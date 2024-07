AIS PLAY ยิงสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U19 ลุ้นช้างศึกจูเนียร์คว้าแชมป์สมัยที่ 6

AIS PLAY ตอกย้ำการเป็นผู้นำในฐานะผู้ให้บริการ Streaming Service ชั้นนำของไทย ที่มีความหลากหลายทั้งความบันเทิงและกีฬา เตรียมยิงสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี “ASEAN U-19 Boys Championship 2024” ส่งตรงจากประเทศอินโดนีเซีย เอาใจแฟนบอลให้รับชมได้แบบจัดเต็มสดทุกแมตช์ ครบทุกนัด ที่ทีมชาติไทยลงสนาม พร้อมไฮไลท์ และรีรันกันแบบจุใจ ร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ทัพช้างศึกจูเนียร์คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 6 เพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการลูกหนังไทย พิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น รับชมฟรี ผ่าน AIS PLAY ทุกช่องทางนางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ AIS กล่าวว่า “ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเป็นอีกหนึ่งรายการที่แฟนบอลไทยติดตามเชียร์กันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย เราขอเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด พร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับทัพช้างศึกไทยคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จอีกครั้ง ซึ่งจะถือว่าเป็นประเทศที่ครองแชมป์มากที่สุดของการแข่งขันในรายการนี้”โดยครั้งนี้ทีมไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับ สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขัน ดังนี้- วันที่ 19 ก.ค. 67 ไทย vs สิงคโปร์ เวลา 19.30 น.- วันที่ 22 ก.ค. 67 บรูไน vs ไทย เวลา 15.00 น.- วันที่ 25 ก.ค. 67 มาเลเซีย vs ไทย เวลา 15.00 น.ลูกค้าเอไอเอสชมฟรี ได้ทุกช่องทางผ่าน AIS PLAY ทั้งบนแอปพลิเคชัน AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX, Website https://aisplay.ais.co.th/portal/, Smart TV, Apple TV