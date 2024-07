ต่างชาติชกมวยไทย เดี๋ยวนี้ไม่มีหมู / คอลัมน์ “TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ถือเป็นเรื่องสุดช็อกมิใช่น้อย หลังจากที่ บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดกำปั้นขวัญใจชาวไทย พ่ายคะแนนให้กับ สโตยาน โคปริฟเลนสกี จากบัลแกเรีย จอดป้ายรอบแรก K-1 WORLD MAX 2024 ที่ญี่ปุ่นแบบพลิกความคาดหมาย เมื่อ 7 ก.ค.ที่ผ่านมาไฟต์ดังกล่าว บัวขาว ที่ถึงแม้จะดูดีกว่าในยกแรก ออกอาวุธใส่คู่ชกได้อย่างต่อเนื่อง แต่พอเข้าสู่ยกที่ 2 โคปริฟเลนสกี จะเดินหน้าเข้าใส่กำปั้นชาวไทยมากขึ้น ก่อนจะสบโอกาสเตะเข้าปลายคางอดีตแชมป์ K-1 สองสมัย จนหงาย และถูกนับสุดท้ายกลายเป็น สโตยาน โคปริฟเลนสกี ที่พลิกล็อกเอาชนะ บัวขาว ไปได้ มิหนำซ้ำนักชกจากบัลแกเรียรายนี้ยังไปได้ไกลถึงการคว้าแชมป์ K-1 ประจำรุ่นน้ำหนัก 70 กิโลกรัมอีกด้วยส่วนอีกหนึ่งไฟต์ที่ถือว่าช็อกไม่แพ้กัน คือศึกไทยไฟต์ ที่ยกพลไปชกกันที่ จ.อุตรดิตถ์ เป็นไฟต์ใหญ่ "พระยาพิชัยดาบหัก" ในช่วงเย็นวันเดียวกัน ไลอ้อน ว.ไพลิน ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรง ไร้พ่ายมาแล้วมากกว่า 10 ไฟต์ รีแมตช์กับ คาเมรอน กำปั้นอเมริกันเสียงระฆังดังให้เริ่มชกได้ไม่นาน ผ่านไปไม่ถึง 20 วินาที ไลอ้อน โดนหมัดของคู่แข่งจนร่วงลงไปและถูกนับ แม้จะลุกขึ้นมาได้แต่ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็โดนหมัดขวาซ้ำไปที่หน้าอีกดอกจนล้มทั้งยืน กลับมาสู้ต่อไม่ได้ แพ้น็อกทันทีหรือย้อนกลับไปในศึก ONE Fight Night 23 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 6 ก.ค.ตามเวลาประเทศไทย ณ สังเวียนเวทีมวยลุมพินี รองคู่เอก นิโค คาร์ริลโล ประชันฝีมือกับ เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ซึ่งก็เป็นไปตามคาดเมื่อ นิโค นักชกที่เป็นอดีตวิศวกรจากสก็อตแลนด์ เจ้าของแรงกิ้งหมายเลข 1 ในมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ONE จัดหมัดเด็ดน็อก เสมาเพชร ในช่วงยกที่ 2 ชนิดที่เรียกได้ว่า "สู้ไม่ได้"รวมไปถึงไฟต์เดียวกันนั้น อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ นักชกลูกครึ่งมาเลเซีย-ไทย เจ้าของเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น รุ่น 54 กก. จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2564 ก็พ่ายคะแนนให้กับ เอลลิส บาร์โบซา จากสหราชอาณาจักร อย่างน่าเสียดายหรือ ONE ลุมพินี 68 เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน เสือแบล็ค ท.พราน 49 โดนหมักของ เคียมรัน นาบาติ เข้าที่ปลายคางจนล้มทั้งยืน กรรมการสั่งยุติการชกทันที เป็นอีกหนึ่งนักชกชาวไทยที่ต้องเพลี่ยงพล้ำให้แก่ชาวต่างชาติที่ว่ามาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนักมวยไทย หรือนักชกคิกบ็อกซิ่ง ชาวไทยแท้ๆ ไม่สามารถกินชาวต่างชาติได้ง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป การที่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแพร่กระจายไปสู่เวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ย่อมมีนักกีฬาชาวต่างชาติฝีมือดีโผล่มาให้เราได้เห็นกันอย่างมากมายการที่เราได้เห็นนักชกชาวต่างชาติไล่อัดนักมวยชาวไทยถือเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบัน ถึงขนาดที่ว่ารายการ ไทย ไฟต์ ซึ่งปกติมักจะถูกแซวว่าชอบเอา "หมูมาให้เชือด" เอานักชกชาวต่างชาติที่ฝีมือไม่ได้เกงกาจอะไรมากมาย มาให้นักกีฬาชาวไทยเอาชนะน็อกแบบสวยๆ ประจำ แต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นแล้วปัจจุบันชาวต่างชาติที่ใฝ่ฝันอยากจะขึ้นสังเวียนชกมวยในประเทศไทย เดินทางเข้ามาหากินในแดนสยามกันอย่างคึกคัก หลายรายถึงขั้นมาลงหลักปักฐาน มีภรรยาเป็นชาวไทย มีทายาทด้วยกันที่นี่ ใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนไทย เพียงเพราะอยากจะชกมวยไทยเป็นอาชีพ เช่น ซาเวียร์ กอนซาเลซ ชาวสเปน ที่มาใช้ชีวิตอยู่ ณ ค่ายมวยส.เดชะพันธ์ หลายปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นชาวต่างชาติเก่งกาจกว่าคนไทยแท้ๆ ก็คงจะไม่แปลกในยุคปัจจุบัน ลำพังแค่สรีระร่างกายของพวกเขาก็ได้เปรียบชาวเอเชียอยู่แล้ว ยิ่งถ้าได้ฝึกฝีมือ ฝึกฝนแม่ไม้มวยไทยแบบครบๆ เช่น นิโค คาร์ริลโล ก็ยากที่คนไทย หรือคนเอเชีย จะต่อกรหลังจากนี้เหล่ากำปั้นชาวไทย ทั้งมวยไทย หรือคิกบ็อกซิ่ง เมื่อเจอชาวต่างชาติ คงไม่ใช่การเจอหมูอีกต่อไป เพราะหากเตรียมตัว หรือวางแผนไปได้ไม่ดีพอ ก็มีสิทธิ์ที่จะพ่ายแพ้ให้กับคู่ชก เฉกเช่นที่ บัวขาว บัญชาเมฆ ในวัย 42 ปี เจอมากับตัวใน K-1 ไฟต์ล่าสุดนั่นเอง