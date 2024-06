หมดปัญหาเรื่องตาชั่ง! เปิดเคล็ดลับ “ซุปเปอร์เล็ก” ไร้ปัญหาทำน้ำหนักชก “ก้องธรณี-แฮ็กเกอร์ตี”

“ซุปเปอร์เล็ก” เผยเบื้องหลังการเตรียมตัวทำน้ำหนักได้ทีมงานช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนเปิดหน้าบู๊สองศึกใหญ่พบกับ “ก้องธรณี” และ “แฮ็กเกอร์ตี”“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) เผยเคล็ดลับการเตรียมตัวทำร่างกายก่อนลงสู้ในพิกัดน้ำหนักต่างกันในสองไฟต์ติด โดยมีคิวดวลฝีมือกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ในศึก ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ต่อเนื่องด้วยการท้าชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) กับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” จากอังกฤษ ในศึก ONE 168 วันที่ 6 ก.ย.นี้ ที่โคโรลาโด สหรัฐอเมริกา โดยเจ้าตัวยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องทำน้ำหนักแน่นอนจอมเตะจากบุรีรัมย์เผยถึงเรื่องการปรับตัวในการชกสองรุ่นน้ำหนักภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน โดยตนและทีมงานได้วางแผนเตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้ว“ผมคิดว่าเรื่องทำน้ำหนักในสองไฟต์นี้ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล สามารถทำเวตทั้งสองรุ่นได้สบาย เพราะว่าตอนนี้ผมมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย มีรูปแบบการซ้อมที่เป็นระบบมากขึ้นครับ”ด้าน “โค้ชฮุค” สวิกรม ลิมานนท์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักโภชนาการ ประจำตัว “ซุปเปอร์เล็ก” ช่วยตอกย้ำในเรื่องนี้ว่า ด้วยวิธีการดูแลแบบเป็นมืออาชีพของตน จะส่งผลให้แชมป์โลกชาวไทยรายนี้สามารถชกได้ 2 รุ่น แบบไม่มีปัญหาแน่นอน“ผมเข้ามาอยู่ที่ค่ายมวย เอ็มซี ซุปเปอร์เล็ก มวยไทย ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ทำหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องการฟิตซ้อม การเทรนนิ่งฟิตเนส รวมถึงเรื่องโภชนาการของ พี่ซุปเปอร์เล็ก ครับ”“ผมมั่นใจว่าต่อจากนี้ พี่ซุปเปอร์เล็ก จะไม่มีปัญหาเรื่องทำน้ำหนักไม่ผ่านอีกเลย เพราะผมจะคอยช่วยคำนวณเรื่องอาหารการกินทุกอย่าง แบ่งมาเป็นแต่ละวัน แต่ละมื้อว่า เขาต้องกินจำนวนเท่าไหร่ยังไงบ้าง ทั้งในส่วนของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน ตลอดช่วงใกล้ถึงวันชกและหลังวันชกด้วยครับ”