“รถถัง” ได้คิวป้องเข็มขัดกับคู่ปรับเก่า “จาค็อบ” ศึก ONE 169 ที่ แอตแลนตา

ใครไม่ดูถือว่าพลาด! สำหรับศึก ONE 169 ที่ ONE เตรียมบุกไปจัดแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อเนื่องเป็นหนที่สาม ณ สังเวียนสเตต ฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ โดยล่าสุดมีการประกาศคู่ไฮไลต์ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป) ลงศึกป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 6 พบกับคู่ปรับเก่า “จาค็อบ สมิธ” นักชกจอมดีเดือด วัย 31 ปี จากสหราชอาณาจักร ผู้ท้าชิงอับดับ 3 ของแรงกิงคนปัจจุบันสำหรับ “รถถัง” เคยฝากรอยแค้นให้กับ “จาค็อบ” ด้วยการเอาชนะคะแนนอย่างดุเดือด พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.7 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) จากการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ ในศึก ONE 157 เมื่อ 20 พ.ค.65หลังจากนั้น “รถถัง” กลับมารับหน้าที่แชมป์โลก โดยพบกับผู้ท้าชิงจากเม็กซิโก “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” โดยสามารถกดน็อกยกสองรักษาเข็มขัดได้เป็นครั้งที่ 5 ในศึก ONE Fight Night 10 เมื่อ 6 พ.ค.66 ขณะที่ล่าสุดเจ้าของฉายา “ดิไอรอนแมน” สลับไปบู๊ในกติกาคิกบ็อกซิ่งและเอาชนะคะแนน “เดนิส พูริช” จอมเก๋า วัย 39 ปี จากบอสเนีย-แคนาดา มาได้ ในศึก ONE 167 เมื่อ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมาครั้งนี้ “รถถัง” พร้อมกลับมาประกาศศักดาราชันมวยไทยและสร้างความประทับใจให้แก่เฟนกีฬาการต่อสู้บนแผ่นดินอเมริกาอีกครั้งกับการป้องกันเข็มขัดสุดรักสุดหวงที่เขาครองมายาวนานถึง 5 ปีขณะที่ “จาค็อบ” ถือเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยมาอย่างโชกโชน โดยหลังเปิดตัวครั้งแรกใน ONE แพ้ให้กับ “รถถัง” อย่างน่าเสียดาย เจ้าตัวก็กอบกู้ความมั่นใจกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการปิดบัญชียกแรก “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” นักสู้วัย 25 ปี จากบราซิล ที่รั้งอันดับ 2 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ณ ตอนนั้นลงได้ ในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อปลายปีก่อนล่าสุดในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา “จาค็อบ” ต้องมาเสียท่าสะดุดอีกครั้ง ด้วยการแพ้คะแนน “เดนิส พูริช” อย่างน่าเจ็บใจ แต่ด้วยสไตล์การต่อสู้สนุกดุดันประทับใจผู้ชมทุกครั้งที่ขึ้นโชว์ผลงานบนสังเวียน ทำให้จอมบู๊จากเมืองผู้ดีรายนี้ได้รับโอกาสทองขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์กับแชมป์โลกระดับซูเปอร์สตาร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้มือกับคู่ปรับเก่าแล้ว ยังจะได้ลุ้นขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกคนใหม่ในนัดเดียว