฟนมวยทั่วโลกได้เห็นถึงความเก่งกาจ ด้วยการหยุดสถิติชนะรวดของ “เฟอร์รารี” ลงให้ได้ในไฟต์นี้