อะไรก็เกิดขึ้นได้ "มนัส บุญจำนงค์" ติวเข้ม "ก้องธรณี" ชี้ไฟต์ปะทะ "ซุปเปอร์เล็ก" อาจมีพลิกล็อก

“มนัส บุญจำนงค์” ฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น โอลิมปิก 2547 ยืนยันติวเข้ม “ก้องธรณี ส.สมหมาย” เป็นพิเศษ และแนะนำทีเด็ดเพื่อหวังเอาชนะ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ในฐานะคู่รองของศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาสสอง ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.โดย “มนัส” มีดีกรีเคยเป็นถึงฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น โอลิมปิก 2547 ที่กรีซ และ เหรียญเงิน โอลิมปิก 2551 ที่จีน ซึ่งเจ้าตัวเพิ่งมาเป็นเทรนเนอร์ประจำค่าย ส.สมหมาย ได้ไม่นานนัก โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลการซ้อมและติวเข้ม “ก้องธรณี” เป็นพิเศษในขณะที่ “ก้องธรณี” ถือสถิติ ชนะ 8 แพ้ 1 ในรายการ ONE ลุมพินี และเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาหมาด ๆ และการชกใน ศึก ONE ลุมพินี 68 จะเป็นไฟต์แรกหลังจากคว้าสัญญา อีกด้วยทาง “มนัส” ที่เป็นคนดูแลการซ้อมให้กับ “ก้องธรณี” เปิดเผยว่า แม้หลายคนจะมองว่าลูกศิษย์ของตน เป็นรอง “ซุปเปอร์เล็ก” อยู่มาก แต่ตนก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไร โดยยืนยันว่าเตรียมทีเด็ดให้รุ่นน้องขึ้นไปสู้อย่างเต็มที่ และอาจจะมีพลิกล็อกให้ได้เห็นในวันแข่งขัน"ผมกับ ก้องธรณี อยู่ด้วยกันมา 4 เดือนแล้ว ก็เห็นพัฒนาการออกหมัด เสตปขา การเข้าออกที่ดีขึ้น ไฟต์เจอกับ ซุปเปอร์เล็ก หลายคนมองว่าน้องผมสู้ไม่ได้ ผมชกโอลิมปิก 2547 รอบชิงเจอกับนักชกคิวบา เบอร์ 1 ของโลก ผมยังชนะได้ แล้วทำไมน้องผมจะเอาชนะ ซุปเปอร์เล็ก ไม่ได้บ้าง หมัดมวยขึ้นไปบนเวที อะไรก็เกิดขึ้นได้ ไฟต์นี้น้องผมจะมีหมัด และ ความหนักของอาวุธ ขึ้นไปสู้แน่นอนครับ"นอกจากคู่ของ “ก้องธรณี vs ซุปเปอร์เล็ก” แล้ว ยังมีเหล่ายอดฝีมือระดับคู่เอกอีกมากมายตบเท้าร่วมชิงชัยในศึกนี้ นำทีมโดย “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จะข้ามสายมาชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่ว่าง โดยจะเจอกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้อิตาลี-แคนาดา เจ้าของเข็มขัดคนเก่าที่ตั้งใจจะกลับมาทวงบัลลังก์คืน ร่วมด้วยคู่มวยดุเดือดอีกมากมายรวมทั้งหมด 12 คู่ ให้แฟน ๆ ได้รับชมกันแบบจุใจ