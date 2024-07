นักมวยตัวอย่าง "รักษ์" เผยเคล็ดลับเรียนด้วย ชกมวยด้วย อนาคตวางแผนสอบครู

“รักษ์ เอราวัณ” กำปั้นสายบวก วัย 23 ปี จากปัตตานี เปิดเผยเคล็ดลับในการแบ่งเวลาเรียน ควบคู่ไปกับการชกมวย ก่อนขึ้นสังเวียนไฟต์สำคัญ พบกับ “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” คู่ปรับเก่าวัยเดียวกัน ที่ตนเคยพลาดท่าพ่ายมา โดยจะล้างตากันในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 116 ป. ในฐานะคู่เอกนำรายการของ ศึก ONE ลุมพินี 71 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.สำหรับ “รักษ์” แม้จะประสบความสำเร็จในฐานะนักมวยไทยอาชีพ จากการคว้าแชมป์เวทีมวยลุมพินี, แชมป์ประเทศไทย รุ่น 108 ป. และแชมป์มวยไทยช่อง 7 สี รุ่น 115 ป. มาครองได้ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่เจ้าตัวกลับไม่ทิ้งการเรียน โดยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจเล่าถึงเหตุผลของการเลือกที่จะเรียน ควบคู่การชกมวยไปด้วย พร้อมเปิดเผยเป้าหมายหลังเรียนจบเอาไว้ว่า“ผมมองว่าอาชีพนักมวยมันไม่แน่นอนครับ พออายุมากขึ้นผลงานเราก็อาจจะไม่ดีเหมือนตอนหนุ่ม ๆ แล้ว ผมเลยอยากมีวิชาความรู้ติดตัวไว้ใช้ทำมาหากินอีกทางด้วยครับ ส่วนเรื่องการแบ่งเวลาซ้อม ถ้ามีรายการขึ้นชก ผมก็จะต้องตื่นตี 5 มาซ้อมมวย ซ้อมเสร็จ 9 โมงไปเรียนหนังสือต่อ ช่วงเที่ยงถ้ามีเวลาก็จะแอบไปงีบหลับครับ แล้วตอนบ่ายมาเรียนต่อถึงประมาณ 4 โมง จากนั้นก็มาซ้อมต่อช่วงเย็นครับ”“แต่ถ้าช่วงไหนไม่มีรายการผมก็จะซ้อมเบา ๆ ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ ทุกวันนี้ก็ชินแล้วครับ เพราะผมทำแบบนี้มาได้ 2 ปีแล้ว เหลืออีก 2 ปีเรียนจบ น่าจะสบายขึ้นเยอะครับ ส่วนหลังจากเรียนจบ ผมยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะทำอาชีพอะไรดี หลัก ๆ ก็คงต่อยมวยไปเรื่อย ๆ ก่อน และถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองไปสมัครสอบรับราชการเป็นครูครับ”“ผมอยากเป็นครูสอนวิชาพละครับ จะสอนมวยไทย หรือกีฬาอะไรก็ได้ เพราะผมเล่นกีฬาเป็นทุกอย่างอยู่แล้วครับ ผมอยากเห็นเด็ก ๆ มีสุขภาพที่ดี ร่างกายที่แข็งแรงตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ ครับ”โดยในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค.นี้ “รักษ์” เตรียมถอดชุดนักศึกษา สวมกางเกงมวยขึ้นสังเวียนอีกครั้ง เพื่อเปิดศึกรีแมตช์กับ “ทรงชัยน้อย” ซึ่งการผ่านประสบการณ์แลกเดือดกันอย่างถึงพริกถึงขิงมาแล้วในภาคแรก ทำให้ “รักษ์” จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าคู่ปรับรายนี้จะมาไม้ไหน ซึ่งเจ้าตัวก็ได้วางแผนรับมือมาเป็นอย่างดี หวังล้างตาคว้าชัยให้ได้อย่างสวยงามที่สุด เพื่อลุ้นพิชิตสัญญานักกีฬา ONE ที่จะช่วยพลิกชีวิตนักศึกษาปีสอง ของตนเองไปตลอดกาล“ผมคิดว่ายกแรกเขาน่าจะต้องเปิดเกมเร่งอัดผมเพื่อปิดเกมให้เร็วที่สุด เพราะเขาก็รู้ว่าผมเป็นมวยแรงปลาย ถ้าปล่อยให้เกมยืดเยื้อไปจนถึงยกสุดท้าย เกมจะเข้าทางผม แล้วเขาจะลำบากแน่ครับ ดังนั้น ในช่วงยกแรก ผมจะยืนปักหลักนิ่ง ๆ อาศัยจังหวะรอดัก รอโต้คืน แต่ถ้าเกมยืดเยื้อไปจนถึงยกสุดท้ายเมื่อไหร่ เตรียมเห็นผมเดินใส่สุดได้เลยครับ”“ไฟต์นี้สำคัญสำหรับผมมากครับ ผมพร้อมทุ่มสุดตัว มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแน่นอน เพราะตอนนี้ ทรงชัยน้อย เขาเป็นถึงนักกีฬา ONE แล้ว ถ้าเกิดผมสามารถเอาชนะเขาได้สวย ๆ ผมก็แอบลุ้นว่าอาจจะได้สัญญา ONE เหมือนกับเขาบ้าง ถ้าเกิดผมได้เป็นนักกีฬา ONE ขึ้นมา ชีวิตก็คงจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยครับ”