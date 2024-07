"ซ้อเอ๋" เตือน "รถถัง" กลับมาโฟกัสกับมวยให้มากกว่าอย่างอื่น ไม่ติดถ้าอนาคตจะเปลี่ยนนามสกุล

"ซ้อเอ๋" สุนทรี โลหะพืช ผู้ดูแลค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ UPRTALK EP.12 ของ อองตวน ปินโต อดีตนักมวยชื่อดัง ซึ่งประเด็นที่ถูกให้ความสนใจมากที่สุดเป็นสิ่งที่เจ้าตัวพูดถึง รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักชกที่ปลุกปั้นมาตั้งแต่วัยรุ่นปัจจุบัน รถถัง จิตรเมืองนนท์ เจ้าของแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ย้ายไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกทรายกองดิน ของพ่อตา หรือ นพฤทธิ์ ยูฮันเงาะ พ่อของ อัยด้า ลูกทรายกองดิน ภรรยาของตน ซึ่งล่าสุดเจ้าของฉายา "ดิ ไอรอนแมน" ตกตาชั่งก่อนขึ้นชกศึกใหญ่ ONE 167 กับ เดนิส พูริช จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดย "ซ้อเอ๋" ตอบถึงประเด็นเรื่องการทำน้ำหนักของ รถถัง ว่า "เรื่องย้ายที่ซ้อมไปเก็บตัวซ้อมบ้านแฟน และเรื่องการทำน้ำหนักไม่ได้ก็คือปัญหาที่ไม่มีคนมาจัดการชีวิตให้เหมือนก่อน ซึ่งถ้าอยู่กับค่ายของตนเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้น""ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นด้วยที่รถถังไปรับงานที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพตัวเองเยอะมาก รวมถึงการไปเตะบอลเพื่อคลายเครียดนี่ก็ด้วย แล้วด้วยการที่รถถังแต่งงานมีครอบครัวแล้ว มันยิ่งเป็นเรื่องที่ยากจะไปจัดการระเบียบชีวิตของเขา"ขณะเดียวกัน สุนทรี โลหะพืช ถูกยิงคำถามว่าหากในอนาคต รถถัง เลือกที่จะไม่ใช้นามสกุล จิตรเมืองนนท์ แล้วไปอยู่ค่ายอื่นจะได้ไหม "ซ้อเอ๋" ตอบว่า "เรื่องนี้ก็ได้คุยกันบ้าง เคยคุยกันตอนที่เค้าเคยเกริ่นมา แต่เค้าไม่ได้บอกว่าจะไป""เอ๋ เคยพูดว่าถ้า รถถัง มาแบบนี้ไม่ได้ แม่ว่าถ้าเป็นไปได้หนูก็ไปดูแลตัวเอง ก็ไปทำค่ายแล้วก็ซื้อตัวเองออกไป เพราะว่าการสร้างมวยคนหนึ่งถ้าไม่มีโปรโมเตอร์ที่ดี ไม่มีผู้จัดการที่วางแผนที่ดี เขาก็ดังไม่ได้นะ นักมวยที่เก่งกว่ารถถังก็มีอยู่มากนะ แต่ก็ยังไม่ดังมีเยอะเเยะไป ถ้าโปรโมเตอร์มานั่งด้วยกันจะพูดคำเดียวกันว่า ใช่ ทั้งหมด""จริงๆอยากให้ รถถัง จริงจังกับอาชีพชกมวยให้มากกว่านี้ และอย่าลืมว่าอาชีพของเราคืออะไร ให้เลิกใส่ใจเรื่องอื่นแล้วมาโฟกัสที่เป้าหมาย แกบอกต่อว่าการชกมวยมันมีอายุถ้าตั้งใจการมีเงิน 100 ล้านบาทก็จะเป็นแค่เศษตังของ รถถัง แน่นอน"นอกจากนี้ "ซ้อเอ๋" ยังออกมายืนยันอย่างหนักแน่นในข่าวลือที่ว่าค่ายมวยจิตรเมืองนนท์หักค่าตัวของ รถถัง อยู่ที่ 50/50 เมื่อได้ค่าตัวในระดับ 10 ล้านบาทต่อไฟต์ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งจริงๆแล้วหักแค่ 30 เปอร์เซนต์"การหักค่าตัวรถถังตอนนี้อยู่ที่ 30% ไม่ใช่ 50/50 แล้วก็เพิ่งมาหักช่วงหลังๆที่รถถังได้หลายๆล้านใน ONE โดยปัจจุบัน รถถัง มีสัญญากับค่ายจิตรเมืองนนท์ 8 ปี ซึ่งการจะสร้างมวยขึ้นมาแต่ละคนมันมีต้นทุนเยอะแยะมากมาย ตรงนี้ค่าย นักมวย และคนในวงการจะเข้าใจกันดี"