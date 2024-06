แอตแลนตาสะเทือน! “อนาโตลี” รั้งบัลลังก์ “รุง รุง” ด้าน “ตะวันฉาย” รีแมตช์ “โจ” ภาคสาม ศึก ONE 169

ONE เตรียมยกทัพบุกไปจัดการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อเนื่องเป็นหนที่สาม กับศึก ONE 169 ที่สังเวียนสเตต ฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.67 เริ่มคู่แรก 08.00 น. ตามเวลาไทยโดยการได้ประกาศ 2 คู่ชูโรงประจำรายการออกมาแล้ว นำทัพโดย “อนาโตลี มาลีคิน” เจ้าของแชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) 3 รุ่น ชาวรัสเซีย เตรียมทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ครั้งแรก จากผู้ท้าชิงสุดอันตราย “รุง รุง” อูมาร์ คาน นักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัลร่วมด้วยไฟต์ที่แฟน ๆ เรียกร้อง “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) เปิดศึกภาคสามเคลียร์ดรามากับผู้ท้าชิงเจ้าเก่า “โจ ณัฐวุฒิ”สำหรับ “อนาโตลี” เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นคนแรกที่สามารถครองบัลลังก์ MMA ได้ถึง 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) และล่าสุดรุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) ที่ได้มาจากการทุบชนะคู่ปรับเก่า “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” ในศึก ONE 166 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาครั้งนี้ถึงเวลาแล้วที่ “อนาโตลี” ต้องทำหน้าที่ราชันรุ่นเฮฟวีเวตเป็นครั้งแรก โดยจะปะทะผู้ท้าชิงพลังแกร่ง “อูมาร์ คาน” ที่ไฟต์ล่าสุดหักปากกาเซียน หยุดสถิติไร้พ่ายของ “มาร์คัส อัลเมดา” นักสู้ระดับตำนานจากบราซิล และคว้าสิทธิ์ขึ้นท้าชิงแชมป์ในครั้งนี้ขณะที่คู่ระหว่าง “ตะวันฉาย” พบกับ “โจ ณัฐวุฒิ” ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยแลกเดือดกันมาแล้วถึง 2 ครั้ง ซึ่งหนแรกเกิดขึ้นในกติกาคิกบ็อกซิ่ง โดยเป็นทางฝั่ง “ตะวันฉาย” ที่เอาชนะคะแนนไปได้อย่างสุดมันและล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในศึก ONE 167 ซึ่ง “ตะวันฉาย” สามารถป้องกันบัลลังก์แชมป์โลกมวยไทยของตัวเองได้เป็นครั้งที่ 3 ด้วยการเบียดเอาชนะคะแนนเสียงข้างมากไปได้แบบสุดระทึกด้วยรูปเกมที่ออกมาอย่างคู่คี่สูสี รวมไปถึงกระแสเรียกร้องจากแฟนมวยทั่วโลกที่อยากเห็นการรีแมตช์ของทั้งคู่อีกครั้ง “ตะวันฉาย” จึงพร้อมสยบทุกดรามาด้วยการบุกไปป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 4 ถึงเมืองแอตแลนตา ซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของผู้ท้าชิง “โจ ณัฐวุฒิ” เพื่อหาบทสรุปของมหากาพย์ฉบับไตรภาค