เปิดรับสมัครวิ่งปาร์ครัน ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมค์ รัน ซีรีย์ 2024 แบงค็อก พรีเซนเต็ด บาย พูม่า

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ร่วมกับ PUMA Thailand พูม่า ไทยแลนด์ จัดงานวิ่ง Park Run ปาร์ค รัน สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ในงาน Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by PUMA (ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมค์ รัน ซีรีย์ 2024 แบงค็อก พรีเซนเต็ด บาย พูม่า)อเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต เป็นประธานในงานแถลงข่าววิ่ง Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by PUMA (ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมค์ รัน ซีรีย์ 2024 แบงค็อก พรีเซนเต็ด บาย พูม่า) ร่วมด้วย วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัสรีเทล ที่ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ร่วมด้วย นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร และนักแสดงผู้มีใจรักการวิ่ง โน้ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ พร้อมด้วย โค้ชโอ-อรรถพล เคี่ยมพันธ์ นักวิ่งที่ผ่านการแข่งขัน เกียวโต มาราธอน (Kyoto Marathon) มาแล้ว ร่วมด้วย อาย-ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร อดีตนักกีฬาว่ายน้ำแชมป์เหรียญทอง, ป๊อก-อิทธิพล สมุทรทอง ผู้ก่อตั้งกลุ่มเฟซบุ๊ก “42.195 K Club…เราจะไปมาราธอนด้วยกัน”, หมอเมย์-พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำโรงพยาบาลพระรามเก้า หมอสาวที่วิ่งเคียงข้าง ตูน บอดี้สแลม, เอิร์ธ ออสการ์-นิโรธ รื่นเจริญ แฟนพันธุ์แท้ ออสการ์ นักวิ่งที่มีซิกเนเจอร์ คือการเดินฟูลเทิร์นที่เส้นชัย, ซอ-ธนัท วิจิตรสุนทร เจ้าของแชมป์ เขาใหญ่ 100 กิโลเมตร อัลตร้า โรด มาราธอน และ ปั๊ม-ชัชนันท์ เมธาจิตติพันธ์ เจ้าของสถิติ 02:42 และแชมป์ จอมบึง มาราธอนสำหรับงานวิ่งครั้งนี้ Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัสรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์ก็ฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ร่วมกับ PUMA Thailand (พูม่า ไทยแลนด์) แบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี ผนึกกำลังประกาศความสำเร็จต่อเนื่องกับงานวิ่งหนึ่งเดียวที่วัดระยะทางเป็นไมล์ ในสนามที่ 2 ของปี ในงานวิ่ง Park Run (ปาร์ค รัน) สุดยิ่งใหญ่ โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม Beat Your Move (เบสท์ ยัวร์ มูฟ) กว่า 6,000 คนวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัสรีเทล เปิดเผยว่า "ซูเปอร์สปอร์ต เรายังคงมุ่งสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน พร้อมสร้างสังคมและคอมมูนิตี้ของการออกกำลังกายให้คนรักกีฬในทุกระดับ ครอบคลุมทุกประเกทกีฬา เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแหล่งรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาที่ครบครันที่สุด ตามคอนเซปต์ Move You, Move Sports (มูฟ ยู มูฟ สปอร์ต) และเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จต่อเนื่องกับงานวิ่ง Supersports 10 Mile Run Series 2024 (ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมค์ รัน ซีรีย์ 2024) งานวิ่งหนึ่งเดียวที่วัดระยะทางเป็นไมล์ โดยในครั้งนี้จัดเป็นสนามที่ 2 ของปี ด้วยความร่วมมือกับ PUMA Thailand (พูม่า ไทยแลนด์) แบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟิสไตล์กีฬาชั้นนำระดับโลก ในการแข่งข้นวิ่งในสวนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซปต์ BEAT YOUR MOVE (บีท ยัวร์ มูฟ) ไปให้สุดกับทุกจังหวะของฝีเท้า ตอน อ้อมกอดธรรมชาติ มูฟมาสูดอากาศให้สุดปอดจุดหมายของนักวิ่งทุกคนกับงานวิ่งผ่าน 3 สวนสาธารณะกลางกรุงเชื่อม สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) นับได้ว่าเป็นสนามวิ่ง 10 Mile (10 ไมล์) ที่ผู้มีใจรักการวิ่งไม่ควรพลาด ซึ่งจะเริ่มสนามแรกในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายนนี้ ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)โดยงานนี้มีนักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนอกจากจะได้สัมผัสกับบรรกาศการวิ่ง อิ่มเอมกับธรรมชาติแล้ว ยังจะได้สัมผัส Run Favourite Tee Special Edition : Exclusive only at Supersports 10 Miles Run Series presented by PUMA (รัน เฟเวอริท ที สเปเชียล อีดิชั้น เอ็กซ์คลูซีฟ โอนลี แอด (ซูเปอร์สปอร์ต10 ไมค์ รัน ซีรีย์ พรีเซนเต็ด บาย พูม่า) สีพิเศษสำหรับงานวิ่งนี้เท่านั้น โดดเด่นด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบา ตัดเย็บตามหลักสรีรศาสตร์ และเทคโนโลยี dryCELL (ดรายเซลล์) ดูดซับความชื้น ช่วยให้คุณรู้สึกเย็นสบายขณะวิ่ง ผลิตจากโพลีเอสเตอร์100% และมีเทคโนโลยีพิเศษ Midor: ผลิตจาก miDori@ bioWick สารเคลือบผิวผ้าขั้นสุดท้ายที่ทำจากพืช ซึ่งจะมีคุณสมบัติดึงความชื้นออกจากผิวหนังไปยังพื้นผิวของเนื้อผ้า ช่วยในการระเหยออกจากเนื้อผ้า ทำให้รู้สึกเย็นและแห้งในขณะออกกำลังกายด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มูลค่า 1,000 บาท ตอกย้ำ คอนเซ็ปต์ ของงานได้เป็นอย่างดีการแข่งขัน Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by PUMA (ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมค์ รัน ซีรีย์ 2024 แบงค็อก พรีเซนเต็ด บาย พูม่า) แบ่งระยะการ แข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 10 ไมล์ (16 กม.) และ วิ่ง 5 ไมล์ (8 กม.) โดยสิทธิประโยชน์ในปีนี้นักวิ่งที่ร่วมเข้าแข่งขันจะได้รับของที่ระลึก พร้อมสิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุนใน race pack (เรซ แพค) มูลค่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ได้รับเสื้อแข่งสินค้าคุณภาพจากพูม่า มูลค่า 1,000 บาท ในทุกระยะ 10 ไมล์, 5 ไมล์ ยังได้รับเหรียญรางวัลดีไชน์พิเศษ เงินรางวัลสำหรับ โอเวอร์ออล 3 อันดับแรกของระยะ 10 ไมล์ และ โอเวอร์ออล 3 อันดับ กลุ่มคนไทย มูลค่ารวม 110,000 บาท และ Goodie Bag (กู๊ดดี้ แบค) พร้อมอาหารและเครื่องดื่มจากร้านดังให้อิ่มกันตลอดทั้งงานเหล่าคนรักการวิ่งสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by PUMA (ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมค์ รัน ซีรีย์ 2024 แบงค็อก พรีเซนเต็ด บาย พูม่า) ได้ ที่ https://race thairun/sspr24 ในราคา Early Bird วันนี้ ถึง 13 สิงหาคม 2567 ระยะทาง 10 ไมล์ (16 กม.) ราคา 700 บาท และระยะทาง 5 ไมล์ (8 กม.) ราคา 600บาท และ Normal Rate วันที่ 14 สิงหาคม - 22 กันยายน 2567 ระยะทาง 10 ไมล์ (16 กม.) ราคา 800 บาท และระยะทาง 5 ไมล์ (8 กม.) ราคา 700บาท โดยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 ซื้อครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน โดยผู้ที่สนใจกิจกรรม Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by Puma (ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมค์ รัน ซีรีย์ 2024 แบงค็อก พรีเซนเต็ด บาย พูม่า) เตรียมร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาเอาชนะใจตัวเอง พิชิตส้นชัยไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายนนี้ ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.supersports10mile.com