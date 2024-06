มหกรรมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Supersports Football Fan Fest 2024

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา จัดงานฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะแหล่งรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักฟุตบอลมากที่สุดในประเทศ และย้ำความเป็นความเป็นหนึ่งในฐานะ The One For Football จัดงาน Supersports Football Fan Fest 2024 เพื่อต้อนรับเทศกาลฟุตบอลยูโร 2024พร้อมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษไปกับบรรดาของสะสมสุด Exclusive หาชมได้ยาก ที่ใช้ในการแข่งขันจริงจากนักฟุตบอลระดับโลก ที่มาพร้อมแขกรับเชิญตัวจริงในวงการฟุตบอลมาพูดคุยอย่างใกล้ชิด อาทินักฟุตบอลทีมชาติอย่าง ต้น-นฤบดินทร์ วีระเทพ-ป้อมพันธุ์ ปก-ปกเกล้า ปิง – ทศวรรษ ที่มาพร้อมกับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตที่หลงใหลในกีฬาฟุตบอลอย่าง นนน กรภัทร์ และเหล่ากูรูฟุตบอลอย่าง โค้ช โอ๊ต-ณัฐพร / นิหน่า / เจ๊ดำ / ตูดู บอลไทย / ยักษ์ดอยแดง / บอ.บู๋ / บี แหลมสิงห์ / ต๊อบ วาทิต และ ปาล์ม พสิษฐ์ ที่จะมาร่วม พูดคุยเจาะลึกเรื่องลูกหนัง และวิเคราะห์เกมในศึกฟุตบอลยูโร 2024 พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษตลอดทั้งงาน ณ ลาน C หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด เมื่อวันที่19 มิถุนายน ที่ผ่านมาวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ได้เผยว่า “ในปีนี้ซูเปอร์สปอร์ตต้องการส่งเสริมให้คนรักกีฬาเข้าถึงกีฬาได้ทุกประเภท จึงขอเป็นสื่อกลางในการพาทุกคน Move ไปด้วยกัน ตามไดเรคชันแบรนด์ Move you, Move Sports ซึ่งกีฬาฟุตบอลยังคงเป็นหนึ่งกีฬาที่ครองใจใครหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้เล่นหรือผู้ชมก็ตาม ทางซูเปอร์สปอร์ตจึงมีจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอมา สำหรับปีนี้ยัง ไฮไลท์สำคัญที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยกับมหกรรมฟุตบอลฟุตบอลยูโร 2024 ที่กำลังจะมาถึง ซูเปอร์สปอร์ตจึงถือโอกาสจัดมหกรรมสุดยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาเอาใจคอบอล ในงาน Supersports Football Fan Fest 2024 โดยเราตั้งใจให้งานนี้เป็นมหกรรมที่รวมคนรักบอลหลากหลาย community มาร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน ไม่ว่าจะมาร่วมเชียร์ ร่วมสัมผัส แชร์ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมที่ทางซูเปอร์สปอร์ตจัดขึ้น ที่เสริมทัพด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ เปิดของสะสมสุด Exclusive หาชมได้ยากโดยงานนี้จะเป็นที่แรกที่เดียวที่รวมของสะสม ของหายาก ในวงการฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุด ที่ใช้ในการแข่งขันจริงจากนักฟุตบอลระดับโลก มาจัดนิทรรศการรวมของสุดแรร์สำหรับแฟนบอลให้เข้าชม และจุดเช็คอินถ่ายรูปที่ให้อารมณ์เหมือนทุกท่านอยู่สนามบอลจริงๆ พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษเฉพาะในงานจากทางซูเปอร์สปอร์ต นอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้ทุกท่านร่วมเชียร์ และหาผู้ชนะเลิศการแข่งขัน FC Mobile Regional Tournament Road to Euro 2024 ในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อบินลัดฟ้าไปเกาะขอบสนามที่ประเทศเยอรมนี ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้าน Football ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วยกิจกรรมภายในงาน Supersports Football Fan Fest 2024 ยังบริเวณ Activity booth ในงาน จากทาง Sponsors ที่ยกขบวนความสนุก เอาใจเหล่าสาวกคอลูกหนัง รวมถึงกิจกรรมจากทาง EA SPORTS FC Mobile และพบปะกูรู ศิลปิน อินฟลูและนักเตะร่วมพูดคุยกันบนเวที มากไปกว่านั้นยังมีนิทรรศการสุดพิเศษไปกับบรรดาของสะสมสุด Exclusive หาชมได้ยาก ที่ใช้ในการแข่งขันจริงจากนักฟุตบอลระดับโลก พร้อมพูดคุยเบื้องหลังที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนจาก เต๊ะ-ศตวรรษ ดารานักสะสมของหายาก และมีอีกหนึ่งความพิเศษกับตำนานนักเตะระดับโลก ศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ยูโร2000 David Trezeguet ที่จะมาร่วมพูดคุยในงานนี้อีกด้วย โดยมีสินค้าฟุตบอลราคาพิเศษ สินค้าจากผู้สนับสนุนที่มาร่วมจัดโปรโมชัน และของรางวัลมากมายภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน นี้ และเรียกได้ว่าครบวงจรที่คอบอลตัวจริงห้ามพลาดแฟนบอลติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว พร้อมโปรโมชั่นดีๆ ตอลอดทั้งปีได้ที่ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Move You, Move Sports ได้ที่ร้านค้าซูเปอร์สปอร์ต 92 สาขาทั่วประเทศ หรือติดตามทุกก้าวของซูเปอร์สปอร์ตได้ที่ Facebook : Supersports