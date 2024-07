"ทรินิตี ร็อดแมน" ดาวยิงทายาทราชารีบาวน์ด มีวันนี้เพราะยีนคุณพ่อ

ความสามารถด้านการกีฬาอาจส่งต่อถึงกันภายในครอบครัว ทว่าการบุกเบิกอาชีพของ ทรินิตี ร็อดแมน กองหน้าอนาคตไกล สหรัฐอเมริกา ทำให้เธอกลายเป็นดาวดังด้วยลำแข้งตัวเอง และเธอจะพิสูจน์ฝีเท้า ที่โอลิมปิก 2024 กรุงปารีสเมื่อปี 2021 ทรินิตี วัย 18 ปี ถูกคัดเลือกอันดับ 2 ของเนชันแนล วีเมนส์ ซ็อคเกอร์ ลีก (NWSL) และสร้างประวัติศ่าสตร์เป็นผู้ทำประตูชาวอเมริกันอายุน้อยสุดของ NWSL นัดประเดิมสนามกับ วอชิงตัน สปิริตทรินิตี จารึกประวัติศาสตร์อีกครั้งปี 2023 โดยเป็นผู้เล่นฟุตบอลหญิง ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ยิง 2 ประตู เฉพาะ 1 เกม อายุน้อยสุดล่าสุด ทรินิตี เป็น 1 ใน 18 ขุนพล สหรัฐอเมริกา ลุยปารีส เกมส์ 2024 และเพิ่งยิง 1 ประตูอย่างเหนือชั้น แมตช์เปิดสนามของกลุ่ม A เอาชนะ แซมเบีย ขาดลอย 3-0 ที่เมืองนีซ คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (25 ก.ค.)ตามโปรไฟล์ด้านกีฬาอันยาวเหยียด ทรินิตี ยังเป็นนักเขียน และลูกสาวของนักบาสเกตบอลระดับตำนานของ เอ็นบีเอ (NBA)ทรินิตี เป็นลูกคนสุดท้องของ เดนนิส ร็อดแมน อดีตราชารีบาวน์ดถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคุณพ่อค่อนข้างห่างเหิน แต่เธอเชื่อว่ายีนนักกีฬาของเขามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จระดับอาชีพทรินิตี ให้สัมภาษณ์ "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" สื่อของสหรัฐอเมริกา เขาเป็นนักกีฬาที่น่าทึ่ง และฉันได้รับยีนมาจากท่าน แต่ฉันตื่นเต้นที่ทุกคนรู้จักฉันในฐานะ ทรินิตี ร็อดแมน ไม่ใช่แค่ลูกสาวบ้าน ร็อดแมน ฉันตื่นเต้นที่เลือกเดินตามเส้นทางตัวเอง และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตลอดการเดินทางครั้งนี้"ทรินิตี เผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคุณพ่อ เดือนพฤศจิกายน 2021 หลัง เดนนิส สร้างเซอร์ไพรส์โดยมานั่งชมการแข่งขันเพลย์ออฟ พบ นอร์ํธ แครอไลนา เคอเรจ โดยโพสต์บน "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ "พ่อของฉันไม่ได้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตฉันเลย เราแทบไมได้เจอหน้ากัน ฉันผ่านระยะเวลาหลายเดือนหรือปีที่ไม่ได้เห็นตัวเขา หรือได้รับการติดต่อ การอยู่ท่ามกลางสปอตไลต์ เป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับเรา"อย่างไรก็ตาม ทรินิตี ทิ้งท้ายว่า "สุดท้ายแล้ว เขาก็เป็นพ่อของฉัน และฉันก็เป็นเด็กหญิงตัวน้อยของเขา สิ่งนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลง"คุณแม่ของ ทรินิตี คือ มิเชลล์ โมเยอร์ ภรรยาคนที่ 3 ของ เดนนิส โดยทั้งคู่หย่ากันแบบเด็ดขาดปี 2012 และพักอาศัยอยู้คนละบ้านตลอดชีวิตคู่อันยาวนานเกือบ 10 ปี ตามรายงานจาก "พีเพิล" เมื่อปี 2023ทรินิตี เติบโตที่นิวพอร์ต บีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ยกย่องคุณแม่เป็นต้นแบบ ตามบทสัมภาษณ์กับ "เดอะ การ์เดียน" เมื่อปี 2021 "การมีพ่อเป็นคนดังเหมือนฉัน ไม่มีใครถามเกี่ยวกับแม้ เพราะแน่นอนท่านไม่ใช่ผู้เล่นชื่อดังของ NBA แต่ฉันอยากให้รู้ว่า แม่สนับสนุนทุกอย่างในชีวิตฉัน ท่านเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ท่านเป็นต้นแบบของฉัน"ทรินิตี ชอบฟุตบอลตั้งแต่วัยเยาว์ และเริ่มเล่นตอนอายุ 4 ขวบโมเยอร์ กล่าว "ที่โรงเรียนประถม ฉันไม่มีวันลืม เธอเครียดและจริงจังกับการแข่งขันมาก เธอจะออกมานั่งข้างสนามแล้วร้องไห้ราวกับว่า ทำไมคนอื่นๆ ไม่ยอมสู้เลย เธอวิ่งขึ้นและลงทั่วสนามเหมือนอย่างที่เธอเล่นทุกวันนี้ เพราะเธอชินกับคำว่าไม่มีใครสู้เลย"หลังจบมัธยมปลาย ทรินิตี เข้าเรียนต่อที่วอชิงตัน สเตท แต่ปัญหา โควิด-19 ระบาด ทำให้เธอก้าวข้ามการเล่นระดับมหาวิทยาลัย เข้าสู่การดราฟต์ปี 2021ทรินิตี วัย 22 ปี เปิดตัวกำลังคบหา ทรินิตี เบนสัน ผู้เล่นฟรีเอเจนต์ของลีกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL)เบนสัน วัย 27 ปี เซ็นสัญญา เดนเวอร์ บรองโกส์ ในฐานะผู้เล่นไม่ถูกดราฟต์ปี 2019 และล่าสุดอยู่กับทีมชุดซ้อม คลีฟแลนด์ บราวน์ส ปี 2023นอกจากนี้ ทรินิตี ยังแต่งหนังสือสำหรับเด็ก "Wake Up and Kick It" เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ คิดแง่บวก โดยหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจับมือกับ "อาดิดาส" แบรนด์กีฬาของเยอรมนีหลังจากติดธง สหรัฐอเมริกา ลุยศึกฟุตบอลโลก 2023 มาแล้ว ทรินิตี หวังสร้างชื่อบนมหกรรมกีฬาโอลิมปิก และคว้าเหรียญทองกลับบ้าน "ฉันพูดเสมอว่ามันเป็นแค่การแข่งขันระหว่างเรากับตัวเอง เราต้องการเป็นทีมที่เก่งขึ้น และเราต้องการเหรียญทอง มันสำคัญมากที่เราต้องอยู่ในวัฏจักรนี้ แล้วพัฒนาต่อไป"