ย้อนเส้นทาง “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งอันตราย ผู้คว้าสัญญา ONE คนที่ 19 จากเวทีลุมพินี

สร้างชื่อดังไกลไปทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งก้านยาว วัย 20 ปี เชื้อสายไทย – แอลจีเรีย – ฝรั่งเศส หลังระเบิดฟอร์มไล่ถล่ม ปิดเกมน็อก “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ยอดมวยหมัดหนัก วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ไปอย่างราบคาบในยกสอง ของการแข่งขันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 69 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมาไฟต์นี้ “นาบิล” ขยับขึ้นมาชกในรุ่นแบนตัมเวตครั้งแรก โดยมีรุ่นพี่ตัวตึงอย่าง “กุหลาบดำ” เป็นด่านทดสอบแรก ซึ่ง “นาบิล” ไม่เกรงชื่อชั้น “กุหลาบดำ” อาศัยช่วงชกยาวที่ยาวกว่าไล่อัด จนชนะน็อกไปได้ในยกที่ 2 เก็บสถิติคว้าชัยเหนือบรรดานักชกรุ่นพี่ตัวตึงได้ 3 ไฟต์ติดต่อกัน บิ๊กบอส “ชาตรี” จึงรีบมอบสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) ให้ทันที เพื่อส่ง “นาบิล” ขึ้นไปไล่ล่าความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันระดับโลก ONE ต่อไปสำหรับ “นาบิล” เกิดและเติบโตที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รู้จักศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ โดยเริ่มจากฝึกเทควันโดและคาราเต้ ถึงขั้นได้สายดำทั้งสองประเภท กระทั่งอายุได้ 11 ปี คุณพ่อเกิดอยากให้ลองฝึกมวยไทย ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ “นาบิล” เริ่มฝึกซ้อมมวยไทย และเมื่อได้สัมผัสก็ยิ่งตกหลุมรัก ก่อนจะตัดสินใจหันมาทุ่มเทฝึกปรือวิชาอย่างเต็มตัวที่ค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองหลังจากฝึกซ้อมมาได้ประมาณ 3 เดือน “นาบิล” ได้โอกาสขึ้นชกไฟต์แรกที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์ พัทยา ซึ่งแม้จะพบกับคู่ชกที่เก๋าประสบการณ์กว่า แต่สุดท้ายก็กัดฟันฮึดสู้เอาชนะมาได้ ก่อนจะค่อย ๆ ฉายแววเด่นชัดขึ้น จนได้โอกาสเข้ามาโชว์ฝีมือในเมืองกรุง ซึ่ง “นาบิล” ยังคงสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ไล่ปราบเหล่าดาวรุ่งด้วยกันอย่างต่อเนื่องจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ รวมถึงยังสามารถผงาดคว้าแชมป์มาครองได้อย่างมากมาย ได้แก่ แชมป์โลก WBC มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (126 ป.) และรุ่นไลต์เวต (135 ป.) และการคว้าเหรียญทองมวยสมัครเล่น IFMA รุ่น 38 กก. เป็นต้นหลังจากไล่ถล่มคู่ต่อสู้จนแทบไร้คู่ต่อกร “นาบิล” ได้รับโอกาสให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองในศึก ONE ลุมพินี 22 พบกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ซึ่งแม้จะถูกรุ่นพี่ดีกรีแชมป์โลก ไล่ต้อนสอนมวยจนพ่ายน็อกแบบหมดสภาพในยกแรก แต่ “นาบิล” ไม่ท้อกลับไปถอดบทเรียน มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาฝีมือ ก่อนจะกลับมาคว้าชัยได้ 2 ไฟต์ติดต่อกันเหนือ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” และ “เมืองไทย พีเค.แสนชัย”ล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา “นาบิล” ระเบิดฟอร์มอัดน็อก “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ยกสอง ทะยานคว้าชัยเหนือนักชกรุ่นพี่ตัวตึงได้ 3 ไฟต์รวด จนสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้สำเร็จ และกลายเป็นอีกหนึ่งนักชกตัวอันตรายในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่หลังจากนี้ทุกคนต่างจับตาว่า “นาบิล” จะพาตัวเองไปได้ไกลถึงขนาดไหน