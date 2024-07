วงการเพลงมี "ลิซ่า" กีฬามวยมี "ONE-ชาตรี" 2 ซอฟต์พาวเวอร์ ทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย

ปัจจุบัน “ซอฟต์พาวเวอร์” ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยใช้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทยโดยผู้นำพากระแสซอฟต์พาวเวอร์ให้น่าสนใจและสามารถเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากที่สุดในชั่วโมงนี้ คงหนีไม่พ้นสองผู้ทรงอิทธิพลต่างวงการ ได้แก่ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลกประจำวงการเพลง และ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE หัวเรือใหญ่ที่ยกระดับมาตรฐานวงการมวยไทยสู่ระดับโลก ซึ่งทั้งสองต่างทำให้สปอตไลต์จากทั่วโลกหันมาส่องที่ประเทศไทยเป็นจุดเดียวสำหรับ “ลิซ่า” ล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ "ROCKSTAR" ออกมา ซึ่งในเนื้อเพลงนอกจากจะมีบางท่อนที่สื่อถึงประเทศไทยแล้ว ยังได้มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในย่านเยาวราช เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวไทย สู่สายตาของชาวโลก ซึ่งตอนนี้ยอดผู้เข้าชมบนยูทูบก็ทะยานไปสูงถึง 55 ล้านวิว ภายในเวลาเพียง 3 วัน จนเกิดกระแสมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยต่างเดินทางตามมาตามท่องเที่ยวและถ่ายรูปในย่านเยาวราช เพื่อตามรอยศิลปินคนโปรดขณะที่ “บอสชาตรี” ผู้ปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยสู่เวทีระดับโลก ในฐานะหัวเรือใหญ่ของ ONE ที่ดำเนินการจัดแข่งขันมวยไทยรายการ ONE ลุมพินี เป็นประจำทุกคืนวันศุกร์ ถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ผ่านเครือข่ายพันธมิตรบริษัทผู้ออกอากาศรายใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ Sky Sports ผู้นำด้านการแพร่ภาพสัญญาณรายใหญ่ของยุโรป และ Amazon Prime Video แพลตฟอร์มสตรีมมิงชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการการันตีว่าคอนเทนต์ของ ONE เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกยังไม่รวมถึงยอดรับชมทางโซเชียลมีเดียแบบออร์แกนิกสูงถึง 30,000 ล้านวิวในปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้ ONE ขึ้นมารั้งอันดับ 2 ของโลกเป็นรองเพียง NBA และยังมียอดผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และยูทูบ เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนอกจากนี้ ONE ยังสามารถสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รายการกีฬาการต่อสู้คว้าเรตติงอันดับ 1 ต่อเนื่องในประเทศไทย แซงหน้าละครหลังข่าวที่ยึดหัวหาดรายการโทรทัศน์เรตติงสูงสุดมานานนับครึ่งศตวรรษ พร้อมทั้งใช้สังเวียนการต่อสู้บอกเล่าเรื่องราวของนักกีฬาในฐานะ “ฮีโร” สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลก ทำให้พวกเขามีชื่อเสียงและมีเกียรติถึงขนาดที่เหล่าเซเล็บ ดารา ซูเปอร์สตาร์จากหลากหลายวงการกลายเป็นมาแฟนคลับกดติดตามนักมวยไทยในปัจจุบัน“มวยไทย” ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยมาแต่โบร่ำโบราณ เดินทางมาถึงยุคเฟื่องฟู ไม่ใช่เฉพาะกับคนบางกลุ่ม แต่กระจายไปทั่วถึงทั้งระบบนิเวศทุกภาคส่วน อย่างที่ไม่เคยปรากฏการณ์มาก่อนในประวัติศาสตร์ของวงการมวยเมืองไทยการร่วมด้วยช่วยกันผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เผยแพร่สู่สายตาผู้คนทั่วโลก ของทั้ง “ลิซ่า” และ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คือตัวอย่างชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่มีมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง